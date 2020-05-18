***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi MTN Programının (İhraç tavanı) uzatılmasına ilişkin SPK onayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 08.04.2020İhraç Tavanı Tutarı 5.000.000.000Para Birimi USDİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Yurtdışı SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt DışıSPK Başvuru Tarihi 15.04.2020SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 14.05.2020İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 14.05.2021Ek Açıklamalarİhraç limiti 5 milyar ABD Doları olan Orta Vadeli Borçlanma (Medium Term Note) Programı yenilenmiş olup söz konusu program kapsamında ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi başvurumuzun uygun görüldüğü Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.05.2020 tarih ve 30/641 sayılı kararı ile onayı ekte yer almaktadır.Eklenen DökümanlarEK: 1 İhraç belgesi.pdfEK: 2 SPK Onayı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845657BIST