***QNBFB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
09.10.2020 17:45
***QNBFB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
23/07/2020
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
QNB Finansbank A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFFNBKA2044
Nominal Değer (TL)
76.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
09/10/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
13/10/2020
Vadesi (Gün)
75
İtfa Tarihi
23/12/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880516
BIST
18:051.166
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 15,21
|Açılış
|: 1.153
|
|Önceki Kapanış
|: 1.150
|
1.167
En Düşük
1.151
18:057,8440
En Yüksek
|Değişim
|: -1,25%
|| -0,0995
|Açılış
|: 7,8970
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9390
|
7,9571
En Düşük
7,8358
18:059,2729
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -0,0776
|Açılış
|: 9,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3705
En Düşük
9,2633
18:05485,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,85
|Açılış
|: 485,29
|
|Önceki Kapanış
|: 483,44
|
489,65
En Düşük
483,22
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DYOBY
|14,52
|262.715.331
|% 10,00
|
|BEYAZ
|12,43
|24.084.345
|% 10,00
|
|ATSYH
|4,40
|1.301.234
|% 10,00
|
|IDEAS
|11,66
|9.975.379
|% 10,00
|
|UFUK
|14,74
|396.772
|% 10,00
|
|TKURU
|495,20
|2.020.911
|% -10,00
|
|COSMO
|12,24
|3.431.092
|% -10,00
|
|OLMIP
|11,26
|2.381.862
|% -9,99
|
|UZERB
|41,26
|2.119.196
|% -9,99
|
|EMNIS
|63,55
|356.833
|% -9,99
|
|PETKM
|4,61
|2.136.330.830
|% 4,06
|
|SISE
|6,91
|1.429.587.559
|% 1,77
|
|GARAN
|7,10
|1.059.391.288
|% 1,87
|
|TUPRS
|83,05
|820.757.773
|% 1,47
|
|ASELS
|18,11
|710.515.065
|% 0,06
|
|PETKM
|4,61
|2.136.330.830
|% 4,06
|
|ZOREN
|2,76
|682.984.761
|% 1,47
|
|EKGYO
|1,80
|386.881.515
|% 2,86
|
|SISE
|6,91
|1.429.587.559
|% 1,77
|
|KRDMD
|3,47
|695.295.341
|% 2,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8379
|7,8440
|% -1,25
|
|Euro
|9,2604
|9,2729
|% -0,83
|
|Sterlin
|10,1669
|10,2179
|% -0,70
|
|Frank
|8,5789
|8,6306
|% -0,51
|
|Riyal
|2,0838
|2,0942
|% -1,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.920
|1.920
|25,83
|
|Altın Gr.
|485
|485
|1,85
|
|Cumhuriyet
|3.234
|3.285
|51,00
|
|Tam
|3.220
|3.300
|45,01
|
|Yarım
|1.556
|1.596
|21,77
|
|Çeyrek
|781
|798
|10,88
|
|Gümüş.Ons
|24,63
|24,67
|0,81
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,24
|0,15
|
|B. Petrol
|43,38
|43,38
|0,04
|
Seans Raporu
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