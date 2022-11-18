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PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş( Şirket Genel Bilgi Formu

18.11.2022 21:05
PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş( Şirket Genel Bilgi Formu


PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Zeynep Uras 3.571,25 TRY 7,14250
Coşkun Şen 3.571,25 TRY 7,14250
Siran Talar Gül 3.571,25 TRY 7,14250
Murat Sancar 3.571,25 TRY 7,14250
Osman Adnan Akan 3.571,25 TRY 7,14250
Burak Özpoyraz 3.571,25 TRY 7,14250
Refik Ediz Günsel 10.714,50 TRY 21,42900
Mert Tüten 3.571,00 TRY 7,14200
Ahmet Gökhan Yüksel 3.571,00 TRY 7,14200
Erkan Baki Erdal 3.571,25 TRY 7,14250
Beste Ortaç 3.571,00 TRY 7,14200
İsmail Cihan Harman 3.569,25 TRY 7,13850
Uğur Serkan Tarmur 0,25 TRY 0,00050
Mehmet Karakurt 0,25 TRY 0,00050
Mehmet Cenk Uslu 0,25 TRY 0,00050
Çağlar Sürücü 0,25 TRY 0,00050
Eftim Koçaridis 0,25 TRY 0,00050
Feride İkiz 0,25 TRY 0,00050
Mualla Aslı Gedik 0,25 TRY 0,00050
Didem Demer Kaya 0,25 TRY 0,00050
Sertu Tali 0,25 TRY 0,00050
Salim Alyanak 0,25 TRY 0,00050
Namık Barış Doğan 0,25 TRY 0,00050
Serdar İnanç 0,25 TRY 0,00050
Orhan Öztürk 0,25 TRY 0,00050
Aysun Gul Kılıç 0,25 TRY 0,00050
Özgür Beşikçioğlu 0,25 TRY 0,00050
Ramazan Yüksekkaya 0,25 TRY 0,00050
Selma Canbul Çorum 0,25 TRY 0,00050
Zeynep Alyanak 0,25 TRY 0,00050
TOPLAM 50.000,00 TRY 100

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
REFİK EDİZ GÜNSEL Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Sorumlu Denetçi-Yönetim Kurulu Başkanı 21.43
BESTE ORTAÇ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Sorumlu Denetçi 7.14
ÇAĞLAR SÜRÜCÜ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Sorumlu Denetçi 0
MEHMET KARAKURT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Sorumlu Denetçi 0
AHMET GÖKHAN YÜKSEL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Sorumlu Denetçi 7.14
MERT TÜTEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Sorumlu Denetçi 7.14
ERKAN BAKİ ERDAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Sorumlu Denetçi 7.14
İSMAİL CİHAN HARMAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Sorumlu Denetçi 7.13
COŞKUN ŞEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Sorumlu Denetçi 7.14
SİRAN TALAR GÜL Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Sorumlu Denetçi 7.14
MURAT SANCAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Sorumlu Denetçi 7.14
OSMAN ADNAN AKAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Sorumlu Denetçi 7.14
BURAK ÖZPOYRAZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Sorumlu Denetçi 7.14
UĞUR SERKAN TARMUR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 0
ZEYNEP URAS Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Sorumlu Denetçi 7.14




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081083


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Çeyrek 1.697 1.739 -4,00  
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Gümüş Gr. 12,54 12,56 0,01  
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