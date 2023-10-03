***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
03.10.2023 19:23
***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulu kararıyla Çalışma Komiteleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
1- Denetimden Sorumlu Komite
Başkan : İrfan GÜVENDİ
Üye : Cem Tayfun Yılmaz
2- Kurumsal Yönetim Komitesi
Başkan : İrfan GÜVENDİ
Üye : Hale VARDAR (KYİ 11. Madde 2. Fıkra gereği Yatırımcı İlişkileri Müdürü)
3- Riskin Erken Saptanması Komitesi
Başkan : Murat ÖZGÜMÜŞ
Üye : Cem Tayfun Yılmaz
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1199234
BIST
'
18:058.514
En Düşük
|Değişim
|: 0,31%
|| 26,58
|Açılış
|: 8.547
|
|Önceki Kapanış
|: 8.487
|
8.462
En Yüksek
8.563
18:0527,5243
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0751
|Açılış
|: 27,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3500
|
27,9577
En Düşük
27,3884
18:0528,8966
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,1064
|Açılış
|: 28,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7500
|
29,3488
En Düşük
28,7254
18:051.613,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,01
|Açılış
|: 1.613,18
|
|Önceki Kapanış
|: 1.613,17
|
1.641,75
En Düşük
1.602,56
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BFREN
|7.413,80
|21.351.744
|% 10,00
|
|CMBTN
|982,50
|175.146.802
|% 10,00
|
|EGEEN
|9.196,30
|1.359.022.355
|% 10,00
|
|HUBVC
|9,68
|36.719.190
|% 10,00
|
|KONYA
|6.409,30
|588.901.837
|% 10,00
|
|SNPAM
|56,25
|1.017.675
|% -10,00
|
|ISBIR
|130,50
|5.894.310
|% -10,00
|
|ISBTR
|280.392,90
|5.047.072
|% -10,00
|
|QNBFB
|327,30
|3.286.092
|% -9,98
|
|SODSN
|72,20
|3.912.912
|% -8,72
|
|THYAO
|247,70
|10.824.943.514
|% -2,25
|
|PETKM
|21,80
|8.382.261.056
|% 5,72
|
|EREGL
|44,72
|6.635.255.795
|% -0,13
|
|SISE
|56,50
|5.063.722.455
|% 1,35
|
|FROTO
|918,70
|4.981.382.014
|% 8,31
|
|ZOREN
|6,89
|4.125.616.320
|% 9,89
|
|PETKM
|21,80
|8.382.261.056
|% 5,72
|
|EKGYO
|8,31
|2.591.471.297
|% -1,07
|
|ODAS
|13,94
|3.233.710.552
|% 4,73
|
|PSGYO
|6,60
|1.274.716.371
|% -6,65
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,4974
|27,5133
|% 0,23
|
|Euro
|28,7829
|28,9074
|% 0,41
|
|Sterlin
|33,1381
|33,3043
|% 0,19
|
|Frank
|29,7516
|29,9308
|% -0,05
|
|Riyal
|7,3119
|7,3485
|% 0,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.825
|-3,64
|
|Altın Gr.
|1.612
|1.613
|-0,62
|
|Cumhuriyet
|11.084
|11.251
|35,00
|
|Tam
|10.834
|10.964
|24,00
|
|Yarım
|5.434
|5.499
|7,00
|
|Çeyrek
|2.708
|2.749
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|21,17
|21,20
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|18,70
|18,72
|0,14
|
|B. Petrol
|91,08
|91,08
|0,37
|