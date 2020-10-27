***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler3.350.000 714 0 0 0 -50.842 795.709 0 -497.625 397.059 8.167.205 2.409.829 0 14.572.049 14.572.049TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye3.350.000 714 0 0 0 -50.842 795.709 0 -497.625 397.059 8.167.205 2.409.829 0 14.572.049 14.572.049Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -2.140 -123.078 0 2.906 -934.696 0 0 1.959.959 902.951 902.951Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.409.829 -2.409.829 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.409.829 -2.409.829 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler3.350.000 714 0 0 0 -52.982 672.631 0 -494.719 -537.637 10.577.034 0 1.959.959 15.475.000 15.475.000Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler3.350.000 714 0 0 0 -73.337 1.046.855 0 -272.254 -566.110 10.577.034 2.622.157 0 16.685.059 16.685.059TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye3.350.000 714 0 0 0 -73.337 1.046.855 0 -272.254 -566.110 10.577.034 2.622.157 0 16.685.059 16.685.059Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -520 210.080 0 -848.234 -162.882 0 0 1.835.824 1.034.268 1.034.268Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.622.157 -2.622.157 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.622.157 -2.622.157 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler3.350.000 714 0 0 0 -73.857 1.256.935 0 -1.120.488 -728.992 13.199.191 0 1.835.824 17.719.327 17.719.327Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER164.658.169 322.145.271 486.803.440 143.090.252 224.173.699 367.263.951GARANTİ VE KEFALETLER(1), (2), (3), (4) 11.487.943 23.174.013 34.661.956 10.270.332 18.246.772 28.517.104Teminat Mektupları11.249.254 12.597.087 23.846.341 10.179.767 9.847.498 20.027.265Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler407.850 82.866 490.716 419.645 66.525 486.170Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler6.619.887 12.514.221 19.134.108 5.339.495 9.780.973 15.120.468Diğer Teminat Mektupları4.221.517 0 4.221.517 4.420.627 0 4.420.627Banka Kredileri165.625 6.782.561 6.948.186 22.742 5.799.601 5.822.343İthalat Kabul Kredileri165.625 6.782.561 6.948.186 22.742 5.799.601 5.822.343Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler73.064 3.794.365 3.867.429 67.823 2.599.673 2.667.496Belgeli Akreditifler73.064 3.383.412 3.456.476 67.823 2.000.767 2.068.590Diğer Akreditifler0 410.953 410.953 0 598.906 598.906Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER91.288.035 14.699.783 105.987.818 82.440.328 5.993.806 88.434.134Cayılamaz Taahhütler(1) 55.446.183 14.699.783 70.145.966 47.699.180 5.245.759 52.944.939Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri1.488.679 11.763.257 13.251.936 1.326.013 4.004.529 5.330.542Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri17.163.205 781 17.163.986 14.309.356 594 14.309.950Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri2.417.850 0 2.417.850 2.377.515 0 2.377.515İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri30.679 0 30.679 29.197 0 29.197Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri33.381.216 0 33.381.216 28.781.240 0 28.781.240Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri71.846 0 71.846 71.447 0 71.447Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler892.708 2.935.745 3.828.453 804.412 1.240.636 2.045.048Cayılabilir Taahhütler35.841.852 0 35.841.852 34.741.148 748.047 35.489.195Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri35.841.852 0 35.841.852 34.741.148 748.047 35.489.195Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR(5), (6) 61.882.191 284.271.475 346.153.666 50.379.592 199.933.121 250.312.713Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar10.986.739 74.970.223 85.956.962 16.210.514 64.039.377 80.249.891Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler5.466.810 28.710.530 34.177.340 6.608.353 24.539.687 31.148.040Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler5.519.929 46.259.693 51.779.622 9.602.161 39.499.690 49.101.851Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler50.895.452 209.301.252 260.196.704 34.169.078 135.893.744 170.062.822Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri2.099.489 7.321.084 9.420.573 2.837.603 5.229.023 8.066.626Vadeli Döviz Alım İşlemleri1.698.178 2.902.460 4.600.638 2.234.775 1.792.466 4.027.241Vadeli Döviz Satım İşlemleri401.311 4.418.624 4.819.935 602.828 3.436.557 4.039.385Para ve Faiz Swap İşlemleri46.329.138 196.730.552 243.059.690 25.526.874 121.811.614 147.338.488Swap Para Alım İşlemleri3.490.975 72.207.974 75.698.949 7.167.491 37.145.803 44.313.294Swap Para Satım İşlemleri27.006.563 48.098.560 75.105.123 18.259.383 25.893.831 44.153.214Swap Faiz Alım İşlemleri7.915.800 38.212.009 46.127.809 50.000 29.385.990 29.435.990Swap Faiz Satım İşlemleri7.915.800 38.212.009 46.127.809 50.000 29.385.990 29.435.990Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları1.292.685 2.941.931 4.234.616 5.705.403 7.537.454 13.242.857Para Alım Opsiyonları613.892 1.580.210 2.194.102 1.385.083 5.219.625 6.604.708Para Satım Opsiyonları678.793 1.361.721 2.040.514 4.320.320 2.317.829 6.638.149Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri1.174.140 1.214.565 2.388.705 99.198 97.912 197.110Futures Para Alım İşlemleri525.624 671.144 1.196.768 99.198 0 99.198Futures Para Satım İşlemleri648.516 543.421 1.191.937 0 97.912 97.912Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 1.093.120 1.093.120 0 1.217.741 1.217.741EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER870.734.456 272.599.477 1.143.333.933 747.368.398 195.481.762 942.850.160EMANET KIYMETLER15.053.788 8.600.375 23.654.163 12.140.889 6.466.621 18.607.510Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları7.846.249 0 7.846.249 3.522.838 0 3.522.838Emanete Alınan Menkul Değerler573.363 6.469.540 7.042.903 2.192.710 4.607.369 6.800.079Tahsile Alınan Çekler4.775.131 1.056.159 5.831.290 4.722.228 1.059.298 5.781.526Tahsile Alınan Ticari Senetler1.859.045 462.538 2.321.583 1.703.113 342.751 2.045.864Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler0 612.138 612.138 0 457.203 457.203Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER503.754.888 164.887.832 668.642.720 441.122.637 119.044.468 560.167.105Menkul Kıymetler4.060.383 9.909.895 13.970.278 3.572.768 8.761.567 12.334.335Teminat Senetleri392.344 551.070 943.414 398.506 82.436 480.942Emtia495.795 0 495.795 476.476 0 476.476Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul105.714.407 85.727.795 191.442.202 102.041.042 61.972.389 164.013.431Diğer Rehinli Kıymetler393.091.959 68.699.072 461.791.031 334.633.845 48.228.076 382.861.921Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER351.925.780 99.111.270 451.037.050 294.104.872 69.970.673 364.075.545BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI1.035.392.625 594.744.748 1.630.137.373 890.458.650 419.655.461 1.310.114.111Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı7.395.832 2.776.179Alınan Faizler11.315.165 12.725.919Ödenen Faizler-4.204.815 -9.142.277Alınan Temettüler74.693 51.187Alınan Ücret ve Komisyonlar2.142.151 2.526.658Elde Edilen Diğer Kazançlar35.267 119.804Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar1.043.779 987.023Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-2.295.540 -853.353Ödenen Vergiler-766.051 -587.916Diğer51.183 -3.050.866Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-7.881.145 4.766.313Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-35.391 -177.422Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-5.399.410 1.718.244Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-12.107.430 -14.112.382Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-4.235.889 -2.149.867Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)-276.617 1.044.109Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)10.898.440 16.051.078Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-1.541.555 1.700.860Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)4.816.707 691.693Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-485.313 7.542.492YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-485.479 -3.842.072İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-306.031 -103.835Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller110.279 16.224Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-10.851.054 -4.332.251Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar10.593.477 2.456.187Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-2.095.912 -3.053.657Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar2.221.000 1.303.075Diğer-157.238 -127.815FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit1.750.154 2.213.068Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit13.358.114 4.718.646Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-11.497.599 -2.293.410İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler7.672 -212.168Diğer-118.033 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi799.855 -272.840Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)1.579.217 5.640.648Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar14.387.892 8.767.065Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar15.967.109 14.407.713Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)1.835.824 1.959.959DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-801.556 -1.057.008Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar209.560 -125.218Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-667 -2.744Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları212.547 -120.848Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-2.320 -1.626Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-1.011.116 -931.790Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-1.087.483 -6.585Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)-208.819 -1.197.434Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler285.186 272.229TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.034.268 902.951Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)18.496.234 39.132.540 57.628.774 16.357.998 26.909.820 43.267.818Nakit ve Nakit Benzerleri1.884.247 27.728.739 29.612.986 4.561.447 18.081.828 22.643.275Nakit Değerler ve Merkez Bankası(1) 1.446.125 26.802.123 28.248.248 1.127.557 17.622.984 18.750.541Bankalar(3) 451.097 828.157 1.279.254 400.735 458.844 859.579Para Piyasalarından Alacaklar(4) 0 98.459 98.459 3.040.962 0 3.040.962Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-12.975 0 -12.975 -7.807 0 -7.807Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(2) 222.284 148.073 370.357 231.713 103.236 334.949Devlet Borçlanma Senetleri194.250 28.267 222.517 207.149 16.398 223.547Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler18.057 0 18.057 24.564 0 24.564Diğer Finansal Varlıklar9.977 119.806 129.783 0 86.838 86.838Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(5) 5.722.087 8.522.758 14.244.845 4.784.881 7.558.560 12.343.441Devlet Borçlanma Senetleri5.714.413 8.169.455 13.883.868 4.777.207 7.352.489 12.129.696Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler7.674 250.566 258.240 7.674 182.123 189.797Diğer Finansal Varlıklar0 102.737 102.737 0 23.948 23.948Türev Finansal Varlıklar(12) 10.667.616 2.732.970 13.400.586 6.779.957 1.166.196 7.946.153Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı8.598.975 2.426.742 11.025.717 5.465.362 1.120.949 6.586.311Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı2.068.641 306.228 2.374.869 1.314.595 45.247 1.359.842İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)98.153.563 56.978.069 155.131.632 83.819.597 42.946.245 126.765.842Krediler(6) 99.048.225 47.563.330 146.611.555 83.618.617 35.353.734 118.972.351Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(11) 0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(7) 9.242.207 9.414.739 18.656.946 8.588.791 7.592.511 16.181.302Devlet Borçlanma Senetleri9.242.207 8.814.889 18.057.096 8.588.791 7.028.183 15.616.974Diğer Finansal Varlıklar0 599.850 599.850 0 564.328 564.328Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-10.136.869 0 -10.136.869 -8.387.811 0 -8.387.811SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(15) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI1.720.490 0 1.720.490 1.492.873 0 1.492.873İştirakler (Net)(8) 14.023 0 14.023 5.982 0 5.982Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler14.023 0 14.023 5.982 0 5.982Bağlı Ortaklıklar (Net)(9) 1.469.690 0 1.469.690 1.250.114 0 1.250.114Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar1.431.644 0 1.431.644 1.212.068 0 1.212.068Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar38.046 0 38.046 38.046 0 38.046Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(10) 236.777 0 236.777 236.777 0 236.777Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler236.777 0 236.777 236.777 0 236.777MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)3.274.491 52 3.274.543 3.376.309 40 3.376.349MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)487.172 0 487.172 438.280 0 438.280Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer487.172 0 487.172 438.280 0 438.280YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(13) 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(14) 178.819 0 178.819 348.688 0 348.688DİĞER AKTİFLER (Net)(16) 3.592.959 7.543.341 11.136.300 2.778.178 3.212.483 5.990.661VARLIKLAR TOPLAMI125.903.728 103.654.002 229.557.730 108.611.923 73.068.588 181.680.511YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(1) 49.142.448 85.404.245 134.546.693 46.797.181 58.828.602 105.625.783ALINAN KREDİLER(3) 483.990 19.879.472 20.363.462 380.249 14.929.160 15.309.409PARA PİYASALARINA BORÇLAR(4) 1.170.082 10.829.408 11.999.490 267.816 8.797.038 9.064.854İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(5) 2.280.024 13.052.616 15.332.640 3.954.629 9.131.345 13.085.974Bonolar2.240.093 1.027.003 3.267.096 3.954.629 116.648 4.071.277Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller39.931 12.025.613 12.065.544 0 9.014.697 9.014.697FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER3.848.449 4.131.680 7.980.129 3.453.855 1.525.079 4.978.934Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı(2) 3.827.228 3.067.969 6.895.197 2.966.468 1.292.986 4.259.454Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı(8) 21.221 1.063.711 1.084.932 487.387 232.093 719.480FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(7) 373.130 3.895 377.025 432.658 15.072 447.730KARŞILIKLAR(9) 1.001.590 0 1.001.590 875.641 0 875.641Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı507.291 0 507.291 529.565 0 529.565Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar494.299 0 494.299 346.076 0 346.076CARİ VERGİ BORCU(10) 14.771 0 14.771 205.582 0 205.582ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(11) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(12) 0 7.285.043 7.285.043 0 5.432.553 5.432.553Krediler0 7.285.043 7.285.043 0 5.432.553 5.432.553Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER6.841.644 6.095.916 12.937.560 5.482.130 4.486.862 9.968.992ÖZKAYNAKLAR19.749.613 -2.030.286 17.719.327 17.318.226 -633.167 16.685.059Ödenmiş Sermaye(13) 3.350.000 0 3.350.000 3.350.000 0 3.350.000Sermaye Yedekleri714 0 714 714 0 714Hisse Senedi İhraç Primleri(14) 714 0 714 714 0 714Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler1.039.407 143.671 1.183.078 872.251 101.267 973.518Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler324.477 -2.173.957 -1.849.480 -103.930 -734.434 -838.364Kar Yedekleri13.199.191 0 13.199.191 10.577.034 0 10.577.034Yasal Yedekler670.000 0 670.000 670.000 0 670.000Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler12.529.191 0 12.529.191 9.907.034 0 9.907.034Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar1.835.824 0 1.835.824 2.622.157 0 2.622.157Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı0 0 0 0 0 0Dönem Net Kâr veya Zararı1.835.824 0 1.835.824 2.622.157 0 2.622.157Azınlık Payları0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI84.905.741 144.651.989 229.557.730 79.167.967 102.512.544 181.680.511Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(1) 12.267.981 13.975.716 4.171.356 4.610.111Kredilerden Alınan Faizler10.115.939 11.598.623 3.398.626 3.857.752Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler23.700 185.223 10.132 54.854Bankalardan Alınan Faizler75.386 190.038 17.315 85.481Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler112.295 87.967 20.760 51.535Menkul Değerlerden Alınan Faizler1.933.635 1.893.781 722.543 554.147Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar10.470 6.363 4.298 3.098Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar814.599 805.112 278.445 257.765İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler1.108.566 1.082.306 439.800 293.284Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0 0 0Diğer Faiz Gelirleri7.026 20.084 1.980 6.342FAİZ GİDERLERİ (-)(2) -5.021.346 -8.732.837 -1.618.032 -2.709.077Mevduata Verilen Faizler-2.869.496 -6.469.748 -887.359 -1.955.798Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-858.882 -902.890 -303.107 -295.808Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-348.481 -307.889 -111.094 -107.726İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-760.000 -994.575 -253.185 -332.878Kiralama Faiz Giderleri-44.668 -52.742 -14.167 -16.293Diğer Faiz Giderleri-139.819 -4.993 -49.120 -574NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ7.246.635 5.242.879 2.553.324 1.901.034NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ1.734.464 2.007.122 565.854 717.749Alınan Ücret ve Komisyonlar2.125.994 2.526.177 697.289 911.047Gayri Nakdi Kredilerden139.049 123.939 49.617 42.758Diğer1.986.945 2.402.238 647.672 868.289Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-391.530 -519.055 -131.435 -193.298Gayri Nakdi Kredilere-1.776 -1.128 -1.020 -412Diğer-389.754 -517.927 -130.415 -192.886TEMETTÜ GELİRLERİ(3) 133.299 51.187 5.258 0TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(4) -1.790.602 -847.061 -745.514 -480.461Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)171.901 28.773 15.077 16.178Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-2.320.554 -746.516 -887.004 -528.368Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)358.051 -129.318 126.413 31.729DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(5) 35.267 119.804 17.410 99.381FAALİYET BRÜT KÂRI7.359.063 6.573.931 2.396.332 2.237.703BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(6) -1.882.283 -1.359.675 -583.899 -334.539DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )-126.826 -49.987 -50.534 -37.848PERSONEL GİDERLERİ (-)-1.364.078 -1.264.189 -455.449 -430.508DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(7) -1.697.317 -1.569.945 -583.611 -562.118NET FAALİYET KARI (ZARARI)2.288.559 2.330.135 722.839 872.690BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(8) 2.288.559 2.330.135 722.839 872.690SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(9) -452.735 -370.176 -159.036 -192.404Cari Vergi Karşılığı56.265 19.864 -84.678Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi912.178 138.762 576.792 -207.911Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi-1.364.913 -565.203 -755.692 100.185SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(10) 1.835.824 1.959.959 563.803 680.286DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(11) 1.835.824 1.959.959 563.803 680.286Grubun Karı (Zararı)1.835.824 1.959.959 563.803 680.286Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0 0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar) 0,05480000 0,05850000 0,01680000 0,02030000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884409BIST