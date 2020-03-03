***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu









***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe1. PAY SAHİPLERİ1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının KolaylaştırılmasıYıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı2019 yılında Banka merkezi'nde gerçekleştirilen birebir yatırımcı toplantılarının yanısıra, Banka üst yönetiminin de katılımıyla 2 yurtdışı yatırımcı konferansında birebir ve grup yatırımcı toplantıları yapıldı. Bu organizasyonlar kapsamında, toplamda 94 tane analist ve yatırımcı toplantısı gerçekleştirildi. Ek olarak, yıl içinde düzenli olarak üç kredi derecelendirme şirketi ile toplantılar gerçekleştirildi. Ayrıca, yatırımcı ve analistler tarafından telefon ve e-posta aracılığıyla iletilen sorular yanıtlandı.1.2. Bilgi Alma ve İnceleme HakkıÖzel denetçi talebi sayısıBulunmamaktadır.Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısıBulunmamaktadır.1.3. Genel Kurulİlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823341Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığıTürkçe ve İngilizce olarak eş zamanlı yayımlanmıştır: Türkçe: https://www.qnbfinansbank.com/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim/genel-kurul İngilizce: https://www.qnbfinansbank.com/en/investor-relations/corporate-governance/general-assemblyİlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bagˆlantılarıBulunmamaktadır.Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantılarıBulunmamaktadır.Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantılarıBulunmamaktadır.Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adıBulunmamaktadır.Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısıBulunmamaktadır.Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarasıMenfaat Sahiplerinin Genel Kurula katılımı, Esas Sözleşme ile düzenlenmemiştir.Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgiEsas Sözleşme'de hüküm bulunmamakla birlikte, Genel Kurul Toplantıları söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve kamuya açıktır. 2019 yılında yapılan Olağan Genel Kurul'a pay sahipleri ve Banka çalışanları katılım göstermiştir.1.4. Oy HaklarıOy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığıHayır (No)Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranlarıİmtiyazlı oy bulunmamaktadır.En büyük pay sahibinin ortaklık oranı% 99,881.5. Azlık HaklarıAzlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediğiHayır (No)Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.1.6. Kar Payı HakkıKurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adıBanka kurumsal internet sitesi Yatırımcı İlişkileri Bölümü?nde ?Kurumsal Yönetime İlişkin Politikalar ve Kurallar? başlığı altında yayımlanmaktadır: https://www.qnbfinansbank.com/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim/kurumsal-yonetime-iliskin-politikalar-ve-kurallarYönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni2018 yılı mali tablolarımıza göre vergilerden sonra kalan 2.409.826.453,75 Türk Lirası safi karın 85.129.535,37 TL'sinin Genel Kanuni Yedek Akçelere ve 2.324.696.918,38 TL'sinin ise Olağanüstü Yedek Akçelere ayrılmasına karar verilmiştir.Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/750800Bildirim İçeriğiGenel Kurul ToplantılarıGenel Kurul ToplantılarıGenel Kurul Tarihi Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı Doğrudan temsil edilen payların oranı Vekaleten temsil edilen payların oranı Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı28/03/2019 0 % 99,88 % 0 % 99,88 QNB Finansbank Kurumsal Internet Sitesi ? Yatırımcı İlişkileri ? Kurumsal Yönetim ? Genel Kurul başlığı altında yıllar itibarıyla yayımlanmaktadır. (https://www.qnbfinansbank.com/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim/genel-kurul) QNB Finansbank Kurumsal Internet Sitesi ? Yatırımcı İlişkileri ? Kurumsal Yönetim ? Genel Kurul başlığı altında yıllar itibarıyla yayımlanmaktadır. (https://www.qnbfinansbank.com/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim/genel-kurul) 14. Madde 686 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/750574İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-III4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-IIFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)2019 Yılı Faaliyet Raporu - Yönetim Kurulu?na Bağlı Faaliyet Gösteren KomitelerFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)2019 Yılı Faaliyet Raporu - Yönetim Kurulu?na Bağlı Faaliyet Gösteren KomitelerFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)2019 Yılı Faaliyet Raporu - Yönetim Kurulu?na Bağlı Faaliyet Gösteren KomitelerFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)2019 Yılı Faaliyet Raporu - Yönetim Kurulu?na Bağlı Faaliyet Gösteren KomitelerFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)2019 Yılı Faaliyet Raporu - Yönetim Kurulu?na Bağlı Faaliyet Gösteren Komiteler4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali HaklarFaaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı2019 Yılı Faaliyet Raporu?nun Banka?nın Mali Durumu, Kârlılık ve Borç Ödeme Gücüne İlişkin Bilgiler Bölümü?nde paylaşılmıştır.Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adıBulunmamaktadır.Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı2019 Yılı Faaliyet Raporu?nun Finansal Raporlar Bölümü'nde yer alan Banka finansal tabloları ve dipnotlarının beşinci bölüm VII.1.4. nolu dipnotunda belirtilmiştir.Bildirim İçeriğiYönetim Kurulu Komiteleri-IIYönetim Kurulu Komiteleri-IIYönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor SayısıDenetim Komitesi (Audit Committee) - % 100 % 100 12 4Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - % 80 % 60 4 1Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - % 100 % 20 12 1Diğer (Other) Kredi Komitesi % 83 % 17 Gerekli sıklıkta -Ücret Komitesi (Remuneration Committee) - % 100 % 0 5 1İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-I4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet EsaslarıEn son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihiYönetim Kurulu?nun 2019 yılı öz-değerlendirme süreci Aralık 2019'da yapılmıştır.Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığıHayır (No)Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediğiEvet (Yes)Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriğiYetki devri olmamıştır.İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısıİç Kontrol Birimi, her çeyrek itibarıyla bir faaliyet raporu olmak üzere 2019 yılında Denetim Komitesi?ne 4 rapor sunmuştur.Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası2019 Yılı Faaliyet Raporu?nun ?Denetim Komitesi?nin İç Kontrol, İç Denetim ve Risk Yönetim Sistemlerinin İşleyişine İlişkin Değerlendirmeleri ve Hesap Dönemindeki Faaliyetleri Hakkındaki Bilgiler? BölümüYönetim kurulu başkanının adıDr. Ömer Arif Arasİcra başkanı / genel müdürün adıTemel GüzeloğluYönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısıYönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür aynı kişi değildir.Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısıYönetim Kurulu üyelerinin görevleri esnasında sebep olabilecekleri zarar mesleki sorumluluk sigortası ile teminat altına alınmış olmakla birlikte, söz konusu teminat tutarı sermayenin % 25'inin altındadır.Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adıKadın üyelerin sayısı ve oranı11 kişiden oluşan Yönetim Kurulu?nda 2 kadın Yönetim Kurulu Üyesi bulunmaktadır.Bildirim İçeriğiYönetim Kurulunun YapısıYönetim Kurulunun YapısıYönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı İcrada Görevli Olup Olmadığı Bağımsız Üye Olup Olmadığı Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup OlmadığıDr. Ömer Arif Aras İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 16/04/2010 - Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)Sinan Şahinbaş İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 16/04/2010 - Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)Yousef Mahmoud H N Al-Neama İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 28/05/2019 - Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)Adel Ali M A Al-Malki İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 28/05/2019 - Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)Ali Teoman Kerman İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 16/04/2013 Kurumsal Yönetim Tebliği?nin 6. Maddesi kapsamında Denetim Komitesi üyesi olması sebebiyle bağımsız üye olarak kabul edilmektedir. Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)Durmuş Ali Kuzu İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 25/08/2016 Kurumsal Yönetim Tebliği?nin 6. Maddesi kapsamında Denetim Komitesi üyesi olması sebebiyle bağımsız üye olarak kabul edilmektedir. Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)Fatma Abdulla S S Al Suwaidi İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 16/06/2016 - Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)Noor Mohd J A Al-Naimi İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 22/06/2018 Kurumsal Yönetim Tebliği?nin 6. Maddesi kapsamında Denetim Komitesi üyesi olması sebebiyle bağımsız üye olarak kabul edilmektedir. Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)Osman Reha Yolalan İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 16/06/2016 - Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)Ramzi T. A. Mari İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 16/06/2016 Kurumsal Yönetim Tebliği?nin 6. Maddesi kapsamında Denetim Komitesi üyesi olması sebebiyle bağımsız üye olarak kabul edilmektedir. Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)Temel Güzeloğlu İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 16/04/2010 - Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe3. MENFAAT SAHİPLERİ3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket PolitikasıKurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adıÇalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı201İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanıOmbudsman ve Teftiş Kurulu BaşkanlığıŞirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileriTeftiş Kurulu Başkanlığı'na posta yoluyla bildirimde bulunulabilir, ihbarhatti@qnbfinansbank.com adresine e-posta gönderilebilir. Banka çalışanları, ombudsman?a başvurarak da şikayet ve/veya ihbarlarını bildirebilir.3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının DesteklenmesiKurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adıYazılı iç düzenlemeler bulunmamakla beraber, Banka'nın stratejik öncelikleri doğrultusunda, yürütülen tüm proje ve çalışmalarda çalışanların kararlara katılımları gözetilmektedir.Çalışanların temsil edildiği yönetim organlarıOrta ve üst düzey yöneticilerin komitelerde aldığı görevler ve çalışanların fikir ve önerilerini iletebilmeleri için kurulan intranet portalları ile çalışanların yönetime katılımları teşvik edilmektedir.3.3. Şirketin İnsan Kaynakları PolitikasıKilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolüKilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı bulunmakta olup, söz konusu planlar İcracı Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür tarafından düzenli gözden geçirilmekte ve gerek görüldüğünde Yönetim Kurulu ile tekrar değerlendirilmektedirKurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özetiİlgili insan kaynakları politikaları kurumsal internet sitesinde bulunmamakla beraber, ilgili düzenlemeler 2019 Yılı Faaliyet Raporu?nun İnsan Kaynakları Bölümü?nde özetlenmiştir.Pay edindirme planı bulunup bulunmadığıPay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özetiİnsan kaynakları politikası kurumsal internet sitesinde bulunmamakla beraber, ilgili düzenlemeler 2019 Yılı Faaliyet Raporu?nun İnsan Kaynakları Bölümü?nde özetlenmiştir.İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısıBulunmamaktadır.3.5. Etik Kurallar ve Sosyal SorumlulukKurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adıYönetim Kurulu tarafından onaylanan bir Etik Kurallar Politikası bulunmamakla beraber, kurumsal internet sitesinde de erişime açık bulunan ?Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası? bulunmaktadır. Bunun yanı sıra, Yönetim Kurulu kararı ile yayımlanan ?QNB Finansbank Finans Profesyonelleri İçin Etik Davranış Kuralları Talimatı? ve ?QNB Finansbak Çalışanı Davranış Kuralları Talimatı? bulunmaktadır.Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemlerKurumsal internet sitesinde yayımlanan bir kurumsal sosyal sorumluluk raporu bulunmamakla beraber, bu alanda yapılan çalışmalara kurumsal internet sitesinden Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Sponsorluklar Sekmesi'nden (https://www.qnbfinansbank.com/qnb-finansbanki-taniyin/kurumsal-sosyal-sorumluluk) erişilebilir. Banka?nın Sosyal ve Çevresel Politikası?na kurumsal internet sitesinden ulaşılabilir. (QNB Finansbank?ı Tanıyın- Politikalar - https://www.qnbfinansbank.com/qnb-finansbanki-taniyin/politikalar)İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemlerBanka?nın Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası?na kurumsal websitesinden ulaşılabilir. (QNB Finansbank?ı Tanıyın- Politikalar - https://www.qnbfinansbank.com/qnb-finansbanki-taniyin/politikalar)İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK2.1. Kurumsal İnternet SitesiKurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adlarıQNB Finansbank kurumsal internet sitesi?nde Yatırımcı İlişkileri Bölümü altında gruplanmıştır. (https://www.qnbfinansbank.com/yatirimci-iliskileri)Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölümQNB Finansbank kurumsal internet sitesi?nde Yatırımcı İlişkileri Bölümü altında Ortaklık Yapısı başlığı ile yayımlanmıştır. (https://www.qnbfinansbank.com/yatirimci-iliskileri/ortaklik-yapisi)Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı dillerTürkçe ve İngilizce2.2. Faaliyet Raporu2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adlarıa) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adıYönetim Kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttüklere görevlere 2019 yılı Faaliyet Raporu'nun Yönetim Kurulu ve Üst Yönetim Bölümleri'nde yer verilmiştir.b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı2019 Yılı Faaliyet Raporu - Yönetim Kurulu?na Bağlı Faaliyet Gösteren Komitelerc) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı2019 Yılı Faaliyet Raporu - Yönetim Kurulu ve Yönetim Kurulu'na Bağlı Komitelerin Toplantılarına Katılımç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı2019 Yılı Faaliyet Raporu - Banka'nın Faaliyetlerine İlişkin İlave Bilgilerd) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı2019 Yılı Faaliyet Raporu - Banka?nın Faaliyetlerine İlişkin İlave Bilgilere) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıBulunmamaktadır.f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıBanka?nın karşılıklı iştirak içerisinde olduğu şirket bulunmamaktadır.g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı2019 Yılı Faaliyet Raporu ? İnsan Kaynaklarıİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-II4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının ŞekliRaporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı2019 yılında Yönetim Kurulu fiziken 7 toplantı yapmıştır. Bununla birlikte Yönetim Kurulu, 2019 yılı içerisinde Türk Ticaret Kanunu?nun 390. Maddesi kapsamında, toplantı yapılmaksızın çeşitli kararlar almıştır.Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı% 87Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığıEvet (Yes)Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğuBilgi ve belgeler, Yönetim Kurulu toplantısından asgari 5 gün önce üyelerin bilgisine sunulmaktadırKurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adıQNB Finansbank Kurumsal Internet Sitesi ? Yatırımcı İlişkileri ? Kurumsal Yönetim başlığı altında gruplanmıştır. (https://www.qnbfinansbank.com/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim)Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınırBankacılık mevzuatında belirlenen sınırlar uygulanmaktadır.4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan KomitelerFaaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı2019 Yılı Faaliyet Raporu - Yönetim Kurulu?na Bağlı Faaliyet Gösteren KomitelerKomite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısıKAP Açıklaması bağlantısı bulunmamakla beraber, çalışma esasları yıllık faaliyet raporunda özetlenmektedir. 2019 Yılı Faaliyet Raporu - Yönetim Kurulu?na Bağlı Faaliyet Gösteren KomitelerBildirim İçeriğiYönetim Kurulu Komiteleri-IYönetim Kurulu Komiteleri-IYönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup OlmadığıKurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - Ramzi T. A. Mari Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - Sinan Şahinbaş Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - Ali Teoman Kerman Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - Osman Reha Yolalan Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - Burcu Günhar Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)Denetim Komitesi (Audit Committee) - Ali Teoman Kerman Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Denetim Komitesi (Audit Committee) - Ramzi T. A. Mari Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Denetim Komitesi (Audit Committee) - Durmuş Ali Kuzu Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Denetim Komitesi (Audit Committee) - Noor Mohd J A Al-Naimi Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - Ömer Arif Aras Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - Sinan Şahinbaş Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - Fatma Abdulla S S Al-Suwaidi Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - Adel Ali M A Al-Malki Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - Ali Teoman Kerman Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) Kredi Komitesi Ömer Arif Aras Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) Kredi Komitesi Sinan Şahinbaş Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) Kredi Komitesi Fatma Abdulla S S Al-Suwaidi Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) Kredi Komitesi Yousef Mahmoud H N Al-Neama Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) Kredi Komitesi Temel Güzeloğlu Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) Kredi Komitesi Noor Mohd J A Al-Naimi Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) Kredi Komitesi Osman Reha Yolalan Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Ücret Komitesi (Remuneration Committee) - Sinan Şahinbaş Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Ücret Komitesi (Remuneration Committee) - Yousef Mahmoud H N Al-Neama Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824076BIST