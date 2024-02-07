***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.02.2024 22:59
***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.01.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Beşiktaş İlçesi, Nisbetiye Mahallesi, Barbaros Bulvarı, 38 pafta, 1799 ada, 1 parsel sayılı yerde A Blok için 25.01. 2023 tarih ve 192238 sayılı Yapı Ruhsatlı B Blok için 25.01.2023 tarih ve 192238-1 sayılı Yapı Ruhsatlı C Blok için 25.01.2023 tarih ve 192238-2 sayılı Yapı Ruhsatlı projelerimizi dolaylı yoldan etkileyen, İstanbul 10. İdare Mahkemesi'nin 22/11/2023 tarih ve E:2021/1113, K:2023/2570 sayılı dava konusu işlemlerin iptaline yönelik kararının, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi'nin 06/02/2024 tarihli kararı ile "Yürütmeyi Durdurma Kararı da dahil olmak üzere Yerel Mahkeme kararının bütünüyle esastan kaldırılmasına" karar verildiği bilgisi alınmıştır. Karar sonrasında projemizde inşaat faaliyetleri devam etmektedir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1247852
BIST
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18:058.843
En Düşük
|Değişim
|: -0,29%
|| -26,13
|Açılış
|: 8.912
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|Önceki Kapanış
|: 8.869
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8.843
En Yüksek
8.940
18:0530,5912
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0083
|Açılış
|: 30,7000
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|Önceki Kapanış
|: 30,6400
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30,5912
En Düşük
30,5467
18:0532,9846
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0051
|Açılış
|: 33,0500
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|Önceki Kapanış
|: 32,8500
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32,9868
En Düşük
32,9194
18:051.999,91
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -1,66
|Açılış
|: 2.000,03
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|Önceki Kapanış
|: 2.001,57
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2.001,68
En Düşük
1.997,66
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IMASM
|15,40
|308.211.888
|% 10,00
|
|EUPWR
|200,20
|2.358.405.038
|% 10,00
|
|MERKO
|12,21
|88.013.947
|% 10,00
|
|AVHOL
|56,70
|143.340.977
|% 9,99
|
|SMRTG
|71,55
|1.367.134.906
|% 9,99
|
|KRGYO
|35,36
|206.973.874
|% -9,98
|
|DOFER
|49,56
|697.593.804
|% -9,97
|
|KTLEV
|82,75
|162.986.512
|% -8,51
|
|DIRIT
|16,08
|6.862.961
|% -7,80
|
|BORLS
|39,92
|380.009.377
|% -7,64
|
|THYAO
|286,00
|8.642.863.705
|% -1,72
|
|EREGL
|45,02
|7.266.452.167
|% 1,86
|
|TUPRS
|154,30
|5.484.213.327
|% -0,13
|
|ASTOR
|128,00
|5.336.242.837
|% 2,81
|
|PETKM
|23,58
|5.236.855.836
|% 0,51
|
|TSPOR
|1,65
|595.022.792
|% -0,60
|
|ZOREN
|4,98
|1.776.866.279
|% -0,40
|
|AKFGY
|2,24
|527.269.836
|% 2,28
|
|PETKM
|23,58
|5.236.855.836
|% 0,51
|
|EKGYO
|10,30
|1.876.152.918
|% -1,44
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,5767
|30,5866
|% 0,01
|
|Euro
|32,9641
|32,9892
|% 0,03
|
|Sterlin
|38,4972
|38,6903
|% -0,03
|
|Frank
|34,8357
|35,0456
|% -0,07
|
|Riyal
|8,1318
|8,1725
|% -0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,18
|22,22
|% 0,66
|
|Platin
|881,66
|885,02
|% 0,66
|
|Paladyum
|894,82
|899,88
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,35
|79,35
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.034,52
|2.034,86
|% 0,66
|
Seans Raporu
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