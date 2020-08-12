***QNBFB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.08.2020 11:23
***QNBFB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [QNBFB]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
QNBFB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868288
BIST
13:591.111
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,63
|Açılış
|: 1.115
|
|Önceki Kapanış
|: 1.110
|
1.119
En Düşük
1.096
13:597,3234
En Yüksek
|Değişim
|: 1,65%
|| 0,1188
|Açılış
|: 7,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2550
|
7,3304
En Düşük
7,1827
13:598,6279
En Yüksek
|Değişim
|: 1,71%
|| 0,1452
|Açılış
|: 8,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5050
|
8,6314
En Düşük
8,4425
13:59454,61
En Yüksek
|Değişim
|: 2,67%
|| 11,82
|Açılış
|: 454,61
|
|Önceki Kapanış
|: 442,79
|
458,48
En Düşük
433,64
BIST En Aktif Hisseler13:59
|FADE
|3,85
|18.078.611
|% 10,00
|
|KENT
|1.892,60
|20.058.402
|% 10,00
|
|LINK
|29,32
|8.174.212
|% 9,98
|
|NIBAS
|19,89
|10.756.572
|% 9,95
|
|DITAS
|31,40
|1.184.849
|% 9,94
|
|AYCES
|42,12
|128.815
|% -10,00
|
|PKENT
|780,50
|1.441.817
|% -10,00
|
|BURVA
|67,75
|2.848.033
|% -9,97
|
|RALYH
|16,28
|2.113.860
|% -9,96
|
|EKIZ
|9,17
|1.424.147
|% -9,92
|
|EKGYO
|2,05
|931.308.852
|% -0,97
|
|PGSUS
|51,20
|584.886.420
|% 5,05
|
|ODAS
|2,44
|416.304.211
|% 2,95
|
|VAKBN
|4,48
|284.387.418
|% 1,36
|
|TAVHL
|18,08
|228.461.607
|% -0,28
|
|EKGYO
|2,05
|931.447.235
|% -0,97
|
|ODAS
|2,44
|416.676.904
|% 2,95
|
|GARAN
|7,15
|1.071.880.244
|% 1,42
|
|THYAO
|11,77
|1.499.930.614
|% 1,38
|
|AKBNK
|5,09
|599.644.681
|% 0,39
|
|13:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3161
|7,3234
|% 1,65
|
|Euro
|8,6143
|8,6279
|% 1,71
|
|Sterlin
|9,5126
|9,5603
|% 1,51
|
|Frank
|7,9794
|8,0275
|% 1,96
|
|Riyal
|1,9450
|1,9547
|% 1,55
|
|13:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.939
|1.940
|27,61
|
|Altın Gr.
|455
|455
|11,82
|
|Cumhuriyet
|3.016
|3.061
|-3,00
|
|Tam
|3.003
|3.080
|-2,99
|
|Yarım
|1.451
|1.490
|-1,44
|
|Çeyrek
|728
|745
|-0,72
|
|Gümüş.Ons
|25,90
|25,94
|1,12
|
|Gümüş Gr.
|6,06
|6,07
|0,32
|
|B. Petrol
|45,16
|45,16
|0,66
|