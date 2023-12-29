***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
29.12.2023 18:12
***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
MEHMET ERDOĞAN 288.785.878,56 TRY 17,61
FATİH ERDOĞAN 288.785.880,1 TRY 17,61
ABDULKERİM FIRAT 288.785.884,32 TRY 17,61
PASİFİK HOLDİNG A.Ş. 230.512.519,85 TRY 14,06
AZİMUT PORTFÖY CO HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 154.139.834,48 TRY 9,4
DİĞER 388.990.002,69 TRY 23,71
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230775
BIST