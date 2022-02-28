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***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi

28.02.2022 09:08
***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi

Negatif)
Kısa vadeli YP ihraççı temerrüt notu: B
Kısa vadeli TL ihraççı temerrüt notu: B
Finansal kapasite notu: b+ / (Görünüm: Negatif İzleme)
Hissedar destek notu: b
Uzun vadeli ulusal notu: AA(tur) / (Görünüm: Durağan)
Uzun vadeli/kısa vadeli YP öncelikli teminatsız borçlanma notu: B/B





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004965


BIST
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uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
11:531.947
Değişim :  -0,30% |  -5,77
Açılış :  1.920  
Önceki Kapanış :  1.952  
En Yüksek
1.957 En Düşük
1.912
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler11:53
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EDATA 22,10 9.524.023 % 9,95  
DIRIT 3,57 28.896 % 9,85  
ALGYO 32,24 54.366.429 % 9,44  
OZKGY 7,08 59.631.870 % 9,26  
OZKGY 7,08 59.631.870 % 9,26  
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11:53 Alış Satış %  
Dolar 13,7884 13,8015 % 0,04  
Euro 15,4321 15,5357 % -0,61  
Sterlin 18,4514 18,5440 % 0,02  
Frank 14,8989 14,9886 % 0,35  
Riyal 3,6820 3,7005 % 0,42  
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11:53 Alış Satış %  
Altın Ons 1.900 1.900 9,03  
Altın Gr. 844 845 5,79  
Cumhuriyet 5.617 5.702 -2,00  
Tam 5.590 5.732 -474,37  
Yarım 2.702 2.773 -229,47  
Çeyrek 1.355 1.386 -114,73  
Gümüş.Ons 24,26 24,29 0,03  
Gümüş Gr. 10,78 10,80 0,04  
B. Petrol 97,84 97,84 3,72  
Seans Raporu 11:53
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