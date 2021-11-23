***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarQNB Finansbank, uluslararası piyasalardan, 197,5 milyon ABD Doları ve 134,5 milyon Avro olmak üzere iki ayrı dilimden oluşan yaklaşık 350 milyon ABD Doları tutarında sendikasyon kredisi temin etmek üzere anlaşma imzalamıştır. 367 gün vadeli kredinin en yüksek tutarla katılım gösteren bankalara ait bölümünün toplam maliyeti ABD Doları dilim için Libor+%2,15 ve Avro dilim için Euribor+%1,75 olarak gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979050BIST