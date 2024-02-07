***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10.01.2024Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBeşiktaş İlçesi, Nisbetiye Mahallesi, Barbaros Bulvarı, 38 pafta, 1799 ada, 1 parsel sayılı yerde A Blok için 25.01. 2023 tarih ve 192238 sayılı Yapı Ruhsatlı B Blok için 25.01.2023 tarih ve 192238-1 sayılı Yapı Ruhsatlı C Blok için 25.01.2023 tarih ve 192238-2 sayılı Yapı Ruhsatlı projelerimizi dolaylı yoldan etkileyen, İstanbul 10. İdare Mahkemesi'nin 22/11/2023 tarih ve E:2021/1113, K:2023/2570 sayılı dava konusu işlemlerin iptaline yönelik kararının, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi'nin 06/02/2024 tarihli kararı ile "Yürütmeyi Durdurma Kararı da dahil olmak üzere Yerel Mahkeme kararının bütünüyle esastan kaldırılmasına" karar verildiği bilgisi alınmıştır. Karar sonrasında projemizde inşaat faaliyetleri devam etmektedir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1247852BIST