QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama









QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarKatılımcılara duyuru metni- Fon izahnamesinin "II. Fon Portföyünün Yönetimi, Yatırım Stratejisi İle Fon Portföy Sınırlamaları" maddesinde ve Fon içtüzüğünün 7 nolu "Fonun Yönetim Stratejisi" maddesinde yapılan değişiklik hk.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221381BIST