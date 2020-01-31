***QNBFB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
31.01.2020 13:53
***QNBFB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
30/07/2019
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
QNB Finansbank A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFFNBK52014
Nominal Değer (TL)
97.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
31/01/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
04/02/2020
Vadesi (Gün)
98
İtfa Tarihi
08/05/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815965
BIST
16:08119.491
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -359,11
|Açılış
|: 120.096
|
|Önceki Kapanış
|: 119.850
|
120.318
En Düşük
119.202
16:085,9857
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0098
|Açılış
|: 5,9790
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9760
|
5,9866
En Düşük
5,9643
16:086,6165
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0192
|Açılış
|: 6,5980
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5840
|
6,6165
En Düşük
6,5781
16:08304,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 1,04
|Açılış
|: 304,06
|
|Önceki Kapanış
|: 303,02
|
304,31
En Düşük
301,88
BIST En Aktif Hisseler
|RYSAS
|7,08
|10.454.137
|% 20,00
|
|RYGYO
|6,49
|4.179.093
|% 19,96
|
|HUBVC
|30,80
|17.129.934
|% 19,94
|
|TKNSA
|8,44
|16.347.717
|% 19,89
|
|TRKCM
|3,96
|567.042.842
|% 17,86
|
|QNBFB
|40,94
|987.022
|% -14,99
|
|BURVA
|12,29
|501.454
|% -14,95
|
|OSMEN
|5,85
|96.297
|% -9,86
|
|PINSU
|3,06
|40.098.073
|% -9,73
|
|EKIZ
|1,31
|40.569
|% -9,66
|
|SISE
|5,66
|2.445.335.575
|% 14,11
|
|THYAO
|13,76
|1.062.138.724
|% -0,51
|
|SODA
|6,91
|1.056.581.932
|% 6,64
|
|TRKCM
|3,96
|567.042.842
|% 17,86
|
|ASELS
|23,70
|428.403.614
|% 0,17
|
|SISE
|5,66
|2.445.335.575
|% 14,11
|
|SODA
|6,91
|1.056.581.932
|% 6,64
|
|TRKCM
|3,96
|567.042.842
|% 17,86
|
|ODAS
|2,07
|280.380.726
|% 1,97
|
|KRDMD
|2,85
|354.448.546
|% 1,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8267
|7,8659
|% 0,34
|
|Frank
|6,1527
|6,1898
|% 0,25
|
|Riyal
|1,5898
|1,5978
|% 0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.581
|1.581
|3,89
|
|Altın Gr.
|304
|304
|0,73
|
|Cumhuriyet
|2.011
|2.041
|3,00
|
|Tam
|2.001
|2.051
|2,25
|
|Yarım
|967
|992
|1,08
|
|Çeyrek
|485
|496
|0,54
|
|Gümüş.Ons
|17,85
|17,89
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|-0,00
|
|B. Petrol
|57,51
|57,51
|0,18
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