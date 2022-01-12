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***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

12.01.2022 09:48
***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavanı artışı ve süresinin yenilenmesi konusunda karar alınması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 10.01.2022
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 12.000.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 20.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7

Ek Açıklamalar
Bankamız Yönetim Kurulu tarafından, Bankamızın 2018 – 2022 yılları için geçerli olan 12.000.000.000,-TL tutarındaki mevcut kayıtlı sermaye tavanının 20.000.000.000,-TL'ye artırılmasına, söz konusu kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2022- 2026 yıllarını kapsayacak şekilde yenilenmesine ve bu amaçla Esas Sözleşmemizin 7. maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesi hususunun 2022 yılında yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına ve bu konuda gerekli izinlerin alınmasını teminen resmi kurumlar nezdinde gerekli başvuruların yapılması için Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşme 7. madde Tadil Metni.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992903


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