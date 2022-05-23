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***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

23.05.2022 09:46
***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
FATİH ERDOĞAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Makine Mühendisi 11.12.2020 İcrada Görevli YÖNETİM KURULU BAŞKANI Orçay Ortaköy Çay Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş., Pasifik Tesis Yönetim A.Ş.,Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret A.Ş., NL Perakende Sinema ve Spor Hizmetleri A.Ş., Pasifik Donanım Yazılım Bilgi Teknolojileri A.Ş., Pasifik Eurasia Terminal Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. ve NL Proje Yönetim A.Ş. Şirketlerinde ise Yönetim Kurulu Başkanı Evet 24.93 A-B GRUBU Bağımsız Üye Değil YOK
ABDULKERİM FIRAT Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İnşaat Mühendisi 11.12.2020 İcrada Görevli YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş., Pasifik Tesis Yönetim A.Ş., Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret A.Ş., NL Perakende Sinema ve Spor Hizmetleri A.Ş., Pasifik Donanım Yazılım Bilgi Teknolojileri A.Ş., Pasifik Eurasia Terminal Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. ve NL Proje Yönetim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Evet 24.92 A-B GRUBU Bağımsız Üye Değil YOK
MEHMET ERDOĞAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 11.12.2020 İcrada Görevli YÖNETİM KURULU ÜYESİ Orçay Ortaköy Çay Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş., Pasifik Tesis Yönetim A.Ş., Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret A.Ş., NL Perakende Sinema ve Spor Hizmetleri A.Ş., Pasifik Donanım Yazılım Bilgi Teknolojileri A.Ş., Pasifik Eurasia Terminal Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. ve NL Proje Yönetim A.Ş. Şirketlerinde ise Yönetim Kurulu Üyesi Evet 24.92 A-B GRUBU Bağımsız Üye Değil YOK
FATİH NUSRET DUR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Makine Mühendisi 11.12.2020 İcrada Görevli YÖNETİM KURULU ÜYESİ Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş. Genel Müdür Evet 0 - Bağımsız Üye Değil YOK
MURAT ÖZGÜMÜŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mimar 10.09.2021 İcrada Görevli Değil BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ - Evet 0 - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/ek-indir/4028328c7da7e73c017f45a91b823707 Hayır Riskin Erken Saptanması Komite Başkanlığı
CEM TAYFUN YILMAZ Erkek Diğer Yönetici 10.09.2021 İcrada Görevli Değil BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ İnvestin Yatırım ve Gayrimenkul Danışmanlık A.Ş. Yönetici Evet 0 - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/ek-indir/4028328c7da7e73c017f45a91b823707 Hayır Riskin Erken Saptanması Komite Üyeliği,Denetim Komitesi Üyeliği
İRFAN GÜVENDİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 28.04.2022 İcrada Görevli Değil - Orçay Ortaköy Çay Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık Turizm Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Mia Eğitim Salık ve Sosyal Hizmetler A.Ş. Danışman, Milas Uyku Vadisi Tarım Kooperatifi Denetim Kurulu Üyesi Evet 0 - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/ek-indir/4028328d8029261b018075d1f2e05ad4 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığı, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031643


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