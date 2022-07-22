***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)FATİH ERDOĞAN 249.221.181,25 TRY 24,92ABDULKERİM FIRAT 249.221.181,25 TRY 24,92MEHMET ERDOĞAN 249.221.177,51 TRY 24,92DİĞER 252.336.459,99 TRY 25,24Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama 1 TRY 149532710 TRY 14,95 Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı İşlem GörmüyorB Hamiline 1 TRY 850467290 TRY 85,05 YOKTUR İşlem Görüyorhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047274BIST