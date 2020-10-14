***QNBFB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.10.2020 10:36
***QNBFB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [QNBFB]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
QNBFB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881437
BIST
12:271.182
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 7,44
|Açılış
|: 1.177
|
|Önceki Kapanış
|: 1.175
|
1.183
En Düşük
1.173
12:277,9599
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0408
|Açılış
|: 7,9590
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9330
|
7,9599
En Düşük
7,9010
12:279,3333
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0274
|Açılış
|: 9,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3429
En Düşük
9,2816
12:27485,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 3,76
|Açılış
|: 485,31
|
|Önceki Kapanış
|: 481,55
|
485,72
En Düşük
480,20
BIST En Aktif Hisseler12:27
|ESEN
|12,43
|757.285
|% 10,00
|
|KERVN
|2,42
|4.770.539
|% 10,00
|
|DAGHL
|14,64
|2.450.721
|% 9,99
|
|POLTK
|356,60
|2.246.331
|% 9,99
|
|BALAT
|13,10
|3.143.345
|% 9,99
|
|TKURU
|361,10
|967.748
|% -10,00
|
|YAPRK
|68,10
|12.451.605
|% -9,98
|
|EMNIS
|46,36
|284.604
|% -9,98
|
|VANGD
|13,31
|16.985.406
|% -9,95
|
|MERKO
|20,82
|3.051.046
|% -9,95
|
|HLGYO
|2,74
|516.710.970
|% -2,49
|
|SISE
|6,78
|474.232.392
|% 0,59
|
|GARAN
|7,11
|426.978.227
|% 0,28
|
|KRDMD
|3,65
|381.507.785
|% 0,55
|
|ODAS
|3,54
|379.529.170
|% -0,28
|
|EKGYO
|1,92
|354.985.827
|% 0,52
|
|HLGYO
|2,74
|516.710.970
|% -2,49
|
|TSKB
|1,19
|199.132.652
|% 4,39
|
|ODAS
|3,54
|379.529.170
|% -0,28
|
|KRDMD
|3,65
|381.507.785
|% 0,55
|
|12:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9557
|7,9599
|% 0,52
|
|Euro
|9,3278
|9,3333
|% 0,29
|
|Sterlin
|10,2527
|10,3042
|% 0,39
|
|Frank
|8,6499
|8,7020
|% 0,34
|
|Riyal
|2,1136
|2,1242
|% 0,42
|
|12:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.896
|1.897
|5,35
|
|Altın Gr.
|485
|485
|3,71
|
|Cumhuriyet
|3.191
|3.239
|6,00
|
|Tam
|3.195
|3.274
|19,04
|
|Yarım
|1.544
|1.584
|9,21
|
|Çeyrek
|775
|792
|4,61
|
|Gümüş.Ons
|24,17
|24,19
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,19
|6,20
|0,05
|
|B. Petrol
|42,59
|42,59
|0,15
|