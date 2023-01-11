***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
11.01.2023 15:15
***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.01.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tahsisli Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Rapor ekte sunulmuştur. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1100320
BIST
17:044.836
En Yüksek
|Değişim
|: -3,04%
|| -151,55
|Açılış
|: 5.006
|
|Önceki Kapanış
|: 4.988
|
5.091
En Düşük
4.799
17:0418,7778
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0040
|Açılış
|: 18,9380
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9180
|
18,8841
En Düşük
18,6923
17:0420,1950
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0333
|Açılış
|: 20,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3000
|
20,3201
En Düşük
20,0482
17:041.133,38
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,42
|Açılış
|: 1.133,38
|
|Önceki Kapanış
|: 1.133,80
|
1.140,15
En Düşük
1.128,57
BIST En Aktif Hisseler17:02
|SDTTR
|56,65
|7.049.923
|% 10,00
|
|ONCSM
|30,92
|1.639.533
|% 9,96
|
|ULUFA
|7,86
|43.674.473
|% 9,93
|
|DOGUB
|11,62
|56.620.089
|% 9,73
|
|BALAT
|25,96
|2.045.931
|% 8,53
|
|GOZDE
|21,06
|358.069.811
|% -10,00
|
|OYLUM
|4,14
|46.832.485
|% -10,00
|
|MIPAZ
|11,52
|37.138.192
|% -10,00
|
|POLTK
|1.737,60
|20.470.459
|% -10,00
|
|CEOEM
|18,31
|32.185.448
|% -9,98
|
|THYAO
|130,10
|7.699.786.326
|% -0,84
|
|EREGL
|37,88
|5.686.321.883
|% 0,05
|
|ASELS
|54,80
|5.146.692.049
|% -5,76
|
|KRDMD
|17,75
|4.148.431.381
|% -2,15
|
|TUPRS
|483,80
|4.067.136.762
|% 1,79
|
|EKGYO
|8,34
|3.070.384.170
|% -1,88
|
|YKBNK
|8,95
|3.100.099.797
|% -6,09
|
|KRDMD
|17,75
|4.148.431.381
|% -2,15
|
|SKBNK
|2,62
|558.610.541
|% -4,03
|
|KATMR
|2,09
|419.294.808
|% -9,91
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7730
|18,7786
|% 0,03
|
|Euro
|20,1925
|20,1989
|% 0,18
|
|Sterlin
|22,6585
|22,7721
|% -0,38
|
|Frank
|20,1213
|20,2425
|% -0,71
|
|Riyal
|4,9833
|5,0083
|% -0,04
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.877
|1.878
|-0,51
|
|Altın Gr.
|1.135
|1.135
|1,19
|
|Cumhuriyet
|7.634
|7.749
|15,00
|
|Tam
|7.679
|7.736
|1,00
|
|Yarım
|3.730
|3.785
|1,00
|
|Çeyrek
|1.865
|1.892
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,73
|23,76
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|14,34
|14,36
|0,09
|
|B. Petrol
|81,45
|81,45
|1,35
|
Seans Raporu
17:02
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17:17HDFGS
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17:15OZKGY
Yüzde -6.60 oranında düşüşle 14.44 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 227, 459 adet işlem
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17:14EYGYO
Yüzde -8.28 oranında düşüşle 18.40 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 995, 783 adet işlem