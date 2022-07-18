***PSGYO* *STK* *TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından
18.07.2022 17:29
***PSGYO******STK******TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
İlgili Şirketler [PSGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.06.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SPK'nın VII-128.1 nolu Pay Tebliği'nin 29. Maddesinin 4. Fıkrası uyarınca hazırlanan Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş Fiyat Tespit Raporuna İlişkin 1. Değerlendirme Raporu'nun güncellenmiş hali ekte yer almaktadır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045894
BIST
18:052.451
En Yüksek
|Değişim
|: 2,89%
|| 68,83
|Açılış
|: 2.402
|
|Önceki Kapanış
|: 2.382
|
2.451
En Düşük
2.402
18:0517,4650
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0651
|Açılış
|: 17,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5200
|
17,5132
En Düşük
17,2771
18:0517,7920
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 0,2406
|Açılış
|: 17,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6500
|
17,8209
En Düşük
17,4486
18:05960,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 4,39
|Açılış
|: 960,26
|
|Önceki Kapanış
|: 955,87
|
970,35
En Düşük
948,85
BIST En Aktif Hisseler18:05
|RTALB
|9,24
|160.969.996
|% 10,00
|
|BIZIM
|19,18
|74.526.632
|% 9,98
|
|ECILC
|13,79
|295.311.014
|% 9,97
|
|ASUZU
|194,10
|419.541.374
|% 9,97
|
|UFUK
|77,20
|3.331.517
|% 9,97
|
|GESAN
|47,20
|309.058.390
|% -8,26
|
|DOBUR
|42,80
|9.319.322
|% -8,15
|
|SILVR
|20,44
|74.246.906
|% -7,26
|
|SMRTG
|29,44
|174.577.655
|% -6,54
|
|FENER
|51,70
|289.919.707
|% -5,31
|
|THYAO
|49,98
|4.428.109.586
|% 4,26
|
|EREGL
|27,32
|1.659.059.130
|% 5,24
|
|SISE
|20,66
|1.600.911.210
|% 1,57
|
|ODAS
|3,49
|1.087.441.028
|% 7,06
|
|SASA
|41,10
|1.067.763.244
|% 3,63
|
|ODAS
|3,49
|1.087.441.028
|% 7,06
|
|EKGYO
|2,97
|691.889.979
|% 0,68
|
|YKBNK
|4,39
|761.924.803
|% 5,02
|
|THYAO
|49,98
|4.428.109.586
|% 4,26
|
|AKBNK
|8,27
|717.557.349
|% 4,55
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,4581
|17,4687
|% 0,40
|
|Euro
|17,7518
|17,7780
|% 1,29
|
|Sterlin
|20,8833
|20,9880
|% 1,46
|
|Frank
|17,8147
|17,9221
|% 0,32
|
|Riyal
|4,6338
|4,6571
|% 0,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.710
|1.710
|2,10
|
|Altın Gr.
|960
|960
|4,59
|
|Cumhuriyet
|6.514
|6.613
|8,00
|
|Tam
|6.509
|6.619
|-85,00
|
|Yarım
|3.162
|3.231
|-34,00
|
|Çeyrek
|1.586
|1.615
|-17,00
|
|Gümüş.Ons
|18,85
|18,87
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|10,58
|10,61
|0,13
|
|B. Petrol
|106
|106
|4,40
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 61, 97 artarak (% 2.96 ) 2, 153
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IMASM, RTALB, KLRHO, MAKIM, GLRYH
-
17:59
BIZIM, ECILC, VAKKO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
BJKAS, FRIGO, AGYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
Bu seansda işlem gören 269 hisse senedinden 168 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 75 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 26 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem