***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor
30.01.2020 20:27
***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
3.350.000 714 0 0 0 -68.312 21.551 0 -251.126 231.847 7.365.587 1.771.786 0 12.422.047 6.294 12.428.341
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 88.513 0 0 -256.303 0 -167.790 0 -167.790
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 88.513 0 0 -256.303 0 -167.790 0 -167.790
Yeni Bakiye
3.350.000 714 0 0 0 -68.312 21.551 0 -162.613 231.847 7.365.587 1.515.483 0 12.254.257 6.294 12.260.551
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 15.359 22.740 0 -333.729 165.317 0 0 2.572.708 2.442.395 497 2.442.892
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.415.483 -1.515.483 0 -100.000 0 -100.000
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -100.000 0 -100.000 0 -100.000
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.415.483 -1.415.483 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.350.000 714 0 0 0 -52.953 44.291 0 -496.342 397.164 8.781.070 0 2.572.708 14.596.652 6.791 14.603.443
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
3.350.000 714 0 0 0 -52.953 44.291 0 -496.342 397.164 8.781.070 0 2.572.708 14.596.652 6.791 14.603.443
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
3.350.000 714 0 0 0 -52.953 44.291 0 -496.342 397.164 8.781.070 0 2.572.708 14.596.652 6.791 14.603.443
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -23.387 56.976 0 226.655 -963.019 0 0 2.864.094 2.161.319 546 2.161.865
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.572.708 0 -2.572.708 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.572.708 0 -2.572.708 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.350.000 714 0 0 0 -76.340 101.267 0 -269.687 -565.855 11.353.778 0 2.864.094 16.757.971 7.337 16.765.308
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
143.685.259 223.417.578 367.102.837 130.725.576 177.963.434 308.689.010
GARANTİ VE KEFALETLER
10.257.777 18.245.467 28.503.244 8.744.817 14.944.429 23.689.246
Teminat Mektupları
10.167.212 9.846.193 20.013.405 8.728.878 8.756.308 17.485.186
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
419.645 66.525 486.170 363.694 43.691 407.385
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
5.338.469 9.779.668 15.118.137 4.414.542 8.712.617 13.127.159
Diğer Teminat Mektupları
4.409.098 0 4.409.098 3.950.642 0 3.950.642
Banka Kredileri
22.742 5.799.601 5.822.343 15.820 4.460.434 4.476.254
İthalat Kabul Kredileri
22.742 5.799.601 5.822.343 15.820 4.460.434 4.476.254
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
67.823 2.599.673 2.667.496 119 1.727.687 1.727.806
Belgeli Akreditifler
67.823 2.000.767 2.068.590 119 1.682.271 1.682.390
Diğer Akreditifler
0 598.906 598.906 0 45.416 45.416
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
82.504.459 6.301.824 88.806.283 63.715.808 3.974.340 67.690.148
Cayılamaz Taahhütler
47.699.180 5.245.759 52.944.939 36.609.777 2.179.323 38.789.100
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
1.326.013 4.004.529 5.330.542 427.989 1.718.222 2.146.211
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
14.309.356 594 14.309.950 10.851.659 526 10.852.185
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
2.377.515 0 2.377.515 2.181.264 0 2.181.264
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
29.197 0 29.197 28.728 0 28.728
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
28.781.240 0 28.781.240 22.362.300 0 22.362.300
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
71.447 0 71.447 29.958 0 29.958
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
804.412 1.240.636 2.045.048 727.879 460.575 1.188.454
Cayılabilir Taahhütler
34.805.279 1.056.065 35.861.344 27.106.031 1.795.017 28.901.048
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
34.741.148 748.047 35.489.195 27.048.976 1.678.758 28.727.734
Diğer Cayılabilir Taahhütler
64.131 308.018 372.149 57.055 116.259 173.314
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
50.923.023 198.870.287 249.793.310 58.264.951 159.044.665 217.309.616
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
16.995.877 63.215.920 80.211.797 18.063.782 47.418.740 65.482.522
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
6.993.716 23.111.386 30.105.102 6.676.382 17.556.538 24.232.920
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
10.002.161 40.104.534 50.106.695 11.387.400 29.862.202 41.249.602
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
33.927.146 135.654.367 169.581.513 40.201.169 111.625.925 151.827.094
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
2.837.474 5.228.896 8.066.370 2.517.071 4.581.723 7.098.794
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
2.234.775 1.792.339 4.027.114 1.335.604 2.193.969 3.529.573
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
602.699 3.436.557 4.039.256 1.181.467 2.387.754 3.569.221
Para ve Faiz Swap İşlemleri
25.285.071 121.572.364 146.857.435 32.179.059 99.168.311 131.347.370
Swap Para Alım İşlemleri
7.167.491 36.906.553 44.074.044 14.037.137 30.588.966 44.626.103
Swap Para Satım İşlemleri
18.017.580 25.893.831 43.911.411 16.501.922 28.568.691 45.070.613
Swap Faiz Alım İşlemleri
50.000 29.385.990 29.435.990 820.000 20.005.327 20.825.327
Swap Faiz Satım İşlemleri
50.000 29.385.990 29.435.990 820.000 20.005.327 20.825.327
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
5.705.403 7.537.454 13.242.857 5.505.039 6.823.437 12.328.476
Para Alım Opsiyonları
1.385.083 5.219.625 6.604.708 2.341.029 3.789.135 6.130.164
Para Satım Opsiyonları
4.320.320 2.317.829 6.638.149 3.164.010 3.034.302 6.198.312
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
99.198 97.912 197.110 0 237.014 237.014
Futures Para Alım İşlemleri
99.198 0 99.198 0 118.507 118.507
Futures Para Satım İşlemleri
0 97.912 97.912 0 118.507 118.507
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 1.217.741 1.217.741 0 815.440 815.440
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
923.222.865 199.370.349 1.122.593.214 737.183.757 166.377.574 903.561.331
EMANET KIYMETLER
187.995.356 10.355.208 198.350.564 69.147.240 7.436.300 76.583.540
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
4.535.551 7.095 4.542.646 384.389 15.581 399.970
Emanete Alınan Menkul Değerler
141.145.402 4.607.369 145.752.771 34.063.877 2.863.101 36.926.978
Tahsile Alınan Çekler
5.587.773 1.187.437 6.775.210 4.428.561 688.567 5.117.128
Tahsile Alınan Ticari Senetler
1.748.473 419.279 2.167.752 1.516.634 342.062 1.858.696
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
34.978.157 4.134.028 39.112.185 28.753.779 3.526.989 32.280.768
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
441.122.637 119.044.468 560.167.105 406.505.048 96.312.753 502.817.801
Menkul Kıymetler
3.572.768 8.761.567 12.334.335 2.523.879 8.044.413 10.568.292
Teminat Senetleri
398.506 82.436 480.942 442.693 131.866 574.559
Emtia
476.476 0 476.476 66.090 0 66.090
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
102.041.042 61.972.389 164.013.431 90.756.028 53.481.420 144.237.448
Diğer Rehinli Kıymetler
334.633.845 48.228.076 382.861.921 312.716.358 34.655.054 347.371.412
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
294.104.872 69.970.673 364.075.545 261.531.469 62.628.521 324.159.990
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
1.066.908.124 422.787.927 1.489.696.051 867.909.333 344.341.008 1.212.250.341
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
10.184.799 7.306.839
Alınan Faizler
18.081.879 14.365.902
Ödenen Faizler
-12.860.323 -4.784.748
Alınan Temettüler
2.934 5.716
Alınan Ücret ve Komisyonlar
3.514.697 2.801.282
Elde Edilen Diğer Kazançlar
146.658 75.007
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
1.503.939 1.261.968
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-1.236.844 -2.639.452
Ödenen Vergiler
-768.255 -591.048
Diğer
1.800.114 -3.187.788
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-1.894.003 -1.110.132
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-222.751 132.395
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
2.867.541 182.022
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-14.048.513 -7.189.232
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-1.718.085 -3.610.949
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
1.787.924 1.123.770
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
12.329.077 7.509.231
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-3.338.332 -2.398.475
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
449.136 3.141.106
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
8.290.796 6.196.707
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-4.986.347 -2.894.114
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-246.657 -225.886
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
26.747 16.297
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-6.477.428 -2.364.582
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
3.797.849 1.237.280
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-3.406.328 -2.201.072
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
1.496.516 837.723
Diğer
-177.046 -193.874
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
1.969.590 -166.198
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
4.459.394 3.075.596
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-2.293.410 -3.141.794
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 -100.000
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0 0
Diğer
-196.394 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
356.419 -39.314
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
5.630.458 3.097.081
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
9.184.452 6.087.371
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
14.814.910 9.184.452
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.864.640 2.573.205
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-702.775 -130.313
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
33.589 38.099
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-29.985 19.691
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
60.293 24.064
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
3.281 -5.656
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-736.364 -168.412
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
280.269 -424.103
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-1.233.787 209.669
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
217.154 46.022
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.161.865 2.442.892
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
16.549.802 27.187.638 43.737.440 18.722.660 22.505.832 41.228.492
Nakit ve Nakit Benzerleri
4.749.207 18.322.590 23.071.797 2.500.305 17.725.314 20.225.619
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
1.127.558 17.622.984 18.750.542 1.822.718 16.688.725 18.511.443
Bankalar
403.520 699.615 1.103.135 205.463 1.036.589 1.242.052
Para Piyasalarından Alacaklar
3.225.937 0 3.225.937 509.711 0 509.711
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-7.808 -9 -7.817 -37.587 0 -37.587
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
276.304 103.932 380.236 42.381 113.390 155.771
Devlet Borçlanma Senetleri
209.766 16.398 226.164 19.616 2.811 22.427
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
24.564 0 24.564 7.320 0 7.320
Diğer Finansal Varlıklar
41.974 87.534 129.508 15.445 110.579 126.024
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
4.787.538 7.558.560 12.346.098 4.547.355 3.898.418 8.445.773
Devlet Borçlanma Senetleri
4.777.207 7.352.489 12.129.696 4.540.725 3.763.899 8.304.624
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
7.674 182.123 189.797 4.912 113.259 118.171
Diğer Finansal Varlıklar
2.657 23.948 26.605 1.718 21.260 22.978
Türev Finansal Varlıklar
6.736.753 1.202.556 7.939.309 11.632.619 768.710 12.401.329
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
5.422.158 1.157.309 6.579.467 8.929.754 657.292 9.587.046
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
1.314.595 45.247 1.359.842 2.702.865 111.418 2.814.283
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
85.772.166 47.059.324 132.831.490 75.233.583 37.928.092 113.161.675
Krediler
83.674.566 35.353.734 119.028.300 72.713.180 29.200.104 101.913.284
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
751.652 4.036.505 4.788.157 1.381.904 3.706.195 5.088.099
Faktoring Alacakları
1.330.012 221.571 1.551.583 868.619 104.385 973.004
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
8.588.791 7.592.511 16.181.302 7.916.505 5.015.688 12.932.193
Devlet Borçlanma Senetleri
8.588.791 7.028.183 15.616.974 7.916.505 4.283.527 12.200.032
Diğer Finansal Varlıklar
0 564.328 564.328 0 732.161 732.161
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-8.572.855 -144.997 -8.717.852 -7.646.625 -98.280 -7.744.905
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
217.648 0 217.648 186.645 0 186.645
İştirakler (Net)
5.982 0 5.982 5.982 0 5.982
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
5.982 0 5.982 5.982 0 5.982
Bağlı Ortaklıklar (Net)
38.038 0 38.038 38.054 0 38.054
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
38.038 0 38.038 38.054 0 38.054
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
173.628 0 173.628 142.609 0 142.609
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
170.828 0 170.828 139.809 0 139.809
Konsolide Edilmeyenler
2.800 0 2.800 2.800 0 2.800
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
3.386.959 276 3.387.235 2.868.939 61 2.869.000
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
453.366 0 453.366 411.200 0 411.200
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
453.366 0 453.366 411.200 0 411.200
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
6.248 0 6.248 77.001 0 77.001
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
445.244 0 445.244 618.081 0 618.081
DİĞER AKTİFLER (Net)
3.091.466 3.356.049 6.447.515 2.747.944 2.200.196 4.948.140
VARLIKLAR TOPLAMI
109.922.899 77.603.287 187.526.186 100.866.053 62.634.181 163.500.234
YÜKÜMLÜLÜKLER
MEVDUAT
46.775.898 58.724.355 105.500.253 44.763.096 42.063.120 86.826.216
ALINAN KREDİLER
2.042.956 17.376.361 19.419.317 1.102.021 19.450.212 20.552.233
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
351.897 8.797.038 9.148.935 711.126 4.622.546 5.333.672
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
5.070.667 9.280.880 14.351.547 4.084.174 7.765.903 11.850.077
Bonolar
4.459.553 116.648 4.576.201 3.482.767 388.754 3.871.521
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
442.887 0 442.887 436.650 0 436.650
Tahviller
168.227 9.164.232 9.332.459 164.757 7.377.149 7.541.906
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
3.448.115 1.687.378 5.135.493 5.611.501 838.688 6.450.189
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
2.960.728 1.293.589 4.254.317 5.451.826 662.190 6.114.016
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
487.387 393.789 881.176 159.675 176.498 336.173
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
421.406 15.879 437.285 0 0 0
KARŞILIKLAR
921.907 0 921.907 826.061 0 826.061
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
560.445 0 560.445 452.523 0 452.523
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
361.462 0 361.462 373.538 0 373.538
CARİ VERGİ BORCU
213.410 0 213.410 159.866 0 159.866
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 5.432.553 5.432.553 0 4.816.098 4.816.098
Krediler
0 5.432.553 5.432.553 0 4.816.098 4.816.098
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
5.573.013 4.627.165 10.200.178 5.189.832 6.892.547 12.082.379
ÖZKAYNAKLAR
17.398.475 -633.167 16.765.308 15.088.886 -485.443 14.603.443
Ödenmiş Sermaye
3.350.000 0 3.350.000 3.350.000 0 3.350.000
Sermaye Yedekleri
714 0 714 714 0 714
Hisse Senedi İhraç Primleri
714 0 714 714 0 714
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-76.340 101.267 24.927 -52.953 44.291 -8.662
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-101.108 -734.434 -835.542 430.556 -529.734 -99.178
Kar Yedekleri
11.353.778 0 11.353.778 8.781.070 0 8.781.070
Yasal Yedekler
721.459 0 721.459 634.516 0 634.516
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
10.632.319 0 10.632.319 8.146.554 0 8.146.554
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
2.864.094 0 2.864.094 2.572.708 0 2.572.708
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
2.864.094 0 2.864.094 2.572.708 0 2.572.708
Azınlık Payları
7.337 0 7.337 6.791 0 6.791
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
82.217.744 105.308.442 187.526.186 77.536.563 85.963.671 163.500.234
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ
19.151.624 17.184.574
Kredilerden Alınan Faizler
15.209.881 13.405.224
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
190.664 200.684
Bankalardan Alınan Faizler
258.594 201.643
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
243.478 38.928
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
2.427.046 2.551.730
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
20.091 2.252
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
1.088.038 820.642
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
1.318.917 1.728.836
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
531.030 493.419
Diğer Faiz Gelirleri
290.931 292.946
FAİZ GİDERLERİ (-)
-11.311.525 -9.306.793
Mevduata Verilen Faizler
-7.816.808 -6.472.132
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-1.494.179 -1.339.723
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-427.454 -430.607
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-1.491.444 -1.047.798
Kiralama Faiz Giderleri
-64.596 -1.200
Diğer Faiz Giderleri
-17.044 -15.333
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
7.840.099 7.877.781
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
2.823.540 2.252.137
Alınan Ücret ve Komisyonlar
3.508.712 2.799.449
Gayri Nakdi Kredilerden
159.282 114.751
Diğer
3.349.430 2.684.698
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-685.172 -547.312
Gayri Nakdi Kredilere
-2.128 -1.602
Diğer
-683.044 -545.710
TEMETTÜ GELİRLERİ
2.934 5.716
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
-1.340.686 -1.222.167
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
65.103 17.224
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-1.258.332 702.547
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-147.457 -1.941.938
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
146.658 75.007
FAALİYET BRÜT KÂRI
9.472.545 8.988.474
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
-1.918.759 -2.313.213
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
-74.919 -4.237
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-1.827.064 -1.521.226
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.251.890 -1.923.646
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
3.399.913 3.226.152
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
89.429 44.789
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.489.342 3.270.941
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
-624.702 -697.736
Cari Vergi Karşılığı
-231.430 -802.797
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
180.306 1.117.542
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
-573.578 -1.012.481
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
2.864.640 2.573.205
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
2.864.640 2.573.205
Grubun Karı (Zararı)
2.864.094 2.572.708
Azınlık Payları Karı (Zararı)
546 497
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar) 0,08550000 0,07680000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815785
BIST