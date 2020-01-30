***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler3.350.000 714 0 0 0 -68.312 21.551 0 -251.126 231.847 7.365.587 1.771.786 0 12.422.047 6.294 12.428.341TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 88.513 0 0 -256.303 0 -167.790 0 -167.790Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 88.513 0 0 -256.303 0 -167.790 0 -167.790Yeni Bakiye3.350.000 714 0 0 0 -68.312 21.551 0 -162.613 231.847 7.365.587 1.515.483 0 12.254.257 6.294 12.260.551Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 15.359 22.740 0 -333.729 165.317 0 0 2.572.708 2.442.395 497 2.442.892Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.415.483 -1.515.483 0 -100.000 0 -100.000Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -100.000 0 -100.000 0 -100.000Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.415.483 -1.415.483 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler3.350.000 714 0 0 0 -52.953 44.291 0 -496.342 397.164 8.781.070 0 2.572.708 14.596.652 6.791 14.603.443Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler3.350.000 714 0 0 0 -52.953 44.291 0 -496.342 397.164 8.781.070 0 2.572.708 14.596.652 6.791 14.603.443TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye3.350.000 714 0 0 0 -52.953 44.291 0 -496.342 397.164 8.781.070 0 2.572.708 14.596.652 6.791 14.603.443Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -23.387 56.976 0 226.655 -963.019 0 0 2.864.094 2.161.319 546 2.161.865Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.572.708 0 -2.572.708 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.572.708 0 -2.572.708 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler3.350.000 714 0 0 0 -76.340 101.267 0 -269.687 -565.855 11.353.778 0 2.864.094 16.757.971 7.337 16.765.308Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER143.685.259 223.417.578 367.102.837 130.725.576 177.963.434 308.689.010GARANTİ VE KEFALETLER10.257.777 18.245.467 28.503.244 8.744.817 14.944.429 23.689.246Teminat Mektupları10.167.212 9.846.193 20.013.405 8.728.878 8.756.308 17.485.186Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler419.645 66.525 486.170 363.694 43.691 407.385Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler5.338.469 9.779.668 15.118.137 4.414.542 8.712.617 13.127.159Diğer Teminat Mektupları4.409.098 0 4.409.098 3.950.642 0 3.950.642Banka Kredileri22.742 5.799.601 5.822.343 15.820 4.460.434 4.476.254İthalat Kabul Kredileri22.742 5.799.601 5.822.343 15.820 4.460.434 4.476.254Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler67.823 2.599.673 2.667.496 119 1.727.687 1.727.806Belgeli Akreditifler67.823 2.000.767 2.068.590 119 1.682.271 1.682.390Diğer Akreditifler0 598.906 598.906 0 45.416 45.416Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER82.504.459 6.301.824 88.806.283 63.715.808 3.974.340 67.690.148Cayılamaz Taahhütler47.699.180 5.245.759 52.944.939 36.609.777 2.179.323 38.789.100Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri1.326.013 4.004.529 5.330.542 427.989 1.718.222 2.146.211Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri14.309.356 594 14.309.950 10.851.659 526 10.852.185Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri2.377.515 0 2.377.515 2.181.264 0 2.181.264İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri29.197 0 29.197 28.728 0 28.728Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri28.781.240 0 28.781.240 22.362.300 0 22.362.300Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri71.447 0 71.447 29.958 0 29.958Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler804.412 1.240.636 2.045.048 727.879 460.575 1.188.454Cayılabilir Taahhütler34.805.279 1.056.065 35.861.344 27.106.031 1.795.017 28.901.048Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri34.741.148 748.047 35.489.195 27.048.976 1.678.758 28.727.734Diğer Cayılabilir Taahhütler64.131 308.018 372.149 57.055 116.259 173.314TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR50.923.023 198.870.287 249.793.310 58.264.951 159.044.665 217.309.616Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar16.995.877 63.215.920 80.211.797 18.063.782 47.418.740 65.482.522Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler6.993.716 23.111.386 30.105.102 6.676.382 17.556.538 24.232.920Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler10.002.161 40.104.534 50.106.695 11.387.400 29.862.202 41.249.602Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler33.927.146 135.654.367 169.581.513 40.201.169 111.625.925 151.827.094Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri2.837.474 5.228.896 8.066.370 2.517.071 4.581.723 7.098.794Vadeli Döviz Alım İşlemleri2.234.775 1.792.339 4.027.114 1.335.604 2.193.969 3.529.573Vadeli Döviz Satım İşlemleri602.699 3.436.557 4.039.256 1.181.467 2.387.754 3.569.221Para ve Faiz Swap İşlemleri25.285.071 121.572.364 146.857.435 32.179.059 99.168.311 131.347.370Swap Para Alım İşlemleri7.167.491 36.906.553 44.074.044 14.037.137 30.588.966 44.626.103Swap Para Satım İşlemleri18.017.580 25.893.831 43.911.411 16.501.922 28.568.691 45.070.613Swap Faiz Alım İşlemleri50.000 29.385.990 29.435.990 820.000 20.005.327 20.825.327Swap Faiz Satım İşlemleri50.000 29.385.990 29.435.990 820.000 20.005.327 20.825.327Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları5.705.403 7.537.454 13.242.857 5.505.039 6.823.437 12.328.476Para Alım Opsiyonları1.385.083 5.219.625 6.604.708 2.341.029 3.789.135 6.130.164Para Satım Opsiyonları4.320.320 2.317.829 6.638.149 3.164.010 3.034.302 6.198.312Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri99.198 97.912 197.110 0 237.014 237.014Futures Para Alım İşlemleri99.198 0 99.198 0 118.507 118.507Futures Para Satım İşlemleri0 97.912 97.912 0 118.507 118.507Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 1.217.741 1.217.741 0 815.440 815.440EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER923.222.865 199.370.349 1.122.593.214 737.183.757 166.377.574 903.561.331EMANET KIYMETLER187.995.356 10.355.208 198.350.564 69.147.240 7.436.300 76.583.540Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları4.535.551 7.095 4.542.646 384.389 15.581 399.970Emanete Alınan Menkul Değerler141.145.402 4.607.369 145.752.771 34.063.877 2.863.101 36.926.978Tahsile Alınan Çekler5.587.773 1.187.437 6.775.210 4.428.561 688.567 5.117.128Tahsile Alınan Ticari Senetler1.748.473 419.279 2.167.752 1.516.634 342.062 1.858.696Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler34.978.157 4.134.028 39.112.185 28.753.779 3.526.989 32.280.768Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER441.122.637 119.044.468 560.167.105 406.505.048 96.312.753 502.817.801Menkul Kıymetler3.572.768 8.761.567 12.334.335 2.523.879 8.044.413 10.568.292Teminat Senetleri398.506 82.436 480.942 442.693 131.866 574.559Emtia476.476 0 476.476 66.090 0 66.090Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul102.041.042 61.972.389 164.013.431 90.756.028 53.481.420 144.237.448Diğer Rehinli Kıymetler334.633.845 48.228.076 382.861.921 312.716.358 34.655.054 347.371.412Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER294.104.872 69.970.673 364.075.545 261.531.469 62.628.521 324.159.990BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI1.066.908.124 422.787.927 1.489.696.051 867.909.333 344.341.008 1.212.250.341Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı10.184.799 7.306.839Alınan Faizler18.081.879 14.365.902Ödenen Faizler-12.860.323 -4.784.748Alınan Temettüler2.934 5.716Alınan Ücret ve Komisyonlar3.514.697 2.801.282Elde Edilen Diğer Kazançlar146.658 75.007Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar1.503.939 1.261.968Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-1.236.844 -2.639.452Ödenen Vergiler-768.255 -591.048Diğer1.800.114 -3.187.788Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-1.894.003 -1.110.132Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-222.751 132.395Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış2.867.541 182.022Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-14.048.513 -7.189.232Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-1.718.085 -3.610.949Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)1.787.924 1.123.770Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)12.329.077 7.509.231Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-3.338.332 -2.398.475Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)449.136 3.141.106Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı8.290.796 6.196.707YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-4.986.347 -2.894.114İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-246.657 -225.886Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller26.747 16.297Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-6.477.428 -2.364.582Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar3.797.849 1.237.280Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-3.406.328 -2.201.072Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar1.496.516 837.723Diğer-177.046 -193.874FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit1.969.590 -166.198Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit4.459.394 3.075.596Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-2.293.410 -3.141.794İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 -100.000Kiralamaya İlişkin Ödemeler0 0Diğer-196.394 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi356.419 -39.314Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)5.630.458 3.097.081Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar9.184.452 6.087.371Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar14.814.910 9.184.452Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)2.864.640 2.573.205DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-702.775 -130.313Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar33.589 38.099Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-29.985 19.691Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları60.293 24.064Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler3.281 -5.656Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-736.364 -168.412Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri280.269 -424.103Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)-1.233.787 209.669Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler217.154 46.022TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.161.865 2.442.892Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)16.549.802 27.187.638 43.737.440 18.722.660 22.505.832 41.228.492Nakit ve Nakit Benzerleri4.749.207 18.322.590 23.071.797 2.500.305 17.725.314 20.225.619Nakit Değerler ve Merkez Bankası1.127.558 17.622.984 18.750.542 1.822.718 16.688.725 18.511.443Bankalar403.520 699.615 1.103.135 205.463 1.036.589 1.242.052Para Piyasalarından Alacaklar3.225.937 0 3.225.937 509.711 0 509.711Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-7.808 -9 -7.817 -37.587 0 -37.587Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar276.304 103.932 380.236 42.381 113.390 155.771Devlet Borçlanma Senetleri209.766 16.398 226.164 19.616 2.811 22.427Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler24.564 0 24.564 7.320 0 7.320Diğer Finansal Varlıklar41.974 87.534 129.508 15.445 110.579 126.024Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar4.787.538 7.558.560 12.346.098 4.547.355 3.898.418 8.445.773Devlet Borçlanma Senetleri4.777.207 7.352.489 12.129.696 4.540.725 3.763.899 8.304.624Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler7.674 182.123 189.797 4.912 113.259 118.171Diğer Finansal Varlıklar2.657 23.948 26.605 1.718 21.260 22.978Türev Finansal Varlıklar6.736.753 1.202.556 7.939.309 11.632.619 768.710 12.401.329Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı5.422.158 1.157.309 6.579.467 8.929.754 657.292 9.587.046Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı1.314.595 45.247 1.359.842 2.702.865 111.418 2.814.283İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)85.772.166 47.059.324 132.831.490 75.233.583 37.928.092 113.161.675Krediler83.674.566 35.353.734 119.028.300 72.713.180 29.200.104 101.913.284Kiralama İşlemlerinden Alacaklar751.652 4.036.505 4.788.157 1.381.904 3.706.195 5.088.099Faktoring Alacakları1.330.012 221.571 1.551.583 868.619 104.385 973.004İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar8.588.791 7.592.511 16.181.302 7.916.505 5.015.688 12.932.193Devlet Borçlanma Senetleri8.588.791 7.028.183 15.616.974 7.916.505 4.283.527 12.200.032Diğer Finansal Varlıklar0 564.328 564.328 0 732.161 732.161Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-8.572.855 -144.997 -8.717.852 -7.646.625 -98.280 -7.744.905SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI217.648 0 217.648 186.645 0 186.645İştirakler (Net)5.982 0 5.982 5.982 0 5.982Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler5.982 0 5.982 5.982 0 5.982Bağlı Ortaklıklar (Net)38.038 0 38.038 38.054 0 38.054Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar38.038 0 38.038 38.054 0 38.054Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)173.628 0 173.628 142.609 0 142.609Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler170.828 0 170.828 139.809 0 139.809Konsolide Edilmeyenler2.800 0 2.800 2.800 0 2.800MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)3.386.959 276 3.387.235 2.868.939 61 2.869.000MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)453.366 0 453.366 411.200 0 411.200Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer453.366 0 453.366 411.200 0 411.200YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI6.248 0 6.248 77.001 0 77.001ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI445.244 0 445.244 618.081 0 618.081DİĞER AKTİFLER (Net)3.091.466 3.356.049 6.447.515 2.747.944 2.200.196 4.948.140VARLIKLAR TOPLAMI109.922.899 77.603.287 187.526.186 100.866.053 62.634.181 163.500.234YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT46.775.898 58.724.355 105.500.253 44.763.096 42.063.120 86.826.216ALINAN KREDİLER2.042.956 17.376.361 19.419.317 1.102.021 19.450.212 20.552.233PARA PİYASALARINA BORÇLAR351.897 8.797.038 9.148.935 711.126 4.622.546 5.333.672İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)5.070.667 9.280.880 14.351.547 4.084.174 7.765.903 11.850.077Bonolar4.459.553 116.648 4.576.201 3.482.767 388.754 3.871.521Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler442.887 0 442.887 436.650 0 436.650Tahviller168.227 9.164.232 9.332.459 164.757 7.377.149 7.541.906FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER3.448.115 1.687.378 5.135.493 5.611.501 838.688 6.450.189Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı2.960.728 1.293.589 4.254.317 5.451.826 662.190 6.114.016Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı487.387 393.789 881.176 159.675 176.498 336.173FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)421.406 15.879 437.285 0 0 0KARŞILIKLAR921.907 0 921.907 826.061 0 826.061Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı560.445 0 560.445 452.523 0 452.523Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar361.462 0 361.462 373.538 0 373.538CARİ VERGİ BORCU213.410 0 213.410 159.866 0 159.866ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 5.432.553 5.432.553 0 4.816.098 4.816.098Krediler0 5.432.553 5.432.553 0 4.816.098 4.816.098Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER5.573.013 4.627.165 10.200.178 5.189.832 6.892.547 12.082.379ÖZKAYNAKLAR17.398.475 -633.167 16.765.308 15.088.886 -485.443 14.603.443Ödenmiş Sermaye3.350.000 0 3.350.000 3.350.000 0 3.350.000Sermaye Yedekleri714 0 714 714 0 714Hisse Senedi İhraç Primleri714 0 714 714 0 714Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-76.340 101.267 24.927 -52.953 44.291 -8.662Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-101.108 -734.434 -835.542 430.556 -529.734 -99.178Kar Yedekleri11.353.778 0 11.353.778 8.781.070 0 8.781.070Yasal Yedekler721.459 0 721.459 634.516 0 634.516Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler10.632.319 0 10.632.319 8.146.554 0 8.146.554Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar2.864.094 0 2.864.094 2.572.708 0 2.572.708Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı0 0 0 0 0 0Dönem Net Kâr veya Zararı2.864.094 0 2.864.094 2.572.708 0 2.572.708Azınlık Payları7.337 0 7.337 6.791 0 6.791YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI82.217.744 105.308.442 187.526.186 77.536.563 85.963.671 163.500.234Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ19.151.624 17.184.574Kredilerden Alınan Faizler15.209.881 13.405.224Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler190.664 200.684Bankalardan Alınan Faizler258.594 201.643Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler243.478 38.928Menkul Değerlerden Alınan Faizler2.427.046 2.551.730Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar20.091 2.252Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar1.088.038 820.642İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler1.318.917 1.728.836Finansal Kiralama Faiz Gelirleri531.030 493.419Diğer Faiz Gelirleri290.931 292.946FAİZ GİDERLERİ (-)-11.311.525 -9.306.793Mevduata Verilen Faizler-7.816.808 -6.472.132Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-1.494.179 -1.339.723Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-427.454 -430.607İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-1.491.444 -1.047.798Kiralama Faiz Giderleri-64.596 -1.200Diğer Faiz Giderleri-17.044 -15.333NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ7.840.099 7.877.781NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ2.823.540 2.252.137Alınan Ücret ve Komisyonlar3.508.712 2.799.449Gayri Nakdi Kredilerden159.282 114.751Diğer3.349.430 2.684.698Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-685.172 -547.312Gayri Nakdi Kredilere-2.128 -1.602Diğer-683.044 -545.710TEMETTÜ GELİRLERİ2.934 5.716TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)-1.340.686 -1.222.167Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)65.103 17.224Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-1.258.332 702.547Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-147.457 -1.941.938DİĞER FAALİYET GELİRLERİ146.658 75.007FAALİYET BRÜT KÂRI9.472.545 8.988.474BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )-1.918.759 -2.313.213DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )-74.919 -4.237PERSONEL GİDERLERİ (-)-1.827.064 -1.521.226DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)-2.251.890 -1.923.646NET FAALİYET KARI (ZARARI)3.399.913 3.226.152BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)89.429 44.789NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)3.489.342 3.270.941SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)-624.702 -697.736Cari Vergi Karşılığı-231.430 -802.797Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi180.306 1.117.542Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi-573.578 -1.012.481SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)2.864.640 2.573.205DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI2.864.640 2.573.205Grubun Karı (Zararı)2.864.094 2.572.708Azınlık Payları Karı (Zararı)546 497Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar) 0,08550000 0,07680000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815785BIST