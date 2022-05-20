***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07/03/2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulu kararıyla Çalışma Komiteleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.1- Denetimden Sorumlu KomiteBaşkan : İrfan GÜVENDİÜye : Cem Tayfun Yılmaz2- Kurumsal Yönetim KomitesiBaşkan : İrfan GÜVENDİÜye : Can Öztürk (KYİ 11. Madde 2. Fıkra gereği Yatırımcı İlişkileri Müdürü)3- Riskin Erken Saptanması KomitesiBaşkan : Murat ÖZGÜMÜŞÜye : Cem Tayfun Yılmazhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031405BIST