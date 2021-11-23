***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.11.2021 08:28
***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
QNB Finansbank, uluslararası piyasalardan, 197,5 milyon ABD Doları ve 134,5 milyon Avro olmak üzere iki ayrı dilimden oluşan yaklaşık 350 milyon ABD Doları tutarında sendikasyon kredisi temin etmek üzere anlaşma imzalamıştır. 367 gün vadeli kredinin en yüksek tutarla katılım gösteren bankalara ait bölümünün toplam maliyeti ABD Doları dilim için Libor+%2,15 ve Avro dilim için Euribor+%1,75 olarak gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979050
BIST
18:051.785
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.757
|
|Önceki Kapanış
|: 1.785
|
1.792
En Düşük
1.746
18:0513,1317
En Yüksek
|Değişim
|: 2,53%
|| 0,3244
|Açılış
|: 12,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2450
|
13,1843
En Düşük
12,6792
18:0514,7662
En Yüksek
|Değişim
|: 2,28%
|| 0,3289
|Açılış
|: 14,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,6300
|
14,8152
En Düşük
14,2481
18:05750,08
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 11,53
|Açılış
|: 750,08
|
|Önceki Kapanış
|: 738,55
|
760,92
En Düşük
731,38
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BIOEN
|21,86
|139.322.499
|% 238,91
|
|THYAO
|18,72
|2.758.279.276
|% 0,00
|
|SISE
|11,95
|3.290.048.543
|% 0,00
|
|MNDRS
|2,11
|27.155.646
|% 0,00
|
|MPARK
|31,72
|22.904.074
|% 0,00
|
|THYAO
|18,72
|2.758.279.276
|% 0,00
|
|SISE
|11,95
|3.290.048.543
|% 0,00
|
|MNDRS
|2,11
|27.155.646
|% 0,00
|
|MPARK
|31,72
|22.904.074
|% 0,00
|
|RYGYO
|3,38
|22.234.368
|% 0,00
|
|GARAN
|11,57
|4.678.835.331
|% 0,00
|
|KRDMD
|8,71
|3.901.038.199
|% 0,00
|
|SISE
|11,95
|3.290.048.543
|% 0,00
|
|THYAO
|18,72
|2.758.279.276
|% 0,00
|
|EREGL
|23,08
|2.145.753.061
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,44
|1.953.484.970
|% 0,00
|
|KRDMD
|8,71
|3.901.038.199
|% 0,00
|
|ODAS
|1,59
|664.142.212
|% 0,00
|
|GARAN
|11,57
|4.678.835.331
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,17
|740.768.592
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,0077
|13,1317
|% 2,53
|
|Euro
|14,6153
|14,7662
|% 2,28
|
|Sterlin
|17,4249
|17,5123
|% 1,84
|
|Frank
|13,9348
|14,0188
|% 1,81
|
|Riyal
|3,4702
|3,4876
|% 1,81
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.795
|4,45
|
|Altın Gr.
|759
|759
|20,34
|
|Cumhuriyet
|4.757
|4.829
|410,00
|
|Tam
|4.730
|4.866
|419,80
|
|Yarım
|2.286
|2.354
|203,07
|
|Çeyrek
|1.147
|1.177
|101,53
|
|Gümüş.Ons
|23,61
|23,63
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|9,97
|9,99
|0,22
|
|B. Petrol
|82,42
|82,42
|0,11
|
Seans Raporu
18:05
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17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler AKBNK, GARAN, ISCTR
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 29, 25 artarak (% 1.88 ) 1, 586
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17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DITAS, MIATK, DURDO, TBORG, YBTAS, TETMT, FRIGO, DOBUR, PRKAB, PENTA
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17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ADESE, GESAN, MERCN, BASGZ
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