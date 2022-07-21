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***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

21.07.2022 18:30
***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildir


***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Sermaye artırımına yönelik tescil işleminin gerçekleşmesi hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 30.05.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 267.500.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 1.000.000.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREPSFK00015 40.000.000 109.532.710,000 273,83177 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREPSFK00015 Nâma
B Grubu, PSGYO, TREPSFK00023 227.500.000 622.967.290,000 273,83177 B Grubu B Grubu, PSGYO, TREPSFK00023 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 267.500.000 732.500.000,000 273,83177

Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 19.07.2022

İç Kaynakların Detayı :
Emisyon Primi (TL) 732.500.000


Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 01.06.2022
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 06.07.2022
SPK Başvuru Tarihi 01.06.2022
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 06.07.2022
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 21.07.2022 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 20.07.2022 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Sermaye Tescil Tarihi 21.07.2022

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 30.05.2022 tarih ve 2022/21 sayılı karar kapsamında 1.000.000.000,00 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 267.500.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, Hisse Senedi İhraç Primlerinden karşılanmak üzere toplam 732.500.000 TL artırılarak 1.000.000.000 TL' ye çıkarılması hususunda, bedelsiz sermaye artırımı ve şirket esas sözleşmesinin " Sermaye ve Paylar" başlıklı 8.maddesinin tadiline ilişkin izin ve onay verilmesi amacıyla 01.06.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştı. Yapılan başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup 06.07.2022 tarih 2022-35 sayılı bültende yayınlanmıştır.
Sermaye artırımına yönelik tescil işlemi 21 7 2022 tarih ve 10622 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanarak tamamlanmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SÖZLEŞME TADİL.pdf
EK: 2 BORSA İHRAÇ BELGESİ.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047215


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Yarım 3.230 3.291 62,00  
Çeyrek 1.620 1.646 31,00  
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