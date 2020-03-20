***QNBFB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.03.2020 13:44
***QNBFB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [QNBFB]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
QNBFB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830995
BIST
15:0387.239
En Yüksek
|Değişim
|: 2,40%
|| 2.043,35
|Açılış
|: 87.217
|
|Önceki Kapanış
|: 85.195
|
88.093
En Düşük
86.658
15:036,5136
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0307
|Açılış
|: 6,5040
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5440
|
6,5489
En Düşük
6,4561
15:036,9948
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0065
|Açılış
|: 6,9820
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0620
|
7,0307
En Düşük
6,9588
15:03314,32
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 4,29
|Açılış
|: 314,32
|
|Önceki Kapanış
|: 310,02
|
316,50
En Düşük
306,40
BIST En Aktif Hisseler
|ASUZU
|7,59
|2.105.686
|% 10,00
|
|MRSHL
|38,72
|639.438
|% 10,00
|
|DOCO
|254,10
|4.700.986
|% 10,00
|
|DESA
|2,20
|1.390.307
|% 10,00
|
|BURVA
|12,65
|14.562
|% 10,00
|
|MTRYO
|5,08
|34
|% -3,24
|
|TTRAK
|40,38
|1.426.152
|% -3,17
|
|BOLUC
|3,11
|7.622.615
|% -2,81
|
|TSPOR
|2,13
|160.946.456
|% -2,74
|
|CRDFA
|1,95
|9.897
|% -2,50
|
|GARAN
|7,64
|565.376.093
|% 0,79
|
|THYAO
|8,07
|345.861.003
|% 1,64
|
|ASELS
|21,40
|310.174.373
|% 1,42
|
|TSPOR
|2,13
|160.946.456
|% -2,74
|
|ISFIN
|3,07
|160.371.083
|% 7,34
|
|ODAS
|1,23
|108.047.773
|% 4,24
|
|YKBNK
|1,93
|156.294.612
|% 1,58
|
|TSPOR
|2,13
|160.946.456
|% -2,74
|
|GARAN
|7,64
|565.376.093
|% 0,79
|
|ISFIN
|3,07
|160.371.083
|% 7,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6253
|7,6636
|% 1,75
|
|Frank
|6,5872
|6,6268
|% -0,36
|
|Riyal
|1,7271
|1,7357
|% -0,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.501
|1.501
|29,38
|
|Altın Gr.
|315
|315
|4,96
|
|Cumhuriyet
|2.100
|2.132
|28,00
|
|Tam
|2.087
|2.141
|33,52
|
|Yarım
|1.009
|1.036
|16,22
|
|Çeyrek
|506
|518
|8,11
|
|Gümüş.Ons
|12,62
|12,69
|0,54
|
|Gümüş Gr.
|2,64
|2,65
|0,11
|
|B. Petrol
|29,20
|29,20
|0,73
|
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