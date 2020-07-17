***QNBFB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
17.07.2020 14:25
***QNBFB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [QNBFB]
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
30/07/2019
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
QNB Finansbank A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFFNBKE2040
Nominal Değer (TL)
413.950.000
Vade Başlangıç Tarihi
17/07/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
21/07/2020
Vadesi (Gün)
98
İtfa Tarihi
23/10/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860233
BIST
14:35118.728
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -79,49
|Açılış
|: 118.865
|
|Önceki Kapanış
|: 118.808
|
119.161
En Düşük
118.361
14:356,8616
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0054
|Açılış
|: 6,9010
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9040
|
6,8638
En Düşük
6,8486
14:357,8384
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0286
|Açılış
|: 7,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8450
En Düşük
7,7990
14:35398,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 1,83
|Açılış
|: 398,16
|
|Önceki Kapanış
|: 396,33
|
398,35
En Düşük
396,00
BIST En Aktif Hisseler
|NIBAS
|15,51
|6.281.205
|% 10,00
|
|KENT
|1.373,10
|20.683.978
|% 10,00
|
|LUKSK
|22,44
|2.204.501
|% 10,00
|
|MERIT
|30,80
|228.228
|% 10,00
|
|BURVA
|36,54
|13.344.699
|% 9,99
|
|AVHOL
|1,60
|522.283
|% -4,76
|
|MRGYO
|2,21
|8.022.012
|% -4,33
|
|AYEN
|6,10
|12.853.568
|% -3,79
|
|BASCM
|4,24
|142.157
|% -3,64
|
|GARFA
|5,54
|15.394.939
|% -3,48
|
|SASA
|14,04
|1.086.078.151
|% 7,01
|
|GARAN
|7,96
|684.067.226
|% -0,25
|
|EKGYO
|2,29
|678.159.926
|% 0,44
|
|GUSGR
|4,74
|460.959.249
|% 4,87
|
|IPEKE
|14,95
|389.247.739
|% 6,63
|
|EKGYO
|2,29
|678.159.926
|% 0,44
|
|GUSGR
|4,74
|460.959.249
|% 4,87
|
|TSKB
|1,26
|117.997.656
|% -0,79
|
|IHLGM
|1,82
|156.933.929
|% 0,00
|
|GARAN
|7,96
|684.067.226
|% -0,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5882
|8,6313
|% 0,05
|
|Frank
|7,2617
|7,3054
|% 0,56
|
|Riyal
|1,8239
|1,8330
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|8,42
|
|Altın Gr.
|398
|398
|1,85
|
|Cumhuriyet
|2.586
|2.607
|8,10
|
|Tam
|2.664
|2.675
|8,30
|
|Yarım
|1.293
|1.309
|4,10
|
|Çeyrek
|649
|655
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,16
|19,21
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|4,23
|4,24
|0,01
|
|B. Petrol
|43,05
|43,05
|-0,30
|
Seans Raporu
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14:44XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -380, 5 kaybederek (% -0.28 ) 134, 428
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14:44XU100
Endeks 118, 826 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 02 üstünde . İşlem hacmi 10, 583.00 milyon TL de
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14:44CMENT
Yüzde 4.17 oranında artışla 25.48 lira fiyatla işlem gören hissede 281, 587 adet işlem
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14:43TRGYO
Yüzde 5.09 oranında artışla 4.75 lira fiyatla işlem gören hissede 49, 674, 617 adet işlem
-
14:42BERA
Yüzde 9.91 oranında artışla 7.21 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 689, 124 adet işlem