***PSGYO* *STK* *TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
04.12.2021 13:46
***PSGYO******STK******TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu )
İlgili Şirketler [PSGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.12.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin paylarının halka arzı 9-10 Aralık 2021 tarihlerinde 16,38 TL fiyat ile Talep Toplama Yöntemiyle yapılacak olup, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981045
BIST
18:051.910
En Yüksek
|Değişim
|: 1,61%
|| 30,35
|Açılış
|: 1.897
|
|Önceki Kapanış
|: 1.880
|
1.914
En Düşük
1.894
18:0513,7296
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0663
|Açılış
|: 13,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4300
|
13,8913
En Düşük
13,4047
18:0515,5679
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0591
|Açılış
|: 15,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,2200
|
15,6980
En Düşük
15,1555
18:05787,73
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 8,63
|Açılış
|: 787,76
|
|Önceki Kapanış
|: 779,10
|
790,29
En Düşük
762,36
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PKENT
|4.478,20
|22.928.132
|% 10,00
|
|SELVA
|11,11
|36.007.943
|% 10,00
|
|MAKTK
|3,74
|66.866.320
|% 10,00
|
|ISKUR
|550.000,00
|550.000
|% 10,00
|
|ISATR
|342.861,20
|342.861
|% 10,00
|
|RALYH
|15,58
|3.294.781
|% -9,99
|
|DOBUR
|172,00
|287.928
|% -9,99
|
|UZERB
|35,64
|844.730
|% -9,95
|
|SODSN
|32,04
|2.222.043
|% -9,95
|
|PRKAB
|57,15
|17.546.536
|% -9,93
|
|THYAO
|18,53
|3.499.518.588
|% 1,53
|
|GARAN
|11,66
|1.761.953.173
|% 0,09
|
|KRDMD
|9,33
|1.436.764.995
|% -0,21
|
|KOZAL
|135,20
|1.318.296.628
|% 4,89
|
|SISE
|13,25
|1.234.705.404
|% -0,53
|
|ODAS
|1,63
|641.639.953
|% 5,84
|
|TSKB
|1,59
|624.896.585
|% 6,00
|
|YKBNK
|3,44
|971.646.066
|% 1,18
|
|SKBNK
|1,21
|317.204.497
|% 1,68
|
|THYAO
|18,53
|3.499.518.588
|% 1,53
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7265
|13,7296
|% 0,49
|
|Euro
|15,5059
|15,5679
|% 0,38
|
|Sterlin
|18,1135
|18,2043
|% -0,25
|
|Frank
|14,8951
|14,9848
|% 0,53
|
|Riyal
|3,6493
|3,6676
|% 0,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|15,34
|
|Altın Gr.
|788
|788
|8,66
|
|Cumhuriyet
|5.186
|5.264
|106,00
|
|Tam
|5.159
|5.293
|110,82
|
|Yarım
|2.493
|2.561
|53,60
|
|Çeyrek
|1.251
|1.280
|26,81
|
|Gümüş.Ons
|22,51
|22,56
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|9,93
|9,95
|0,09
|
|B. Petrol
|69,66
|69,66
|-0,01
|