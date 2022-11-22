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***PSGYO* *SELVA* *RYSAS* *GLYHO* *ALBRK* *MNDRS* *GZNMI* *AKFGY* *KZBGY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı

22.11.2022 11:35
***PSGYO* *SELVA* *RYSAS* *GLYHO* *ALBRK* *MNDRS* *GZNMI* *AKFGY* *KZBGY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde K


***PSGYO******SELVA******RYSAS******GLYHO******ALBRK******MNDRS******GZNMI******AKFGY******KZBGY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri )

İlgili Şirketler [AKFGY, ALBRK, GLYHO, GZNMI, KZBGY, MNDRS, PSGYO, RYSAS, SELVA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği

Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri

Açıklamalar

-

Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Pay Adı FDPO (%) Geçerlilik Tarihi
AKFEN GMYO 45 23/11/2022
ALBARAKA TURK 38 23/11/2022
GLOBAL YAT. HOLDING 66 23/11/2022
GEZINOMI SEYAHAT 50 23/11/2022
KIZILBUK GYO 23 23/11/2022
MENDERES TESKTIL 52 23/11/2022
PASIFIK GMYO 35 23/11/2022
REYSAS LOJISTIK 28 23/11/2022
SELVA GIDA 43 23/11/2022



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081564


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BIST En Aktif Hisseler14:25
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RNPOL 22,00 61.968.904 % 10,00  
PRDGS 13,86 116.174.850 % 10,00  
IHAAS 102,30 12.237.089 % 10,00  
IMASM 169,40 27.303.388 % 10,00  
CMENT 66,00 2.271.522 % 10,00  
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14:25 Alış Satış %  
Dolar 18,6227 18,6304 % 0,05  
Euro 19,1399 19,1528 % 0,41  
Sterlin 22,0603 22,1709 % 0,54  
Frank 19,4427 19,5598 % 0,55  
Riyal 4,9422 4,9670 % 0,06  
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14:25 Alış Satış %  
Altın Ons 1.748 1.748 8,98  
Altın Gr. 1.047 1.047 6,35  
Cumhuriyet 6.993 7.099 2,00  
Tam 7.013 7.083 11,00  
Yarım 3.407 3.463 6,00  
Çeyrek 1.698 1.731 3,00  
Gümüş.Ons 21,24 21,27 0,39  
Gümüş Gr. 12,70 12,73 0,24  
B. Petrol 88,34 88,34 0,89  
Seans Raporu 14:25
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