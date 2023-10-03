***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07.03.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulu kararıyla Çalışma Komiteleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.1- Denetimden Sorumlu KomiteBaşkan : İrfan GÜVENDİÜye : Cem Tayfun Yılmaz2- Kurumsal Yönetim KomitesiBaşkan : İrfan GÜVENDİÜye : Hale VARDAR (KYİ 11. Madde 2. Fıkra gereği Yatırımcı İlişkileri Müdürü)3- Riskin Erken Saptanması KomitesiBaşkan : Murat ÖZGÜMÜŞÜye : Cem Tayfun Yılmazhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1199234BIST