***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
17.03.2023 14:03
***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
FATİH ERDOĞAN 237.178.682,25 TRY 22,29
MEHMET ERDOĞAN 237.178.677,51 TRY 22,29
ABDULKERİM FIRAT 237.178.681,25 TRY 22,29
AZİMUT PORTFÖY CO HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 99.990.000,00 TRY 9,4
DİĞER 252.336.459,99 TRY 23,73
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 1 TRY 149532710 TRY 14,95 Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı İşlem Görmüyor
B Hamiline 1 TRY 914329791 TRY 85,05 YOKTUR İşlem Görüyor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125832
BIST
14:385.225
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -4,82
|Açılış
|: 5.278
|
|Önceki Kapanış
|: 5.230
|
5.292
En Düşük
5.224
14:3819,0074
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0181
|Açılış
|: 19,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2100
|
19,0440
En Düşük
18,9692
14:3820,2105
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0716
|Açılış
|: 20,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3400
|
20,3124
En Düşük
20,0839
14:381.182,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 9,33
|Açılış
|: 1.182,15
|
|Önceki Kapanış
|: 1.172,82
|
1.183,78
En Düşük
1.170,80
BIST En Aktif Hisseler14:36
|TUCLK
|31,30
|44.721.229
|% 9,98
|
|TRCAS
|15,54
|42.011.773
|% 9,98
|
|AKMGY
|85,95
|24.741.351
|% 9,98
|
|PKART
|26,06
|9.501.696
|% 9,96
|
|ANELE
|4,86
|114.282.247
|% 9,95
|
|MARKA
|10,60
|19.627.015
|% -9,94
|
|VKING
|44,92
|14.885.557
|% -5,39
|
|PENTA
|22,08
|449.471.542
|% -5,24
|
|MMCAS
|4,75
|935.314
|% -5,00
|
|CASA
|153,60
|643.520
|% -4,00
|
|ASTOR
|63,40
|3.612.304.071
|% 7,46
|
|GOKNR
|20,42
|3.222.914.895
|% 4,83
|
|ISCTR
|14,90
|2.966.425.057
|% 1,36
|
|ASELS
|57,65
|2.269.130.624
|% 2,58
|
|THYAO
|132,40
|1.486.312.975
|% 0,15
|
|ISCTR
|14,90
|2.966.425.057
|% 1,36
|
|GOKNR
|20,42
|3.222.914.895
|% 4,83
|
|AKFGY
|3,99
|441.522.738
|% 5,84
|
|EKGYO
|7,25
|785.932.740
|% 0,55
|
|YKBNK
|11,42
|1.182.934.687
|% 0,53
|
|14:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9993
|19,0036
|% 0,08
|
|Euro
|20,2011
|20,2113
|% 0,36
|
|Sterlin
|22,9679
|23,0830
|% 0,11
|
|Frank
|20,4164
|20,5394
|% 0,25
|
|Riyal
|5,0443
|5,0696
|% -0,01
|
|14:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.935
|1.935
|15,22
|
|Altın Gr.
|1.182
|1.182
|9,33
|
|Cumhuriyet
|7.937
|8.057
|49,00
|
|Tam
|7.946
|8.021
|35,00
|
|Yarım
|3.896
|3.925
|17,00
|
|Çeyrek
|1.948
|1.962
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|21,86
|21,89
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|13,36
|13,37
|0,11
|
|B. Petrol
|74,89
|74,89
|0,19
|
Seans Raporu
14:36
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-
14:50XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -6, 61 kaybederek (% -0.11 ) 5, 768
-
14:50XU100
Endeks 5, 237 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 15 üstünde . İşlem hacmi 33, 169.00 milyon TL de
-
14:50TERA
Yüzde 6.30 oranında artışla 28.70 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 061, 538 adet işlem
-
14:49BRKVY
Yüzde 5.91 oranında artışla 28.66 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 037, 506 adet işlem
-
14:48SELVA
Yüzde 6.87 oranında artışla 10.58 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 990, 444 adet işlem