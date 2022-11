PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş( Şirket Genel Bilgi Formu









PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriOrtaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Zeynep Uras 3.571,25 TRY 7,14250Coşkun Şen 3.571,25 TRY 7,14250Siran Talar Gül 3.571,25 TRY 7,14250Murat Sancar 3.571,25 TRY 7,14250Osman Adnan Akan 3.571,25 TRY 7,14250Burak Özpoyraz 3.571,25 TRY 7,14250Refik Ediz Günsel 10.714,50 TRY 21,42900Mert Tüten 3.571,00 TRY 7,14200Ahmet Gökhan Yüksel 3.571,00 TRY 7,14200Erkan Baki Erdal 3.571,25 TRY 7,14250Beste Ortaç 3.571,00 TRY 7,14200İsmail Cihan Harman 3.569,25 TRY 7,13850Uğur Serkan Tarmur 0,25 TRY 0,00050Mehmet Karakurt 0,25 TRY 0,00050Mehmet Cenk Uslu 0,25 TRY 0,00050Çağlar Sürücü 0,25 TRY 0,00050Eftim Koçaridis 0,25 TRY 0,00050Feride İkiz 0,25 TRY 0,00050Mualla Aslı Gedik 0,25 TRY 0,00050Didem Demer Kaya 0,25 TRY 0,00050Sertu Tali 0,25 TRY 0,00050Salim Alyanak 0,25 TRY 0,00050Namık Barış Doğan 0,25 TRY 0,00050Serdar İnanç 0,25 TRY 0,00050Orhan Öztürk 0,25 TRY 0,00050Aysun Gul Kılıç 0,25 TRY 0,00050Özgür Beşikçioğlu 0,25 TRY 0,00050Ramazan Yüksekkaya 0,25 TRY 0,00050Selma Canbul Çorum 0,25 TRY 0,00050Zeynep Alyanak 0,25 TRY 0,00050TOPLAM 50.000,00 TRY 100Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)REFİK EDİZ GÜNSEL Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Sorumlu Denetçi-Yönetim Kurulu Başkanı 21.43BESTE ORTAÇ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Sorumlu Denetçi 7.14ÇAĞLAR SÜRÜCÜ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Sorumlu Denetçi 0MEHMET KARAKURT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Sorumlu Denetçi 0AHMET GÖKHAN YÜKSEL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Sorumlu Denetçi 7.14MERT TÜTEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Sorumlu Denetçi 7.14ERKAN BAKİ ERDAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Sorumlu Denetçi 7.14İSMAİL CİHAN HARMAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Sorumlu Denetçi 7.13COŞKUN ŞEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Sorumlu Denetçi 7.14SİRAN TALAR GÜL Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Sorumlu Denetçi 7.14MURAT SANCAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Sorumlu Denetçi 7.14OSMAN ADNAN AKAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Sorumlu Denetçi 7.14BURAK ÖZPOYRAZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Sorumlu Denetçi 7.14UĞUR SERKAN TARMUR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 0ZEYNEP URAS Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Sorumlu Denetçi 7.14