***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİstanbul - Beşiktaş İlçesi, Levent/Etiler girişinde inşaatı ve satışları devam eden Next Level İstanbul proje alanı bitişiğindeki tapu alanı 12.557m2 olan Akademiler Sitesi Malikleri ile dönüşüm ve proje geliştirilmesi amacıyla görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257629BIST