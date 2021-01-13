***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.01.2021 09:23
***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamız hakim ortağı Qatar National Bank Q.P.S.C. ("QNB")'nin 31 Aralık 2020 dönemine ilişkin bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tabloları 12 Ocak 2021 tarihinde QNB'nin web sitesinde ilan edilmiştir. QNB'nin konsolide finansal tablolarının hazırlanmasında Bankamızın Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ("UFRS")'ye uygun olarak hazırlanan finansal verileri de konsolidasyona tabi tutulmuş olup, bu veriler QNB Grup Raporlaması uygulamaları çerçevesinde hazırlanmıştır. İlgili veriler, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ("BDDK") tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan yönetmelik, tebliğ, açıklama ve genelgeler çerçevesinde hazırlanacak finansal tablolardan önemli derecede farklılıklar içermekte olup, belli bazı finansal büyüklükler dışında karşılaştırılması mümkün değildir. Bankamızın Grup Raporlaması uygulamaları çerçevesinde 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla Toplam Aktifleri, Toplam Net Kredileri ile Toplam Müşteri Mevduatları sırasıyla 241.3 milyar TL, 153.4 milyar TL ve 136.2 milyar TL'dir.
Bankamızın BDDK tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan yönetmelik, tebliğ, açıklama ve genelgeler çerçevesinde hazırlanacak bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2020 dönemine ait finansal tablolarının 28 Ocak 2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanarak kamuya ilan edilmesi planlanmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901691
BIST
11:141.567
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 17,71
|Açılış
|: 1.560
|
|Önceki Kapanış
|: 1.550
|
1.568
En Düşük
1.559
11:147,4346
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0198
|Açılış
|: 7,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4950
|
7,4753
En Düşük
7,4139
11:149,0740
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0300
|Açılış
|: 9,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,1340
En Düşük
9,0643
11:14444,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,86
|Açılış
|: 444,18
|
|Önceki Kapanış
|: 445,00
|
447,49
En Düşük
443,40
BIST En Aktif Hisseler11:12
|PSDTC
|31,24
|13.888.858
|% 10,00
|
|PSDTC
|31,24
|13.888.858
|% 10,00
|
|PSDTC
|31,24
|13.888.858
|% 10,00
|
|PSDTC
|31,24
|13.888.858
|% 10,00
|
|ATSYH
|8,14
|252.527
|% 10,00
|
|KAPLM
|34,20
|110.261
|% -10,00
|
|BRMEN
|2,90
|136.288
|% -9,94
|
|RODRG
|16,00
|8.885.795
|% -7,99
|
|KUTPO
|63,85
|107.552.579
|% -6,92
|
|ESEN
|22,20
|114.447.492
|% -5,69
|
|SISE
|7,78
|851.126.559
|% 1,83
|
|THYAO
|13,10
|574.224.744
|% 1,87
|
|PETKM
|5,27
|410.707.021
|% -0,38
|
|EKGYO
|2,48
|381.852.195
|% 1,22
|
|TSKB
|1,92
|313.117.212
|% 1,05
|
|TSKB
|1,92
|313.117.212
|% 1,05
|
|EKGYO
|2,48
|381.852.195
|% 1,22
|
|SISE
|7,78
|851.126.559
|% 1,83
|
|PETKM
|5,27
|410.707.021
|% -0,38
|
|ZOREN
|3,02
|142.225.879
|% 2,03
|
|11:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4308
|7,4360
|% -0,25
|
|Euro
|9,0688
|9,0781
|% -0,28
|
|Sterlin
|10,1369
|10,1877
|% -0,20
|
|Frank
|8,3536
|8,4039
|% -0,30
|
|Riyal
|1,9758
|1,9857
|% -0,26
|
|11:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.855
|1.856
|-0,48
|
|Altın Gr.
|444
|444
|-1,04
|
|Cumhuriyet
|2.945
|2.989
|0,00
|
|Tam
|2.933
|3.007
|2,62
|
|Yarım
|1.418
|1.455
|1,27
|
|Çeyrek
|711
|727
|0,63
|
|Gümüş.Ons
|25,40
|25,43
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,10
|-0,04
|
|B. Petrol
|57,02
|57,02
|0,44
|
Seans Raporu
11:12
daha fazla
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11:23YAPRK
Yüzde 8.52 oranında artışla 105.70 lira fiyatla işlem gören hissede 193, 285 adet işlem
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11:21
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAA, PETKM, GUBRF
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11:21
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler DOHOL, SISE, KOZAL
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11:21XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 48 artarak (% 0.76 ) 1, 393
-
11:21
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ARTI, ARMDA, SAFKR, PSDTC, ATSYH, PSDTC, EMNIS, PSDTC, TGSAS, AYCES