***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)FATİH ERDOĞAN 365.623.390,56 TRY 22,29MEHMET ERDOĞAN 365.623.383,25 TRY 22,29ABDULKERİM FIRAT 365.623.389,02 TRY 22,29AZİMUT PORTFÖY CO HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 154.139.834,48 TRY 9,4DİĞER 388.990.002,69 TRY 23,73Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama 1 TRY 230512536.17 TRY 14,95 Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı İşlem GörmüyorB Hamiline 1 TRY 1409487463.83 TRY 85,05 YOKTUR İşlem Görüyor