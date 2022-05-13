***PUR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
13.05.2022 09:20
***PUR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
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İlgili Fonlar [PUR]
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Portföy Yönetimi A.Ş. kurucusu olduğu yatırım fonu unvanının 16/05/2022 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodunun kullanılmasına devam edilecektir. FON KODUESKİ FON UNVANI YENİ FON UNVANI PURAk Portföy ÖPY Dördüncü Serbest Özel FonAk Portföy İkinci Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030083
BIST
10:102.416
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 25,02
|Açılış
|: 2.416
|
|Önceki Kapanış
|: 2.391
|
2.422
En Düşük
2.412
10:1015,4717
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0877
|Açılış
|: 15,4480
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4100
|
15,5144
En Düşük
15,3668
10:1016,1172
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,1114
|Açılış
|: 16,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2500
|
16,1945
En Düşük
15,9645
10:10906,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 6,77
|Açılış
|: 905,56
|
|Önceki Kapanış
|: 899,59
|
907,17
En Düşük
897,51
BIST En Aktif Hisseler10:08
|KENT
|188,20
|374.518
|% 9,99
|
|IMASM
|32,06
|2.727.440
|% 9,95
|
|GLBMD
|7,86
|4.068.823
|% 9,93
|
|ALMAD
|2,50
|241.440
|% 6,38
|
|SNKRN
|29,90
|28.106
|% 5,06
|
|UFUK
|40,88
|1.889.472
|% -10,00
|
|KAPLM
|62,70
|706.754
|% -9,98
|
|LIDFA
|5,59
|850.971
|% -9,98
|
|SELVA
|11,54
|494.050
|% -9,98
|
|PKENT
|167,40
|27.675.739
|% -9,95
|
|THYAO
|42,48
|307.808.661
|% 1,48
|
|SAHOL
|19,18
|263.319.130
|% 1,21
|
|SISE
|19,83
|136.297.109
|% 1,17
|
|KRDMD
|15,95
|124.335.613
|% 1,14
|
|GARAN
|14,98
|89.954.659
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,69
|39.613.325
|% 0,75
|
|SAHOL
|19,18
|263.319.130
|% 1,21
|
|DOHOL
|3,67
|36.100.844
|% 0,82
|
|YKBNK
|4,61
|36.096.977
|% 0,66
|
|KRDMD
|15,95
|124.335.613
|% 1,14
|
|10:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,4541
|15,4677
|% 0,54
|
|Euro
|16,0770
|16,1098
|% 0,65
|
|Sterlin
|18,8026
|18,8969
|% 0,68
|
|Frank
|15,3507
|15,4432
|% 0,67
|
|Riyal
|4,1056
|4,1262
|% 0,59
|
|10:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.825
|2,93
|
|Altın Gr.
|905
|905
|5,82
|
|Cumhuriyet
|6.110
|6.202
|-61,00
|
|Tam
|6.085
|6.239
|-52,70
|
|Yarım
|2.941
|3.018
|-25,49
|
|Çeyrek
|1.475
|1.509
|-12,75
|
|Gümüş.Ons
|20,82
|20,84
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|10,33
|10,34
|0,12
|
|B. Petrol
|108
|108
|1,02
|
Seans Raporu
10:08
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10:23XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 23, 38 artarak (% 0.88 ) 2, 685
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10:23
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, ARTI, KENT
-
10:23
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse TRKCM, SODA, GUSGR