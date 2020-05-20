***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( İhraç Belgesi









***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarİhraç limiti 5 milyar ABD Doları olan Orta Vadeli Borçlanma (Medium Term Note) Programı yenilenmiş olup söz konusu program kapsamında ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845872BIST