***PSGYO* *STK* *TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
03.12.2021 18:25
***PSGYO******STK******TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Türkçe
İzahname
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Açıklamalar
Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
'nin paylarının halka arzına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan İzahnamenin 1.bölümü ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980982
BIST
18:051.910
En Yüksek
|Değişim
|: 1,61%
|| 30,35
|Açılış
|: 1.897
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|Önceki Kapanış
|: 1.880
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1.914
En Düşük
1.894
18:0513,7356
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
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|Açılış
|: 13,7900
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|Önceki Kapanış
|: 13,4300
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13,8913
En Düşük
13,4047
18:0515,5676
En Yüksek
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|: 0,38%
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|Açılış
|: 15,5600
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|Önceki Kapanış
|: 15,2200
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15,6980
En Düşük
15,1555
18:05785,01
En Yüksek
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|: 0,76%
|| 5,91
|Açılış
|: 785,01
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|Önceki Kapanış
|: 779,10
|
790,29
En Düşük
762,36
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PKENT
|4.478,20
|22.928.132
|% 10,00
|
|SELVA
|11,11
|36.007.943
|% 10,00
|
|MAKTK
|3,74
|66.866.320
|% 10,00
|
|ISKUR
|550.000,00
|550.000
|% 10,00
|
|ISATR
|342.861,20
|342.861
|% 10,00
|
|RALYH
|15,58
|3.294.781
|% -9,99
|
|UZERB
|35,64
|844.730
|% -9,95
|
|SODSN
|32,04
|2.222.043
|% -9,95
|
|PRKAB
|57,15
|17.546.536
|% -9,93
|
|ISKPL
|5,63
|202.307.442
|% -9,92
|
|KOZAL
|135,20
|1.318.296.628
|% 4,89
|
|MIATK
|35,20
|984.753.436
|% -5,33
|
|YKBNK
|3,44
|971.646.066
|% 1,18
|
|TAVHL
|31,96
|702.660.046
|% 9,53
|
|ODAS
|1,63
|641.639.953
|% 5,84
|
|ODAS
|1,63
|641.639.953
|% 5,84
|
|EKGYO
|2,37
|408.163.323
|% 0,42
|
|ADESE
|0,78
|75.216.229
|% 2,63
|
|ZOREN
|1,83
|146.823.860
|% 3,98
|
|VAKBN
|3,84
|279.349.075
|% 1,59
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|7,50
|
|Altın Gr.
|784
|785
|5,46
|
|Cumhuriyet
|5.186
|5.264
|106,00
|
|Tam
|5.159
|5.293
|110,82
|
|Yarım
|2.493
|2.561
|53,60
|
|Çeyrek
|1.251
|1.280
|26,81
|
|Gümüş.Ons
|22,32
|22,35
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|9,85
|9,86
|-0,00
|
|B. Petrol
|71,34
|71,34
|1,67
|