***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarQNB Finansbank, 97 milyon ABD Doları ve 196,5 milyon Avro tutarında iki ayrı dilimden oluşan toplam 335 milyon ABD Doları kaynak temin etmek üzere anlaşma imzalamıştır. 367 gün vadeli kredinin toplam maliyeti, ABD Doları dilim için Libor+%2,50 ve Avro dilim için Euribor+%2,25 olarak gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936866BIST