***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
20.05.2022 11:48
***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03/12/2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Denetimden Sorumlu Komitesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII.128-1 sayılı Pay Tebliği'nin 33'üncü maddesi uyarınca, hazırlanan halka arz gelirinden elde edilen fonun izahnamede belirtildiği şekilde kullanılıp, kullanılmadığına ilişkin Rapor oluşturmuştur. İlgili rapor ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031407
BIST
11:462.395
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 1,60
|Açılış
|: 2.390
|
|Önceki Kapanış
|: 2.394
|
2.407
En Düşük
2.384
11:4615,9818
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,1399
|Açılış
|: 15,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
15,9863
En Düşük
15,8375
11:4616,9100
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0738
|Açılış
|: 16,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8000
|
16,9218
En Düşük
16,7772
11:46947,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 6,77
|Açılış
|: 947,28
|
|Önceki Kapanış
|: 940,51
|
949,33
En Düşük
937,32
BIST En Aktif Hisseler11:44
|IMASM
|46,90
|19.439.368
|% 9,99
|
|LIDFA
|6,69
|6.725.925
|% 9,85
|
|GRNYO
|2,48
|2.880.560
|% 9,73
|
|GENTS
|4,69
|31.299.460
|% 8,56
|
|ORCAY
|23,42
|84.703.126
|% 6,94
|
|OZRDN
|9,71
|1.757.070
|% -8,74
|
|MEPET
|4,51
|15.368.090
|% -8,33
|
|PAMEL
|97,05
|4.217.783
|% -8,27
|
|SMRTG
|21,74
|58.361.912
|% -5,97
|
|MRGYO
|1,33
|9.863.990
|% -5,00
|
|GARAN
|16,30
|1.745.038.205
|% 4,15
|
|THYAO
|42,58
|1.010.019.156
|% 0,42
|
|AKBNK
|8,15
|862.726.854
|% 0,49
|
|YKBNK
|4,41
|668.810.444
|% 0,46
|
|SISE
|19,84
|580.721.689
|% -0,35
|
|YKBNK
|4,41
|668.810.444
|% 0,46
|
|SKBNK
|1,19
|138.309.737
|% 1,71
|
|GARAN
|16,30
|1.745.038.205
|% 4,15
|
|AKBNK
|8,15
|862.726.854
|% 0,49
|
|EKGYO
|2,65
|220.533.340
|% 1,15
|
|11:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,9700
|15,9826
|% 0,89
|
|Euro
|16,9040
|16,9202
|% 0,50
|
|Sterlin
|19,8869
|19,9866
|% 0,72
|
|Frank
|16,3425
|16,4409
|% 0,54
|
|Riyal
|4,2477
|4,2690
|% 0,65
|
|11:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.846
|1.846
|3,75
|
|Altın Gr.
|948
|948
|7,60
|
|Cumhuriyet
|6.255
|6.349
|20,00
|
|Tam
|6.237
|6.402
|44,26
|
|Yarım
|3.015
|3.097
|21,41
|
|Çeyrek
|1.512
|1.548
|10,71
|
|Gümüş.Ons
|21,99
|22,02
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,28
|11,30
|0,10
|
|B. Petrol
|112
|112
|-0,48
|