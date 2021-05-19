***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.05.2021 07:57
***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
QNB Finansbank, 97 milyon ABD Doları ve 196,5 milyon Avro tutarında iki ayrı dilimden oluşan toplam 335 milyon ABD Doları kaynak temin etmek üzere anlaşma imzalamıştır. 367 gün vadeli kredinin toplam maliyeti, ABD Doları dilim için Libor+%2,50 ve Avro dilim için Euribor+%2,25 olarak gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936866
BIST
12:391.443
En Yüksek
|Değişim
|: -1,13%
|| -16,53
|Açılış
|: 1.452
|
|Önceki Kapanış
|: 1.460
|
1.455
En Düşük
1.439
12:398,3967
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0158
|Açılış
|: 8,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3600
|
8,4191
En Düşük
8,3567
12:3910,2481
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0005
|Açılış
|: 10,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1800
|
10,2687
En Düşük
10,2024
12:39504,18
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -1,53
|Açılış
|: 504,18
|
|Önceki Kapanış
|: 505,71
|
508,08
En Düşük
502,94
BIST En Aktif Hisseler12:39
|ISBIR
|9.407,70
|5.042.527
|% 10,00
|
|SONME
|35,14
|3.619.389
|% 9,95
|
|AYEN
|6,01
|23.747.704
|% 9,67
|
|SKTAS
|4,74
|16.841.345
|% 9,47
|
|ALMAD
|2,48
|635.277
|% 8,77
|
|DIRIT
|4,91
|40.822
|% -9,07
|
|METUR
|32,36
|41.529.467
|% -8,85
|
|IHGZT
|1,22
|11.869.313
|% -7,58
|
|DOBUR
|14,30
|1.420.399
|% -7,02
|
|BJKAS
|7,53
|369.575.619
|% -5,99
|
|GARAN
|8,03
|621.477.679
|% -0,62
|
|THYAO
|13,43
|460.612.197
|% 0,60
|
|PETKM
|6,35
|459.659.243
|% 1,44
|
|KOZAL
|129,40
|391.360.479
|% -1,22
|
|EREGL
|18,68
|372.897.935
|% -3,46
|
|EKGYO
|1,95
|165.293.269
|% -0,51
|
|GARAN
|8,03
|621.477.679
|% -0,62
|
|YKBNK
|2,14
|160.504.909
|% -0,47
|
|PETKM
|6,35
|459.659.243
|% 1,44
|
|BJKAS
|7,53
|369.575.619
|% -5,99
|
|12:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3942
|8,3967
|% -0,19
|
|Euro
|10,2408
|10,2481
|% 0,00
|
|Sterlin
|11,7945
|11,8536
|% -0,36
|
|Frank
|9,2610
|9,3168
|% -0,13
|
|Riyal
|2,2293
|2,2405
|% -0,32
|
|12:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.867
|1.868
|-2,25
|
|Altın Gr.
|504
|504
|-1,71
|
|Cumhuriyet
|3.324
|3.375
|11,00
|
|Tam
|3.308
|3.391
|-16,97
|
|Yarım
|1.599
|1.640
|-8,21
|
|Çeyrek
|802
|820
|-4,11
|
|Gümüş.Ons
|27,56
|27,59
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|7,43
|7,44
|-0,07
|
|B. Petrol
|65,50
|65,50
|-1,15
|