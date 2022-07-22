***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
22.07.2022 11:03
***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
FATİH ERDOĞAN 249.221.181,25 TRY 24,92
ABDULKERİM FIRAT 249.221.181,25 TRY 24,92
MEHMET ERDOĞAN 249.221.177,51 TRY 24,92
DİĞER 252.336.459,99 TRY 25,24
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 1 TRY 149532710 TRY 14,95 Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı İşlem Görmüyor
B Hamiline 1 TRY 850467290 TRY 85,05 YOKTUR İşlem Görüyor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047274
BIST
11:022.537
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 26,01
|Açılış
|: 2.524
|
|Önceki Kapanış
|: 2.511
|
2.538
En Düşük
2.524
11:0217,7571
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0473
|Açılış
|: 17,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9000
|
17,7963
En Düşük
17,6262
11:0218,0273
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -0,1042
|Açılış
|: 18,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1300
|
18,1606
En Düşük
17,9826
11:02979,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,65
|Açılış
|: 979,67
|
|Önceki Kapanış
|: 979,01
|
981,81
En Düşük
971,52
BIST En Aktif Hisseler11:01
|KLRHO
|16,28
|34.980.371
|% 10,00
|
|CANTE
|55,25
|24.058.816
|% 7,91
|
|EGEPO
|11,29
|6.199.724
|% 7,42
|
|HEDEF
|8,84
|28.468.332
|% 7,02
|
|PEKGY
|1,43
|34.556.459
|% 6,72
|
|YONGA
|21,68
|27.512
|% -4,07
|
|UFUK
|95,35
|2.788.337
|% -3,59
|
|ORCAY
|18,02
|49.300.397
|% -3,33
|
|AVTUR
|2,11
|1.181.924
|% -3,21
|
|TIRE
|26,04
|37.181.922
|% -2,84
|
|THYAO
|51,80
|860.522.124
|% 0,39
|
|SISE
|21,52
|597.838.049
|% 1,80
|
|EKGYO
|3,07
|263.425.490
|% 1,66
|
|ULUUN
|26,94
|247.512.200
|% 6,48
|
|ODAS
|3,68
|246.407.683
|% -0,27
|
|EKGYO
|3,07
|263.425.490
|% 1,66
|
|ODAS
|3,68
|246.407.683
|% -0,27
|
|SKBNK
|1,37
|69.403.854
|% 3,79
|
|DOHOL
|3,77
|156.599.008
|% 3,29
|
|TSKB
|2,34
|87.985.673
|% 1,74
|
|11:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,7440
|17,7539
|% 0,25
|
|Euro
|18,0061
|18,0190
|% -0,62
|
|Sterlin
|21,1169
|21,2228
|% -0,41
|
|Frank
|18,2506
|18,3606
|% -0,04
|
|Riyal
|4,7106
|4,7342
|% 0,20
|
|11:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.718
|1.718
|-0,58
|
|Altın Gr.
|979
|980
|0,65
|
|Cumhuriyet
|6.599
|6.699
|47,00
|
|Tam
|6.639
|6.720
|-42,00
|
|Yarım
|3.235
|3.289
|-19,00
|
|Çeyrek
|1.622
|1.644
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|18,75
|18,78
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|10,69
|10,71
|-0,05
|
|B. Petrol
|103
|103
|-0,41
|