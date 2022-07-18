***PSGYO* *VERTU*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
18.07.2022 16:59
***PSGYO******VERTU*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler PSGYO, VERTU
19.07.2022 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Kar Payı Ödemesi
Pay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) Açıklama
VERUSATURK GIRISIM VERTU 0,1 0,1
Sermaye Artırımı/Azaltımı
Pay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği Açıklama
PASIFIK GMYO PSGYO 273,83177 Kaydi Pay
Ek Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045870
BIST
17:002.444
En Yüksek
|Değişim
|: 2,57%
|| 61,23
|Açılış
|: 2.402
|
|Önceki Kapanış
|: 2.382
|
2.446
En Düşük
2.402
17:0017,4802
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0803
|Açılış
|: 17,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5200
|
17,5132
En Düşük
17,2771
17:0017,7840
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 0,2326
|Açılış
|: 17,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6500
|
17,8209
En Düşük
17,4486
17:00966,10
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 10,23
|Açılış
|: 966,54
|
|Önceki Kapanış
|: 955,87
|
970,35
En Düşük
948,85
BIST En Aktif Hisseler17:00
|RTALB
|9,24
|160.225.465
|% 10,00
|
|ASUZU
|194,10
|302.397.927
|% 9,97
|
|TMSN
|34,46
|274.813.792
|% 9,96
|
|MAKIM
|14,71
|186.420.251
|% 9,94
|
|KLRHO
|11,41
|62.809.736
|% 9,92
|
|GESAN
|47,66
|282.347.116
|% -7,37
|
|BASCM
|3,18
|582.120
|% -7,02
|
|DOBUR
|43,52
|7.817.534
|% -6,61
|
|SILVR
|20,62
|66.596.392
|% -6,44
|
|PINSU
|5,86
|45.310.522
|% -6,09
|
|THYAO
|49,46
|3.382.574.599
|% 3,17
|
|EREGL
|27,20
|1.329.361.644
|% 4,78
|
|SISE
|20,60
|1.297.635.283
|% 1,28
|
|ODAS
|3,47
|921.015.330
|% 6,44
|
|SASA
|40,96
|893.353.227
|% 3,28
|
|ODAS
|3,47
|921.015.330
|% 6,44
|
|EKGYO
|2,97
|628.595.465
|% 0,68
|
|YKBNK
|4,36
|596.607.922
|% 4,31
|
|AKBNK
|8,25
|642.325.997
|% 4,30
|
|TSKB
|2,14
|163.224.375
|% 2,39
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,4703
|17,4802
|% 0,46
|
|Euro
|17,7699
|17,7840
|% 1,33
|
|Sterlin
|20,9026
|21,0074
|% 1,56
|
|Frank
|17,8464
|17,9539
|% 0,50
|
|Riyal
|4,6407
|4,6640
|% 0,46
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.717
|1.717
|8,97
|
|Altın Gr.
|966
|966
|10,10
|
|Cumhuriyet
|6.526
|6.625
|20,00
|
|Tam
|6.543
|6.632
|-72,00
|
|Yarım
|3.179
|3.237
|-28,00
|
|Çeyrek
|1.594
|1.618
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|18,90
|18,92
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|10,65
|10,67
|0,19
|
|B. Petrol
|106
|106
|4,59
|
Seans Raporu
17:00
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17:14
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TUPRS, EREGL, ISCTR
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17:14XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 60, 06 artarak (% 2.87 ) 2, 152
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17:14
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RTALB, KERVT, KLRHO, IMASM, ASUZU, MAKIM
-
17:14
ANGEN, RTALB, MAKIM değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:14
SILVR, FENER, EGEEN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında