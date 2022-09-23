***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
23.09.2022 18:15
***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Can Öztürk Yatırımcı İlişkileri Müdürü - Kurumsal Yönetim Komite Üyesi 22.02.2022 0 312 2878752 c.ozturk@pasifikgyo.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı -Türev Araçlar Lisansı - Kredi Derecelendirme Lisansı 201965-700977-301105-600791
Hakan Emre Selçuk Muhasebe Sorumlusu 01.03.2022 0 312 2854772 h.selcuk@pasifikgyo.com.tr - -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065011
BIST
18:053.282
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -13,66
|Açılış
|: 3.304
|
|Önceki Kapanış
|: 3.295
|
3.330
En Düşük
3.276
18:0518,4200
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,1014
|Açılış
|: 18,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4209
En Düşük
18,3035
18:0517,9250
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -0,1163
|Açılış
|: 18,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1000
|
18,0936
En Düşük
17,8705
18:05975,00
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -8,89
|Açılış
|: 975,00
|
|Önceki Kapanış
|: 983,89
|
989,43
En Düşük
971,11
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GLBMD
|13,53
|17.255.443
|% 10,00
|
|ULKER
|21,78
|149.871.752
|% 10,00
|
|KRPLS
|7,37
|191.616.151
|% 10,00
|
|PCILT
|17,76
|49.998.747
|% 9,97
|
|VESTL
|35,76
|1.218.440.950
|% 9,96
|
|ULUFA
|7,11
|42.598.920
|% -10,00
|
|OZRDN
|19,35
|30.413.705
|% -10,00
|
|PINSU
|6,50
|10.472.319
|% -9,97
|
|ISGYO
|10,11
|35.751.194
|% -9,97
|
|SKBNK
|2,53
|68.342.386
|% -9,96
|
|THYAO
|70,85
|4.990.038.638
|% -0,63
|
|SASA
|61,90
|3.285.034.529
|% 6,63
|
|SAHOL
|27,08
|1.909.431.087
|% -0,66
|
|SISE
|27,16
|1.718.194.330
|% -1,31
|
|HEKTS
|50,60
|1.661.998.224
|% 9,90
|
|EKGYO
|3,97
|1.536.363.683
|% -1,49
|
|ZOREN
|4,47
|1.179.993.871
|% 5,42
|
|VAKBN
|7,55
|1.607.030.083
|% -2,58
|
|DOHOL
|5,29
|956.581.113
|% 0,76
|
|HALKB
|7,53
|1.366.542.103
|% -3,46
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4096
|18,4169
|% 0,54
|
|Euro
|17,8991
|17,9152
|% -0,70
|
|Sterlin
|20,0639
|20,1645
|% -2,35
|
|Frank
|18,6907
|18,8033
|% 0,16
|
|Riyal
|4,8792
|4,9036
|% 0,57
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.648
|1.649
|-22,76
|
|Altın Gr.
|974
|975
|-9,33
|
|Cumhuriyet
|6.621
|6.721
|-15,00
|
|Tam
|6.663
|6.777
|15,00
|
|Yarım
|3.239
|3.304
|3,00
|
|Çeyrek
|1.625
|1.652
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|18,83
|18,86
|-0,79
|
|Gümüş Gr.
|11,16
|11,18
|-0,40
|
|B. Petrol
|86,42
|86,42
|-4,04
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59ZRGYO
Yüzde -4.22 oranında düşüşle 4.31 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 981, 828 adet işlem
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -25, 63 kaybederek (% -0.72 ) 3, 556
-
17:58XU100
Endeks 3, 283 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 38 altında . İşlem hacmi 49, 360.00 milyon TL de
-
17:58GRNYO
Yüzde -7.01 oranında düşüşle 4.11 lira fiyatla işlem gören hissede 993, 881 adet işlem
-
17:57KLKIM
Yüzde -4.39 oranında düşüşle 33.94 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 338, 238 adet işlem