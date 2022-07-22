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***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

22.07.2022 11:03
***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
FATİH ERDOĞAN 249.221.181,25 TRY 24,92
ABDULKERİM FIRAT 249.221.181,25 TRY 24,92
MEHMET ERDOĞAN 249.221.177,51 TRY 24,92
DİĞER 252.336.459,99 TRY 25,24

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 1 TRY 149532710 TRY 14,95 Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı İşlem Görmüyor
B Hamiline 1 TRY 850467290 TRY 85,05 YOKTUR İşlem Görüyor




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047274


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BIST En Aktif Hisseler11:01
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KLRHO 16,28 34.980.371 % 10,00  
CANTE 55,25 24.058.816 % 7,91  
EGEPO 11,29 6.199.724 % 7,42  
HEDEF 8,84 28.468.332 % 7,02  
PEKGY 1,43 34.556.459 % 6,72  
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11:01 Alış Satış %  
Dolar 17,7440 17,7539 % 0,25  
Euro 18,0061 18,0190 % -0,62  
Sterlin 21,1169 21,2228 % -0,41  
Frank 18,2506 18,3606 % -0,04  
Riyal 4,7106 4,7342 % 0,20  
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11:01 Alış Satış %  
Altın Ons 1.718 1.718 -0,58  
Altın Gr. 979 980 0,65  
Cumhuriyet 6.599 6.699 47,00  
Tam 6.639 6.720 -42,00  
Yarım 3.235 3.289 -19,00  
Çeyrek 1.622 1.644 -10,00  
Gümüş.Ons 18,75 18,78 -0,09  
Gümüş Gr. 10,69 10,71 -0,05  
B. Petrol 103 103 -0,41  
Seans Raporu 11:01
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