***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Esas Sözleşme
07.04.2022 17:49
***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Bankamız Esas Sözleşmemizin güncel hali ektedir.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
7 06/04/2022 06/04/2022 10553
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1017266
BIST
17:392.347
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 30,19
|Açılış
|: 2.329
|
|Önceki Kapanış
|: 2.316
|
2.351
En Düşük
2.329
17:3914,7463
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0404
|Açılış
|: 14,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7430
|
14,7633
En Düşük
14,7005
17:3916,0998
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0664
|Açılış
|: 16,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1000
|
16,1450
En Düşük
16,0138
17:39917,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 6,43
|Açılış
|: 917,08
|
|Önceki Kapanış
|: 910,65
|
917,47
En Düşük
908,13
BIST En Aktif Hisseler17:37
|KLKIM
|20,50
|138.287.767
|% 10,01
|
|ISGYO
|14,30
|77.713.331
|% 10,00
|
|IHAAS
|12,54
|8.199.505
|% 10,00
|
|LUKSK
|67,10
|48.452.005
|% 10,00
|
|NATEN
|57,75
|57.797.536
|% 10,00
|
|GZNMI
|37,60
|30.430.792
|% -9,96
|
|SANEL
|5,51
|922.784
|% -5,81
|
|IDEAS
|24,26
|75.266.861
|% -4,64
|
|EDATA
|20,34
|23.009.774
|% -3,78
|
|UFUK
|17,59
|90.715
|% -3,19
|
|THYAO
|35,34
|3.245.485.269
|% 2,08
|
|GARAN
|12,60
|2.347.538.395
|% 1,53
|
|KRDMD
|15,80
|1.995.821.599
|% 2,13
|
|ASELS
|26,04
|1.791.669.380
|% 1,96
|
|SISE
|16,70
|1.687.512.353
|% 2,45
|
|YKBNK
|4,32
|1.607.761.095
|% 3,60
|
|ODAS
|2,07
|639.474.714
|% 0,00
|
|AKBNK
|7,98
|1.560.489.076
|% 3,77
|
|GARAN
|12,60
|2.347.538.395
|% 1,53
|
|EKGYO
|2,56
|347.606.430
|% 0,39
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7362
|14,7400
|% 0,23
|
|Euro
|16,0880
|16,0970
|% 0,40
|
|Sterlin
|19,2132
|19,3096
|% 0,24
|
|Frank
|15,7459
|15,8407
|% 0,30
|
|Riyal
|3,9179
|3,9375
|% 0,20
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.934
|1.935
|9,30
|
|Altın Gr.
|916
|916
|5,16
|
|Cumhuriyet
|6.071
|6.162
|4,00
|
|Tam
|6.042
|6.193
|3,84
|
|Yarım
|2.920
|2.996
|1,86
|
|Çeyrek
|1.465
|1.498
|0,93
|
|Gümüş.Ons
|24,46
|24,49
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,58
|11,59
|0,01
|
|B. Petrol
|102
|102
|0,65
|