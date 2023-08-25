***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi SPK Onayı HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni SPK onayı, A ve B grubu pay miktarlarında düzeltmeYönetim Kurulu Karar Tarihi 25.07.2023Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 5.000.000.000Mevcut Sermaye (TL) 1.063.862.501Ulaşılacak Sermaye (TL) 1.640.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TREPSFK00015 149.532.710 80.979.826,170 54,15525 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREPSFK00015 NâmaB Grubu, PSGYO, TREPSFK00023 914.329.791 495.157.672,830 54,15525 B Grubu B Grubu, PSGYO, TREPSFK00023 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 1.063.862.501 576.137.499,000 54,15525İç Kaynakların Detayı :Emisyon Primi (TL) 243.236.315,02Geçmiş Yıl Karları (TL) 332.901.183,98Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 10.07.2023Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 24.08.2023SPK Başvuru Tarihi 10.07.2023SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 24.08.2023Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu ile yapılan görüşmeler neticesinde Yönetim Kurulumuzun 07.07.2023/23 ilgi tarih ve nolu kararında güncelleme yapma gereği hasıl olmuştur. Bu kapsamda Şirketimiz Yönetim Kurulu 25.07.2023 tarihli toplantısında 5.000.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 1.063.862.501 TL olan Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin, şirket iç kaynaklarından karşılanmak üzere toplam 576.137.499 TL artırılarak 1.640.000.000 TL' ye çıkarılması bedelsiz sermaye artırımı ve şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8.maddesinin tadili doğrultusunda güncelleme kararı almıştır. SPK 24.08.2023 tarihli 49/1016 sayılı toplantısı ile ilgili başvurmuzu onaylamıştır. Diğer güncellemeler ayrıca duyurulacaktır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.Eklenen DökümanlarEK: 1 psgyo ihraç belgesi ağustos 2023 .pdfEK: 2 madde 8 tadil Ağustos 2023.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1189786BIST