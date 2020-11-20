***QNBFB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
20.11.2020 17:47
***QNBFB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
23/07/2020
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
QNB Finansbank A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFFNBK32115
Nominal Değer (TL)
572.880.000
Vade Başlangıç Tarihi
20/11/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
24/11/2020
Vadesi (Gün)
126
İtfa Tarihi
26/03/2021
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889390
BIST
18:051.324
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 10,93
|Açılış
|: 1.316
|
|Önceki Kapanış
|: 1.313
|
1.328
En Düşük
1.316
18:057,6317
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 0,0818
|Açılış
|: 7,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6200
|
7,7032
En Düşük
7,5178
18:059,0573
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,0850
|Açılış
|: 9,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9900
|
9,1447
En Düşük
8,9136
18:05459,00
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 5,97
|Açılış
|: 459,00
|
|Önceki Kapanış
|: 453,04
|
464,74
En Düşük
450,20
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONYA
|980,40
|31.155.747
|% 10,00
|
|OLMIP
|7,15
|3.535.049
|% 10,00
|
|PKENT
|847,00
|420.959
|% 10,00
|
|CASA
|66,55
|1.653.915
|% 10,00
|
|SUMAS
|35,20
|404.228
|% 10,00
|
|MARKA
|7,99
|2.358.680
|% -9,92
|
|ATSYH
|4,80
|561.929
|% -9,26
|
|RODRG
|10,59
|898.718
|% -4,94
|
|ETYAT
|4,27
|7.401.402
|% -4,47
|
|MNDRS
|3,29
|213.353.340
|% -4,36
|
|GARAN
|9,45
|4.513.566.076
|% -0,74
|
|SISE
|7,02
|2.366.495.379
|% 4,31
|
|YKBNK
|3,09
|2.303.313.875
|% -0,64
|
|THYAO
|11,88
|1.992.418.246
|% 1,45
|
|KRDMD
|4,81
|1.890.161.164
|% -1,23
|
|YKBNK
|3,09
|2.303.313.875
|% -0,64
|
|GARAN
|9,45
|4.513.566.076
|% -0,74
|
|KRDMD
|4,81
|1.890.161.164
|% -1,23
|
|SISE
|7,02
|2.366.495.379
|% 4,31
|
|SKBNK
|1,51
|354.480.654
|% 1,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6230
|7,6317
|% 1,08
|
|Euro
|9,0412
|9,0573
|% 0,95
|
|Sterlin
|10,0912
|10,1418
|% 1,02
|
|Frank
|8,3249
|8,3750
|% 0,84
|
|Riyal
|2,0250
|2,0352
|% 0,93
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.874
|1.875
|7,78
|
|Altın Gr.
|460
|460
|6,91
|
|Cumhuriyet
|3.071
|3.117
|55,00
|
|Tam
|3.054
|3.135
|54,64
|
|Yarım
|1.476
|1.516
|26,44
|
|Çeyrek
|740
|758
|13,21
|
|Gümüş.Ons
|24,36
|24,38
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|5,97
|5,97
|0,12
|
|B. Petrol
|44,59
|44,59
|0,39
|
Seans Raporu
18:05
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17:59CMBTN
Yüzde 4.47 oranında artışla 142.50 lira fiyatla işlem gören hissede 204, 334 adet işlem
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 06 artarak (% 0.85 ) 1, 200
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17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SUMAS, TKURU, KOZAA, BMELK, ATEKS, RAYSG, GOLTS, IZTAR, GUBRF, DOCO
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17:58
EGEEN, IZTAR, ATEKS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:58
ISKUR, MARKA, OZRDN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında