***PSGYO* *TRA* *TERA*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından
11.11.2022 17:19
***PSGYO******TRA******TERA*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SPK'nın VII-128.1 nolu Pay Tebliği'nin 29. Maddesinin 4. Fıkrası uyarınca hazırlanan Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş Fiyat Tespit Raporuna İlişkin 2. Değerlendirme Raporu ekte yer almaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunarız. Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079541
BIST
17:124.499
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 32,10
|Açılış
|: 4.541
|
|Önceki Kapanış
|: 4.467
|
4.552
En Düşük
4.471
17:1218,5392
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0493
|Açılış
|: 18,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5550
|
18,5893
En Düşük
18,4566
17:1219,1122
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 0,2604
|Açılış
|: 19,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
19,1409
En Düşük
18,8141
17:121.051,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 8,14
|Açılış
|: 1.051,65
|
|Önceki Kapanış
|: 1.043,51
|
1.054,73
En Düşük
1.039,37
BIST En Aktif Hisseler17:10
|AKENR
|4,40
|89.110.696
|% 10,00
|
|BRYAT
|956,30
|196.031.600
|% 10,00
|
|VERUS
|96,80
|54.644.828
|% 10,00
|
|CELHA
|28,60
|27.993.202
|% 10,00
|
|MIATK
|107,90
|362.181.872
|% 9,99
|
|SNGYO
|4,23
|21.613.041
|% -10,00
|
|GLBMD
|10,95
|49.353.660
|% -9,95
|
|KZBGY
|16,54
|214.100.985
|% -9,91
|
|TURGG
|263,90
|37.398.021
|% -9,13
|
|ETILR
|9,51
|34.497.663
|% -4,80
|
|THYAO
|113,30
|7.511.974.231
|% -0,09
|
|EREGL
|37,22
|5.855.706.382
|% -0,85
|
|ASELS
|39,56
|5.290.959.114
|% 4,00
|
|PETKM
|14,42
|3.338.067.109
|% -0,41
|
|EKGYO
|5,33
|2.999.235.916
|% -0,93
|
|EKGYO
|5,33
|2.999.235.916
|% -0,93
|
|YKBNK
|9,73
|2.755.545.697
|% -0,41
|
|ODAS
|10,89
|2.775.304.551
|% 9,12
|
|SKBNK
|2,18
|573.327.776
|% -2,24
|
|PETKM
|14,42
|3.338.067.109
|% -0,41
|
|17:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5305
|18,5392
|% 0,27
|
|Euro
|19,0897
|19,1122
|% 1,38
|
|Sterlin
|21,7706
|21,8798
|% 0,82
|
|Frank
|19,4911
|19,6085
|% 2,19
|
|Riyal
|4,9140
|4,9386
|% 0,22
|
|17:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.764
|1.764
|7,96
|
|Altın Gr.
|1.053
|1.053
|9,24
|
|Cumhuriyet
|6.965
|7.071
|120,00
|
|Tam
|6.945
|7.068
|50,00
|
|Yarım
|3.373
|3.455
|24,00
|
|Çeyrek
|1.686
|1.727
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|21,54
|21,57
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|12,88
|12,90
|0,01
|
|B. Petrol
|96,33
|96,33
|2,66
|
Seans Raporu
17:10
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