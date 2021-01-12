***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
12.01.2021 09:19
***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
2021 yılında yapılacak ilk Genel Kurulun onayına sunulacaktır.
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Bankamız Yönetim Kurulu'nca, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2021 yılı hesap dönemi için bağımsız denetçi olarak seçilmesi hususunun yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında ortaklarımızın onayına sunulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901434
BIST
11:041.546
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 10,30
|Açılış
|: 1.549
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.556
En Düşük
1.545
11:047,4490
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0352
|Açılış
|: 7,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,4858
En Düşük
7,4190
11:049,0601
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0394
|Açılış
|: 9,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1032
En Düşük
9,0349
11:04445,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 1,62
|Açılış
|: 445,60
|
|Önceki Kapanış
|: 443,99
|
446,44
En Düşük
442,52
BIST En Aktif Hisseler11:04
|TACTR
|13,88
|1.731.835
|% 9,98
|
|EMNIS
|42,34
|456.552
|% 9,97
|
|TLMAN
|45,28
|27.725.446
|% 9,96
|
|EPLAS
|36,42
|1.876.723
|% 9,96
|
|MZHLD
|37,12
|72.013
|% 9,95
|
|SNKRN
|22,94
|1.035.649
|% -9,97
|
|UMPAS
|3,30
|147.837
|% -9,84
|
|LUKSK
|35,38
|3.749.353
|% -9,05
|
|DIRIT
|3,74
|1.602.545
|% -8,78
|
|GRNYO
|3,61
|9.869.622
|% -8,14
|
|SISE
|7,47
|618.379.662
|% 2,33
|
|GARAN
|10,59
|454.737.247
|% 0,86
|
|KOZAL
|122,00
|359.796.632
|% 1,58
|
|KARSN
|3,84
|347.688.351
|% 3,78
|
|FENER
|42,30
|301.380.253
|% 4,08
|
|EKGYO
|2,49
|255.487.085
|% -0,80
|
|SKBNK
|1,64
|155.159.427
|% 0,61
|
|KARSN
|3,84
|347.688.351
|% 3,78
|
|SISE
|7,47
|618.379.662
|% 2,33
|
|TSKB
|1,83
|137.564.967
|% 1,10
|
|11:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4463
|7,4490
|% -0,47
|
|Euro
|9,0525
|9,0601
|% -0,43
|
|Sterlin
|10,0680
|10,1185
|% -0,22
|
|Frank
|8,3383
|8,3885
|% -0,45
|
|Riyal
|1,9797
|1,9897
|% -0,46
|
|11:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.857
|1.858
|12,21
|
|Altın Gr.
|446
|446
|1,62
|
|Cumhuriyet
|2.944
|2.989
|-24,00
|
|Tam
|2.930
|3.004
|-19,35
|
|Yarım
|1.416
|1.453
|-9,36
|
|Çeyrek
|710
|727
|-4,68
|
|Gümüş.Ons
|25,34
|25,38
|0,41
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|0,10
|
|B. Petrol
|56,12
|56,12
|0,46
|
Seans Raporu
11:04
daha fazla
-
11:18FORMT
Yüzde 7.24 oranında artışla 5.78 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 476, 245 adet işlem
-
11:16FROTO
Yüzde 7.34 oranında artışla 159.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 498, 574 adet işlem
-
11:15XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 27 artarak (% 0.43 ) 1, 686
-
11:15
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, GUSGR, EKGYO
-
11:15XU100
Endeks 1, 545 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 55 üstünde . İşlem hacmi 7, 381.00 milyon TL de