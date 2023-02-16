***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Pay geri alımı hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği DiğerSöz Konusu Geri Alımın Amacı Hisselerimiz üzerinde yaşanan aşırı fiyat dalgalanmalarının önlenerek sağlıklı hareket etmesine katkıda bulunmak ve şirketimiz pay sahiplerinin menfaatlerinin korunması amacıylaYönetim Kurulu Karar Tarihi 14.02.2023Geri Alıma Konu Pay Miktarı 25.000.000Ödenecek Azami Tutar (TL) 150.000.000Geri Alım İşlemlerinin Detaylarıİşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarB Grubu, PSGYO, TREPSFK00023 16.02.2023 200.000 0,019 6,406Ek AçıklamalarYönetim Kurulumuzun 14.02.2023 tarihli kararına istinaden uygulamaya konulan pay geri alım işlemleri kapsamında 16.02.2023 tarihinde Borsa İstanbul nezdinde pay başına 6.38-6.45 TL (ağırlıklı ortalama 6,406 TL) aralığından toplam 200.000 TL nominal değerli PSGYO hissesi geri alınmıştır. Geri alınan payların sermayeye oranı %0.0188 olmuştur.Bu kapsamda geri alımlar oldukça ilgili tablomuza eklenerek geri alım bilgileri güncellenecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114517BIST