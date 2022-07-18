***PSGYO* *VERTU*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***PSGYO******VERTU*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler PSGYO, VERTU19.07.2022 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaVERUSATURK GIRISIM VERTU 0,1 0,1Sermaye Artırımı/AzaltımıPay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği AçıklamaPASIFIK GMYO PSGYO 273,83177 Kaydi PayEk Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045870BIST