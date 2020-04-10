***QNBFB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.04.2020 10:47
***QNBFB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [QNBFB]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
QNBFB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837123
BIST
12:0296.109
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 274,31
|Açılış
|: 96.201
|
|Önceki Kapanış
|: 95.834
|
96.233
En Düşük
95.352
12:026,7047
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0362
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7102
En Düşük
6,6547
12:027,3418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0501
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3461
En Düşük
7,2735
12:02361,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,97
|Açılış
|: 361,88
|
|Önceki Kapanış
|: 360,91
|
362,94
En Düşük
359,59
BIST En Aktif Hisseler
|DOCO
|382,30
|31.351.796
|% 9,98
|
|EKIZ
|2,87
|879.124
|% 9,96
|
|GLRYH
|3,05
|3.559.204
|% 9,71
|
|MERIT
|17,00
|8.908
|% 8,07
|
|SNGYO
|1,17
|4.707.040
|% 7,34
|
|ETYAT
|1,35
|1.765.512
|% -10,00
|
|TDGYO
|2,50
|1.006.295
|% -7,06
|
|QNBFL
|112,60
|7.955.338
|% -4,01
|
|EUKYO
|1,31
|952.903
|% -3,68
|
|EUYO
|1,11
|976.885
|% -3,48
|
|PGSUS
|50,00
|510.269.521
|% 7,11
|
|TSPOR
|4,28
|193.356.706
|% 5,16
|
|BIMAS
|52,10
|115.575.439
|% 3,17
|
|ARDYZ
|17,93
|83.146.531
|% 6,28
|
|VAKBN
|4,60
|78.067.402
|% -0,65
|
|IHLGM
|1,06
|74.640.159
|% 1,92
|
|CEMAS
|0,90
|21.080.843
|% 1,12
|
|EKGYO
|1,21
|24.928.679
|% -0,82
|
|ODAS
|1,43
|25.488.836
|% -1,38
|
|ALBRK
|1,19
|16.452.224
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3392
|8,3810
|% 0,69
|
|Frank
|6,9175
|6,9592
|% 0,74
|
|Riyal
|1,7780
|1,7869
|% 0,66
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.675
|1.679
|-6,89
|
|Altın Gr.
|361
|362
|0,97
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,40
|15,42
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,32
|3,32
|0,02
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|B. Petrol
|31,82
|31,82
|0,05
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