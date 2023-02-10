***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
10.02.2023 17:55
***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.01.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon kullanımına ilişkin rapor ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1112753
BIST
10:424.505
En Yüksek
|Değişim
|: -8,62%
|| -424,84
|Açılış
|: 4.904
|
|Önceki Kapanış
|: 4.930
|
4.904
En Düşük
4.485
10:4218,8370
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0061
|Açılış
|: 19,0280
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0750
|
18,8439
En Düşük
18,8065
10:4220,1063
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,1181
|Açılış
|: 20,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5700
|
20,2593
En Düşük
20,0886
10:421.125,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,56
|Açılış
|: 1.125,53
|
|Önceki Kapanış
|: 1.126,06
|
1.133,97
En Düşük
1.121,80
BIST En Aktif Hisseler10:42
|ACSEL
|66,95
|41.664.750
|% 0,00
|
|ADEL
|105,90
|6.655.249
|% 0,00
|
|ADESE
|1,26
|82.446.031
|% 0,00
|
|AEFES
|46,68
|77.044.329
|% 0,00
|
|AHGAZ
|80,00
|275.594.403
|% 0,00
|
|ACSEL
|66,95
|41.664.750
|% 0,00
|
|ADEL
|105,90
|6.655.249
|% 0,00
|
|ADESE
|1,26
|82.446.031
|% 0,00
|
|AEFES
|46,68
|77.044.329
|% 0,00
|
|AHGAZ
|80,00
|275.594.403
|% 0,00
|
|THYAO
|127,20
|6.282.520.280
|% 0,00
|
|ASELS
|52,95
|4.591.440.688
|% 0,00
|
|TUPRS
|522,70
|3.368.096.939
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% 0,00
|
|KOZAL
|494,20
|2.744.387.328
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% 0,00
|
|EKGYO
|6,55
|1.114.251.104
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,13
|1.125.597.295
|% 0,00
|
|AKBNK
|14,70
|1.807.507.624
|% 0,00
|
|BUCIM
|5,90
|605.190.766
|% 0,00
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8243
|18,8302
|% 0,00
|
|Euro
|20,0957
|20,1050
|% -0,59
|
|Sterlin
|22,6720
|22,7857
|% -0,30
|
|Frank
|20,3008
|20,4231
|% -0,09
|
|Riyal
|5,0037
|5,0288
|% 0,05
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.857
|1.857
|-3,70
|
|Altın Gr.
|1.126
|1.126
|-0,09
|
|Cumhuriyet
|7.600
|7.715
|-105,00
|
|Tam
|7.606
|7.671
|-24,00
|
|Yarım
|3.716
|3.754
|-12,00
|
|Çeyrek
|1.858
|1.877
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|21,93
|21,96
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|13,32
|13,34
|0,05
|
|B. Petrol
|86,42
|86,42
|1,92
|