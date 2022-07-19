***PSGYO* *VERTU*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
19.07.2022 09:00
***PSGYO******VERTU*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [VERTU, PSGYO]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VERTU.E Pay Başına Brüt Temettü 0,1 TL Teorik Fiyat: 21,2 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) PSGYO.E %273,83177 İç Kaynaklardan Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 2,755 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046171
BIST
11:002.456
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 4,32
|Açılış
|: 2.449
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.465
En Düşük
2.448
11:0017,5611
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,1287
|Açılış
|: 17,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5200
|
17,5643
En Düşük
17,4264
11:0017,9863
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 0,2723
|Açılış
|: 17,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6500
|
18,0117
En Düşük
17,6727
11:00966,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 6,59
|Açılış
|: 966,14
|
|Önceki Kapanış
|: 959,55
|
966,26
En Düşük
956,38
BIST En Aktif Hisseler11:00
|KLRHO
|12,55
|12.774.277
|% 9,99
|
|IMASM
|63,35
|9.686.596
|% 9,98
|
|DESPC
|11,81
|6.494.815
|% 9,96
|
|RTALB
|10,14
|76.000.986
|% 9,74
|
|UFUK
|84,25
|369.352
|% 9,13
|
|ATSYH
|46,50
|341.264
|% -5,06
|
|PENTA
|404,80
|16.710.175
|% -4,98
|
|RODRG
|21,00
|28.371
|% -3,67
|
|LIDFA
|9,54
|7.288.060
|% -3,25
|
|CANTE
|55,20
|10.187.805
|% -3,16
|
|THYAO
|49,72
|1.121.792.219
|% -0,52
|
|EKGYO
|3,11
|664.217.172
|% 4,71
|
|SISE
|20,80
|505.517.560
|% 0,68
|
|ODAS
|3,53
|296.099.154
|% 1,15
|
|KCHOL
|34,46
|282.800.559
|% 0,47
|
|EKGYO
|3,11
|664.217.172
|% 4,71
|
|ODAS
|3,53
|296.099.154
|% 1,15
|
|YKBNK
|4,32
|156.021.411
|% -1,59
|
|SISE
|20,80
|505.517.560
|% 0,68
|
|THYAO
|49,72
|1.121.792.219
|% -0,52
|
|11:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5523
|17,5611
|% 0,74
|
|Euro
|17,9723
|17,9863
|% 1,54
|
|Sterlin
|21,0024
|21,1077
|% 0,94
|
|Frank
|18,0209
|18,1295
|% 1,28
|
|Riyal
|4,6605
|4,6839
|% 0,51
|
|11:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.711
|1.712
|2,32
|
|Altın Gr.
|965
|965
|5,25
|
|Cumhuriyet
|6.514
|6.613
|8,00
|
|Tam
|6.530
|6.613
|-11,00
|
|Yarım
|3.182
|3.232
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.596
|1.616
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|18,77
|18,80
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|10,59
|10,60
|0,10
|
|B. Petrol
|107
|107
|0,39
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Seans Raporu
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