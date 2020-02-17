***QNBFB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.02.2020 10:07
***QNBFB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
QNBFB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819373
BIST
11:13120.839
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 687,27
|Açılış
|: 120.982
|
|Önceki Kapanış
|: 120.151
|
121.155
En Düşük
120.561
11:136,0450
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0093
|Açılış
|: 6,0440
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0510
|
6,0586
En Düşük
6,0370
11:136,5522
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0089
|Açılış
|: 6,5490
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5570
|
6,5747
En Düşük
6,5445
11:13307,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,86
|Açılış
|: 307,23
|
|Önceki Kapanış
|: 308,09
|
308,68
En Düşük
306,91
BIST En Aktif Hisseler
|TSPOR
|5,30
|114.239.984
|% 13,73
|
|PRKAB
|4,93
|23.154.963
|% 10,04
|
|KUTPO
|10,34
|12.827.079
|% 9,77
|
|HALKS
|2,50
|36.923
|% 9,65
|
|OSTIM
|2,41
|58.649.338
|% 7,59
|
|DARDL
|5,60
|121.475
|% -8,65
|
|ERBOS
|25,24
|8.181.445
|% -8,15
|
|ARMDA
|22,70
|1.601.663
|% -8,10
|
|KRTEK
|3,37
|1.411.697
|% -7,92
|
|IHGZT
|4,00
|21.398
|% -6,76
|
|ASELS
|30,54
|502.186.561
|% 5,02
|
|GSRAY
|3,30
|368.606.576
|% 14,58
|
|THYAO
|15,11
|308.498.328
|% 1,48
|
|PETKM
|4,17
|255.063.361
|% 0,48
|
|HALKB
|7,38
|148.659.722
|% 0,41
|
|GSRAY
|3,30
|368.606.576
|% 14,58
|
|PETKM
|4,17
|255.063.361
|% 0,48
|
|KARSN
|1,94
|109.027.298
|% -1,52
|
|BJKAS
|3,01
|146.799.169
|% 4,51
|
|ISGYO
|2,12
|81.178.474
|% -1,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8588
|7,8982
|% -0,22
|
|Frank
|6,1351
|6,1720
|% -0,10
|
|Riyal
|1,6070
|1,6151
|% -0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.580
|1.581
|-2,20
|
|Altın Gr.
|307
|307
|-0,98
|
|Cumhuriyet
|2.043
|2.065
|-2,00
|
|Tam
|2.031
|2.081
|8,30
|
|Yarım
|981
|1.007
|4,01
|
|Çeyrek
|492
|503
|2,01
|
|Gümüş.Ons
|17,77
|17,81
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,46
|3,46
|0,01
|
|B. Petrol
|57,27
|57,27
|-0,06
|
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