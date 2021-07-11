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***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

11.07.2021 14:21



***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Açıklamalar

Bankamız hakim ortağı Qatar National Bank Q.P.S.C. ("QNB")'nin 30 Haziran 2021 dönemine ilişkin bağımsız sınırlı denetimden geçmiş konsolide finansal tabloları 11 Temmuz 2021 tarihinde QNB'nin web sitesinde ilan edilmiştir. QNB'nin konsolide finansal tablolarının hazırlanmasında Bankamızın Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ("UFRS")'ye uygun olarak hazırlanan finansal verileri de konsolidasyona tabi tutulmuş olup, bu veriler QNB Grup Raporlaması uygulamaları çerçevesinde hazırlanmıştır. İlgili veriler, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ("BDDK") tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan yönetmelik, tebliğ, açıklama ve genelgeler çerçevesinde hazırlanacak finansal tablolardan önemli derecede farklılıklar içermekte olup, belli bazı finansal büyüklükler dışında karşılaştırılması mümkün değildir. Bankamızın Grup Raporlaması uygulamaları çerçevesinde 30 Haziran 2021 tarihi itibarıyla Toplam Aktifleri, Toplam Net Kredileri ile Toplam Müşteri Mevduatları sırasıyla 275.0 milyar TL, 172.6 milyar TL ve 161.9 milyar TL'dir. 
Bankamızın BDDK tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan yönetmelik, tebliğ, açıklama ve genelgeler çerçevesinde hazırlanacak bağımsız sınırlı denetimden geçmiş 30 Haziran 2021 dönemine ait finansal tablolarının 29 Temmuz 2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanarak kamuya ilan edilmesi planlanmaktadır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950110


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