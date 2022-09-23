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***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

23.09.2022 18:15
***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Can Öztürk Yatırımcı İlişkileri Müdürü - Kurumsal Yönetim Komite Üyesi 22.02.2022 0 312 2878752 c.ozturk@pasifikgyo.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı -Türev Araçlar Lisansı - Kredi Derecelendirme Lisansı 201965-700977-301105-600791
Hakan Emre Selçuk Muhasebe Sorumlusu 01.03.2022 0 312 2854772 h.selcuk@pasifikgyo.com.tr - -




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065011


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GLBMD 13,53 17.255.443 % 10,00  
ULKER 21,78 149.871.752 % 10,00  
KRPLS 7,37 191.616.151 % 10,00  
PCILT 17,76 49.998.747 % 9,97  
VESTL 35,76 1.218.440.950 % 9,96  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,4096 18,4169 % 0,54  
Euro 17,8991 17,9152 % -0,70  
Sterlin 20,0639 20,1645 % -2,35  
Frank 18,6907 18,8033 % 0,16  
Riyal 4,8792 4,9036 % 0,57  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.648 1.649 -22,76  
Altın Gr. 974 975 -9,33  
Cumhuriyet 6.621 6.721 -15,00  
Tam 6.663 6.777 15,00  
Yarım 3.239 3.304 3,00  
Çeyrek 1.625 1.652 2,00  
Gümüş.Ons 18,83 18,86 -0,79  
Gümüş Gr. 11,16 11,18 -0,40  
B. Petrol 86,42 86,42 -4,04  
Seans Raporu 18:05
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