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***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Esas Sözleşme

07.04.2022 17:49
***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Esas Sözleşme


***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Esas Sözleşme )

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Türkçe
Esas Sözleşme

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar

Bankamız Esas Sözleşmemizin güncel hali ektedir.

Bildirim İçeriği

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
7 06/04/2022 06/04/2022 10553



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1017266


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BIST En Aktif Hisseler17:37
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KLKIM 20,50 138.287.767 % 10,01  
ISGYO 14,30 77.713.331 % 10,00  
IHAAS 12,54 8.199.505 % 10,00  
LUKSK 67,10 48.452.005 % 10,00  
NATEN 57,75 57.797.536 % 10,00  
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17:37 Alış Satış %  
Dolar 14,7362 14,7400 % 0,23  
Euro 16,0880 16,0970 % 0,40  
Sterlin 19,2132 19,3096 % 0,24  
Frank 15,7459 15,8407 % 0,30  
Riyal 3,9179 3,9375 % 0,20  
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17:37 Alış Satış %  
Altın Ons 1.934 1.935 9,30  
Altın Gr. 916 916 5,16  
Cumhuriyet 6.071 6.162 4,00  
Tam 6.042 6.193 3,84  
Yarım 2.920 2.996 1,86  
Çeyrek 1.465 1.498 0,93  
Gümüş.Ons 24,46 24,49 0,02  
Gümüş Gr. 11,58 11,59 0,01  
B. Petrol 102 102 0,65  
Seans Raporu 17:37
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