***QNBFB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.08.2020 11:51
***QNBFB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [QNBFB]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
QNBFB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869320
BIST
14:381.086
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,76
|Açılış
|: 1.086
|
|Önceki Kapanış
|: 1.084
|
1.090
En Düşük
1.077
14:387,3960
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0389
|Açılış
|: 7,4270
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4160
|
7,3967
En Düşük
7,3558
14:388,7685
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0546
|Açılış
|: 8,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7450
|
8,7724
En Düşük
8,7054
14:38464,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 4,34
|Açılış
|: 464,45
|
|Önceki Kapanış
|: 460,11
|
465,03
En Düşük
457,31
BIST En Aktif Hisseler14:38
|HUBVC
|16,94
|65.774.893
|% 10,00
|
|ARMDA
|26,40
|8.171.573
|% 10,00
|
|SUMAS
|18,70
|208.000
|% 10,00
|
|ALCTL
|22,02
|45.280.665
|% 9,99
|
|FMIZP
|88,20
|1.321.773
|% 9,98
|
|KSTUR
|71,60
|131.030
|% -9,99
|
|SILVR
|4,50
|64.287.739
|% -9,82
|
|MSGYO
|3,40
|1.047.839
|% -9,81
|
|PKENT
|700,00
|1.053.500
|% -9,79
|
|DEVA
|21,18
|112.195.412
|% -6,61
|
|GARAN
|6,98
|656.617.397
|% 2,95
|
|EKGYO
|1,94
|578.762.817
|% 0,52
|
|RTALB
|51,30
|516.425.413
|% 8,46
|
|KRDMD
|2,82
|473.569.259
|% 3,30
|
|KLGYO
|8,37
|398.951.485
|% -0,12
|
|EKGYO
|1,94
|578.762.817
|% 0,52
|
|KRDMD
|2,82
|473.569.259
|% 3,30
|
|YKBNK
|2,12
|226.270.779
|% 2,42
|
|GARAN
|6,98
|656.617.397
|% 2,95
|
|PETKM
|3,76
|357.505.211
|% 4,16
|
|14:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3922
|7,3960
|% 0,53
|
|Euro
|8,7635
|8,7685
|% 0,63
|
|Sterlin
|9,6441
|9,6925
|% 0,48
|
|Frank
|8,1033
|8,1521
|% 0,53
|
|Riyal
|1,9660
|1,9758
|% 0,51
|
|14:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.953
|1.953
|8,67
|
|Altın Gr.
|464
|464
|4,08
|
|Cumhuriyet
|3.088
|3.135
|-38,00
|
|Tam
|3.074
|3.151
|16,84
|
|Yarım
|1.486
|1.524
|8,14
|
|Çeyrek
|745
|762
|4,08
|
|Gümüş.Ons
|26,90
|26,94
|0,48
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|0,13
|
|B. Petrol
|44,62
|44,62
|-0,18
|