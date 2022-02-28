***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
28.02.2022 09:08
Negatif)
Kısa vadeli YP ihraççı temerrüt notu: B
Kısa vadeli TL ihraççı temerrüt notu: B
Finansal kapasite notu: b+ / (Görünüm: Negatif İzleme)
Hissedar destek notu: b
Uzun vadeli ulusal notu: AA(tur) / (Görünüm: Durağan)
Uzun vadeli/kısa vadeli YP öncelikli teminatsız borçlanma notu: B/B
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004965
BIST
11:531.947
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -5,77
|Açılış
|: 1.920
|
|Önceki Kapanış
|: 1.952
|
1.957
En Düşük
1.912
11:5313,8015
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0060
|Açılış
|: 13,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8420
|
14,1043
En Düşük
13,7381
11:5315,5357
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -0,0947
|Açılış
|: 15,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5800
|
15,8246
En Düşük
15,3823
11:53846,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 7,88
|Açılış
|: 846,60
|
|Önceki Kapanış
|: 838,71
|
872,78
En Düşük
839,94
BIST En Aktif Hisseler11:53
|EDATA
|22,10
|9.524.023
|% 9,95
|
|DIRIT
|3,57
|28.896
|% 9,85
|
|ALGYO
|32,24
|54.366.429
|% 9,44
|
|OZKGY
|7,08
|59.631.870
|% 9,26
|
|OZKGY
|7,08
|59.631.870
|% 9,26
|
|SNPAM
|7,11
|15.919
|% -10,00
|
|KAPLM
|38,74
|298.608
|% -9,99
|
|UZERB
|42,86
|78.091
|% -9,08
|
|EMNIS
|22,50
|29.138
|% -8,16
|
|BRMEN
|2,00
|10.000
|% -7,83
|
|THYAO
|26,50
|1.795.897.725
|% -2,93
|
|EREGL
|31,26
|997.254.922
|% 0,32
|
|KRDMD
|11,45
|689.630.254
|% 1,15
|
|ASELS
|21,40
|456.065.129
|% 4,19
|
|SISE
|12,20
|385.683.722
|% -0,81
|
|YKBNK
|3,60
|316.923.589
|% -1,91
|
|ADESE
|0,70
|57.278.787
|% 7,69
|
|EKGYO
|1,99
|142.156.001
|% -2,45
|
|THYAO
|26,50
|1.795.897.725
|% -2,93
|
|KRDMD
|11,45
|689.630.254
|% 1,15
|
|11:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7884
|13,8015
|% 0,04
|
|Euro
|15,4321
|15,5357
|% -0,61
|
|Sterlin
|18,4514
|18,5440
|% 0,02
|
|Frank
|14,8989
|14,9886
|% 0,35
|
|Riyal
|3,6820
|3,7005
|% 0,42
|
|11:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.900
|1.900
|9,03
|
|Altın Gr.
|844
|845
|5,79
|
|Cumhuriyet
|5.617
|5.702
|-2,00
|
|Tam
|5.590
|5.732
|-474,37
|
|Yarım
|2.702
|2.773
|-229,47
|
|Çeyrek
|1.355
|1.386
|-114,73
|
|Gümüş.Ons
|24,26
|24,29
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|10,78
|10,80
|0,04
|
|B. Petrol
|97,84
|97,84
|3,72
|