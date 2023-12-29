Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

29.12.2023 18:12
***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
MEHMET ERDOĞAN 288.785.878,56 TRY 17,61
FATİH ERDOĞAN 288.785.880,1 TRY 17,61
ABDULKERİM FIRAT 288.785.884,32 TRY 17,61
PASİFİK HOLDİNG A.Ş. 230.512.519,85 TRY 14,06
AZİMUT PORTFÖY CO HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 154.139.834,48 TRY 9,4
DİĞER 388.990.002,69 TRY 23,71




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230775


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:057.470
Değişim :  1,00% |  73,84
Açılış :  7.415  
Önceki Kapanış :  7.396  
En Düşük
7.415 En Yüksek
7.510
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EMKEL 15,18 115.009.254 % 10,00  
NTGAZ 23,10 250.961.338 % 10,00  
ONCSM 149,60 141.943.623 % 10,00  
VERUS 197,00 100.173.405 % 9,99  
GEDIK 14,88 26.179.651 % 9,98  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 29,4762 29,5004 % 0,26  
Euro 32,5254 32,7442 % 0,22  
Sterlin 37,5628 37,7512 % 0,54  
Frank 35,0510 35,2621 % 0,92  
Riyal 7,8522 7,8916 % 0,35  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,93 23,97 % 0,66  
Platin 995,75 1.000,81 % 0,66  
Paladyum 1.104,38 1.111,77 % 0,66  
Brent Pet. 77,59 77,59 % 0,66  
Altın Ons 2.067,20 2.067,56 % 0,66  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru