***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavanı artışı ve süresinin yenilenmesi konusunda karar alınmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 10.01.2022İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 12.000.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 20.000.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7Ek AçıklamalarBankamız Yönetim Kurulu tarafından, Bankamızın 2018 – 2022 yılları için geçerli olan 12.000.000.000,-TL tutarındaki mevcut kayıtlı sermaye tavanının 20.000.000.000,-TL'ye artırılmasına, söz konusu kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2022- 2026 yıllarını kapsayacak şekilde yenilenmesine ve bu amaçla Esas Sözleşmemizin 7. maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesi hususunun 2022 yılında yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına ve bu konuda gerekli izinlerin alınmasını teminen resmi kurumlar nezdinde gerekli başvuruların yapılması için Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Esas Sözleşme 7. madde Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992903BIST