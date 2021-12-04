***PSGYO* *STK* *TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu









***PSGYO******STK******TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu )İlgili Şirketler [PSGYO]İlgili Fonlar []TürkçeTasarruf Sahiplerine Satış DuyurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03.12.2021Bildirim İçeriğiAçıklamalarPasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin paylarının halka arzı 9-10 Aralık 2021 tarihlerinde 16,38 TL fiyat ile Talep Toplama Yöntemiyle yapılacak olup, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981045BIST