***PSGYO* *STK* *TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından









***PSGYO******STK******TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )İlgili Şirketler [PSGYO]İlgili Fonlar []TürkçeFiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17.06.2022Bildirim İçeriğiAçıklamalarSPK'nın VII-128.1 nolu Pay Tebliği'nin 29. Maddesinin 4. Fıkrası uyarınca hazırlanan Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş Fiyat Tespit Raporuna İlişkin 1. Değerlendirme Raporu'nun güncellenmiş hali ekte yer almaktadır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045894BIST