***PSGYO* *SELVA* *RYSAS* *GLYHO* *ALBRK* *MNDRS* *GZNMI* *AKFGY* *KZBGY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı
22.11.2022 11:35
***PSGYO******SELVA******RYSAS******GLYHO******ALBRK******MNDRS******GZNMI******AKFGY******KZBGY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri )
İlgili Şirketler [AKFGY, ALBRK, GLYHO, GZNMI, KZBGY, MNDRS, PSGYO, RYSAS, SELVA]
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Türkçe
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
Bildirim İçeriği
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Açıklamalar
-
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Pay Adı FDPO (%) Geçerlilik Tarihi
AKFEN GMYO 45 23/11/2022
ALBARAKA TURK 38 23/11/2022
GLOBAL YAT. HOLDING 66 23/11/2022
GEZINOMI SEYAHAT 50 23/11/2022
KIZILBUK GYO 23 23/11/2022
MENDERES TESKTIL 52 23/11/2022
PASIFIK GMYO 35 23/11/2022
REYSAS LOJISTIK 28 23/11/2022
SELVA GIDA 43 23/11/2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081564
BIST
14:274.702
En Yüksek
|Değişim
|: 2,89%
|| 132,05
|Açılış
|: 4.567
|
|Önceki Kapanış
|: 4.570
|
4.704
En Düşük
4.567
14:2718,6284
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0078
|Açılış
|: 18,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7300
|
18,6504
En Düşük
18,5797
14:2719,1570
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0826
|Açılış
|: 19,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
19,1780
En Düşük
19,0421
14:271.047,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 6,34
|Açılış
|: 1.047,15
|
|Önceki Kapanış
|: 1.040,81
|
1.047,39
En Düşük
1.038,47
BIST En Aktif Hisseler14:25
|RNPOL
|22,00
|61.968.904
|% 10,00
|
|PRDGS
|13,86
|116.174.850
|% 10,00
|
|IHAAS
|102,30
|12.237.089
|% 10,00
|
|IMASM
|169,40
|27.303.388
|% 10,00
|
|CMENT
|66,00
|2.271.522
|% 10,00
|
|SILVR
|17,34
|13.634.650
|% -9,97
|
|BRLSM
|27,68
|560.795.477
|% -4,68
|
|SUMAS
|105,10
|634.804
|% -4,45
|
|COSMO
|91,50
|1.703.639
|% -3,79
|
|ETYAT
|7,24
|8.213.310
|% -3,47
|
|THYAO
|107,40
|4.880.885.805
|% 0,47
|
|EREGL
|39,76
|4.711.139.769
|% 5,46
|
|SASA
|148,20
|4.067.058.653
|% 9,05
|
|HEKTS
|39,92
|3.692.000.497
|% 6,74
|
|KRDMD
|13,55
|2.996.015.015
|% 3,04
|
|EKGYO
|5,90
|2.621.025.357
|% 2,08
|
|KRDMD
|13,55
|2.996.015.015
|% 3,04
|
|YKBNK
|11,39
|2.360.544.811
|% -0,18
|
|PETKM
|15,90
|2.890.642.259
|% 3,99
|
|ISCTR
|9,84
|1.558.330.690
|% 0,92
|
|14:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6227
|18,6304
|% 0,05
|
|Euro
|19,1399
|19,1528
|% 0,41
|
|Sterlin
|22,0603
|22,1709
|% 0,54
|
|Frank
|19,4427
|19,5598
|% 0,55
|
|Riyal
|4,9422
|4,9670
|% 0,06
|
|14:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.748
|1.748
|8,98
|
|Altın Gr.
|1.047
|1.047
|6,35
|
|Cumhuriyet
|6.993
|7.099
|2,00
|
|Tam
|7.013
|7.083
|11,00
|
|Yarım
|3.407
|3.463
|6,00
|
|Çeyrek
|1.698
|1.731
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|21,24
|21,27
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|12,70
|12,73
|0,24
|
|B. Petrol
|88,34
|88,34
|0,89
|
Seans Raporu
14:25
daha fazla
-
14:39AZTEK
Yüzde 9.98 oranında artışla 33.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 611, 548 adet işlem
-
14:37ZOREN
Yüzde 7.08 oranında artışla 8.77 lira fiyatla işlem gören hissede 67, 930, 872 adet işlem
-
14:36XU100
Endeks 4, 696 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 74 üstünde . İşlem hacmi 66, 529.00 milyon TL de
-
14:36SMRTG
Yüzde 6.97 oranında artışla 135.00 lira fiyatla işlem gören hissede 814, 302 adet işlem
-
14:35EUREN
Yüzde 9.98 oranında artışla 77.15 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 888, 322 adet işlem