***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
08.05.2023 18:32
***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.02.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon kullanımına ilişkin rapor ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1148235
BIST
17:594.562
En Yüksek
|Değişim
|: 3,66%
|| 161,18
|Açılış
|: 4.433
|
|Önceki Kapanış
|: 4.401
|
4.578
En Düşük
4.374
17:5919,5064
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0074
|Açılış
|: 20,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5050
|
19,6977
En Düşük
19,4540
17:5921,5103
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0102
|Açılış
|: 22,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4700
|
21,5849
En Düşük
21,4429
17:591.271,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 5,58
|Açılış
|: 1.271,83
|
|Önceki Kapanış
|: 1.266,25
|
1.278,51
En Düşük
1.262,37
BIST En Aktif Hisseler17:59
|ZEDUR
|35,94
|3.570.468
|% 9,98
|
|PAMEL
|160,30
|87.610.471
|% 9,95
|
|BRLSM
|7,41
|50.113.907
|% 9,94
|
|BASGZ
|12,50
|70.690.823
|% 7,30
|
|SAFKR
|12,74
|21.842.582
|% 6,97
|
|GRTRK
|25,22
|156.782.535
|% -9,99
|
|LIDER
|64,80
|55.437.983
|% -9,94
|
|ALFAS
|274,50
|552.397.670
|% -5,93
|
|EUPWR
|66,20
|1.615.044.926
|% -5,43
|
|GLCVY
|18,55
|23.328.537
|% -5,41
|
|THYAO
|132,80
|3.533.215.468
|% 5,82
|
|KRDMD
|14,43
|2.566.221.955
|% 7,53
|
|EREGL
|30,62
|2.237.778.081
|% 2,20
|
|ISCTR
|11,71
|2.105.421.692
|% 9,95
|
|SISE
|38,40
|1.905.064.185
|% 4,23
|
|EKGYO
|5,55
|1.041.718.791
|% 5,11
|
|ISCTR
|11,71
|2.105.421.692
|% 9,95
|
|KRDMD
|14,43
|2.566.221.955
|% 7,53
|
|YKBNK
|9,91
|1.755.671.838
|% 7,72
|
|SKBNK
|2,24
|352.419.460
|% 6,67
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5024
|19,5064
|% -0,04
|
|Euro
|21,5036
|21,5103
|% 0,05
|
|Sterlin
|24,5766
|24,6998
|% 0,00
|
|Frank
|21,8613
|21,9930
|% 0,13
|
|Riyal
|5,1853
|5,2113
|% -0,05
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.027
|2.027
|9,75
|
|Altın Gr.
|1.272
|1.272
|5,59
|
|Cumhuriyet
|9.231
|9.371
|19,00
|
|Tam
|9.182
|9.416
|5,23
|
|Yarım
|4.545
|4.630
|1,00
|
|Çeyrek
|2.252
|2.301
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|25,63
|25,66
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|16,08
|16,10
|-0,01
|
|B. Petrol
|76,86
|76,86
|1,56
|