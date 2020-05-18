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***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

18.05.2020 09:14
GÜNCEL HABERLER



***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi MTN Programının (İhraç tavanı) uzatılmasına ilişkin SPK onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 08.04.2020
İhraç Tavanı Tutarı 5.000.000.000
Para Birimi USD
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
SPK Başvuru Tarihi 15.04.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 14.05.2020
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 14.05.2021

Ek Açıklamalar
İhraç limiti 5 milyar ABD Doları olan Orta Vadeli Borçlanma (Medium Term Note) Programı yenilenmiş olup söz konusu program kapsamında ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi başvurumuzun uygun görüldüğü Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.05.2020 tarih ve 30/641 sayılı kararı ile onayı ekte yer almaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhraç belgesi.pdf
EK: 2 SPK Onayı.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845657


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Tam 2.532 2.572 10,60  
Yarım 1.236 1.257 5,20  
Çeyrek 618 629 2,60  
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