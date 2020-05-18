***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
18.05.2020 09:14
***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi MTN Programının (İhraç tavanı) uzatılmasına ilişkin SPK onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 08.04.2020
İhraç Tavanı Tutarı 5.000.000.000
Para Birimi USD
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
SPK Başvuru Tarihi 15.04.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 14.05.2020
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 14.05.2021
Ek Açıklamalar
İhraç limiti 5 milyar ABD Doları olan Orta Vadeli Borçlanma (Medium Term Note) Programı yenilenmiş olup söz konusu program kapsamında ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi başvurumuzun uygun görüldüğü Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.05.2020 tarih ve 30/641 sayılı kararı ile onayı ekte yer almaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhraç belgesi.pdf
EK: 2 SPK Onayı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845657
BIST
11:03102.929
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 946,51
|Açılış
|: 102.492
|
|Önceki Kapanış
|: 101.983
|
102.998
En Düşük
101.968
11:036,7976
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0261
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8060
En Düşük
6,7676
11:037,4379
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0343
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4435
En Düşük
7,3878
11:03382,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 2,45
|Açılış
|: 382,38
|
|Önceki Kapanış
|: 379,92
|
383,03
En Düşük
379,76
BIST En Aktif Hisseler
|DAGHL
|6,60
|3.348.696
|% 10,00
|
|CMENT
|32,34
|4.756.961
|% 10,00
|
|ALYAG
|1,54
|3.120.360
|% 10,00
|
|PKENT
|196,00
|718.442
|% 9,99
|
|ISBTR
|56.380,00
|2.988.140
|% 9,99
|
|EGCYO
|1,17
|279.173
|% -10,00
|
|EKIZ
|13,70
|64.020
|% -9,99
|
|TUKAS
|14,12
|61.395.901
|% -9,95
|
|TACTR
|6,57
|891.759
|% -9,88
|
|UZERB
|4,29
|263.028
|% -9,87
|
|ALKIM
|12,93
|338.141.055
|% 1,17
|
|GARAN
|7,74
|285.480.766
|% -0,13
|
|PGSUS
|53,70
|178.720.169
|% -2,45
|
|BIMAS
|63,55
|178.053.556
|% 2,33
|
|THYAO
|10,89
|157.148.641
|% 0,83
|
|EKGYO
|1,35
|72.505.522
|% 3,05
|
|ODAS
|1,89
|80.895.317
|% 2,16
|
|ISYAT
|2,70
|102.091.644
|% 9,76
|
|GARAN
|7,74
|285.480.766
|% -0,13
|
|ISGYO
|1,68
|55.156.704
|% 1,82
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2870
|8,3286
|% 0,19
|
|Frank
|6,9894
|7,0315
|% 0,68
|
|Riyal
|1,8042
|1,8133
|% 0,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.749
|1.749
|4,38
|
|Altın Gr.
|382
|382
|2,50
|
|Cumhuriyet
|2.460
|2.507
|10,40
|
|Tam
|2.532
|2.572
|10,60
|
|Yarım
|1.236
|1.257
|5,20
|
|Çeyrek
|618
|629
|2,60
|
|Gümüş.Ons
|17,33
|17,37
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,80
|3,81
|0,03
|
|B. Petrol
|34,52
|34,52
|-0,13
|